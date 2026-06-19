Ubežnika zdržala do cilja, Narvaez prvi prečkal ciljno črto! #VŽivo

Ekvadorec Jhonatan Narváez, moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, je veliki zmagovalec 3. etape Dirke po Švici, ki je potekala v ekstremno spremenljivih vremenskih pogojih. Narváez je 170 metrov pred ciljem močno pospešil in ugnal sotrpina v begu Xandra Meurisseja. V cilj sta varno z glavnino pripeljala tudi Pogačar, ki je brez večjih težav ubranil vodstvo v skupnem seštevku, in Primož Roglič, ki je osvojil 34. mesto, skupno pa je 15. Organizatorji so zaradi ekstremnih vremenskih razmer vsem pripisali isti čas. Jutri bo na sporedu vožnja na čas.

Tadej Pogačar tudi po tretji etapi ostaja vodilni v skupnem seštevku Dirke po Švici. Svetovni prvak je bil v zaključku etape sicer za kratek čas v nevarnosti, da izgubi rumeno majico, zanimivo pa je, da je grožnja prihajala iz lastne ekipe. Njegov moštveni kolega Jhonatan Narváez se mu je med etapo približal na manj kot minuto, a je na koncu prišel "le" do etapne zmage.

Ubežnika dneva - Narvaez in Meurisse. Foto: Guliverimage

Ekvadorec je slavil po sprintu dvojice z Belgijcem Xandrom Meurissem, s katerim sta bežala večji del druge polovice etape. Glavnina, pred katero sta imela že štiri minute in pol prednosti, ju je v zaključku nevarno lovila, a je bila za las prekratka. Ciljno črto je prečkala v istem času kot vodilna dvojica.

V glavnini sta bila tudi Pogačar in Primož Roglič. Pogačar ima pred četrto etapo, 23,7 kilometra dolgim kronometrom v Aarburgu, še vedno 2:50 prednosti pred Richardom Carapazom. Roglič je z zaostankom 5:26 na 15. mestu. Narváez je z zmago in bonifikacijskimi sekundami napredoval na deveto mesto, za Pogačarjem pa zdaj zaostaja 4:57.

POTEK ETAPE: 3. etapa Dirke po Švici (Bad Regaz–Bad Regaz, 157,4 km) View this post on Instagram A post shared by Tour de Suisse Men & Women (@tourdesuisse_official) Results powered by FirstCycling.com Cilj! Ubežnika sta zdržala do cilja, Jhonatan Narvaez pa je prvi prečkal ciljno črto! Med prvimi mu je čestital moštveni kolega Tadej Pogačar, ki je brez težav ubranil vodstvo in rumeno majico. Primož Roglič je ciljno črto prečkal kot 34., organizatorji so zaradi ekstremnih vremenskih pogojev vsem pripisali isti čas. View this post on Instagram A post shared by Tour de Suisse Men & Women (@tourdesuisse_official) 2 km do cilja: Bosta ubežnika zdržala? V izdihljajih dirke imata samo še 20 sekund prednosti pred glavnino. Zaradi strel v Švici smo izgubili televizijsko povezavo. 10 km do cilja: Spet dežuje! 11 km do cilja: Glavnina navija tempo in se že zažira v prednost ubežnega dvojca Xandra Meurisseja in Jhonatana Narváeza, ki ima samo še minuto prednosti. Bosta zdržala do ciljne ravnine in med seboj obračunala za etapno zmago ali se bo zmage veselil nekdo iz glavnine? Foto: zajem zaslona 16 km do cilja: Na bonifikacijskem sprintu v Sevelnu po 140,3 kilometra je največ odbitnih sekund osvojil Narváez, ki je prejel tri sekunde. Meurisse si je priboril dve sekundi, Menno Huising pa eno. 23 km do cilja: Časovna razlika med ubežnim dvojcem in glavnino se je v zadnjih 15 minutah zmanjšala za 57 sekund in znaj znaša manj kot dve minuti. Avstralski sprinter Michael Matthews je svoji ekipi Jayco-AlUla naročil, naj poviša tempo. 38 km do cilja: Še vedno močno dežuje. Tadej Pogačar se je preselil na čelo glavnine, da bi se izognil morebitnim padcem in imel boljši nadzor nad dogajanjem. Tempo v glavnini narekujejo kolesarji ekipe Jayco-AlUla, ki imajo očitno svoje načrte za zaključek današnje etape. View this post on Instagram A post shared by TNT Sports Cycling (@tntsportscycling) Na letečem cilju v Rüthiju sta največ točk pobrala ubežnika: Xandro Meurisse jih je osvojil šest, Jhonatan Narváez štiri, Bart Lemmen pa je iz glavnine osvojil dve točki. #TourDeSuisse - 40 to go, 3'10''



Heavy rain now, UAE moved Pogacar in front to reduce risks. pic.twitter.com/w9Svkrj3E0 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 19, 2026 46 km do cilja: Spet močno dežuje. In to res MOČNO! Glavnina je medtem ujela zasledovalno skupino, na čelu dirke pa še vedno vztrajata Meurisse Xandro (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) in Jhonatan Natvaez (UAE Emirates). Dvojek ohranaj dobre tri minute prednosti pred glavnino s Pogačarjem. 66 km do cilja: Ubežni dvojec Meurisse Xandro (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) in Jhonatan Natvaez (UAE Emirates) se približujeta dolini. Zadnjih 57 kilometrov ju čaka ravnina, kar bo velik zalogaj. Zasledovalna skučina in glavnina zaostajata 3.10 oz. tri minute inj pol. 85 km do cilja: Ubežnika, zasledovalna skupina osmih kolesarjev (Emiel Verstrynge, Antonio Tiberi, Ewen Costiou, Michał Kwiatkowski, Aleksandr Vlasov, Maximilian Schachmann, Simon Dalby in Marco Brenner), ki zaostaja dobri dve minuti in glavnina (+4.11), so že na spustu. Dežuje. To bo še otežilo spust, hkrati pa vsaj malo ohladilo razgreto ozračje. Foto: Guliverimage 90 km do cilja: Ubežni dvojec je že prečkal gorski cilj 1. kategorije Schwägalp (4,1 km/8,2 %). 12 točk je pobral Meurisse Xandro (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), prostalih osem pa Jhonatan Natvaez (UAE Emirates). 101 km do cilja: Michał Kwiatkowski iz ekipe Netcompany INEOS je popustil in pristal v prvi zasledovalni skupini, medtem ko na čelu dirke še vedno vztrajata Pogačarjev moštveni kolega Jhonatan Narváez in Xandro Meurisse iz Alpecin–Premier Tech. Glavnina s Pogačarjem, ki si verjetno želi zmage Narvaeza, zaostaja minuto in pol. Tempo je oster in sprinterji popuščajo. 104 km do cilja: Tik pred začetkom vzpona 1. kategorije Schwägalp (4,1 km/8,2 %) so se na čelo dirke prebili trije kolesarji: Jhonatan Narváez iz ekipe UAE Team Emirates-XRG, Michał Kwiatkowski iz ekipe Netcompany INEOS in Xandro Meurisse iz Alpecin–Premier Tech. 107 km do cilja: Poskusi pobega se vrstijo, a so za zdaj neuspešni. Kolesarji se približujejo naslednjemu klancu dneva, vzponu na Schwägalp (4,1 km/8,2 %).



117 km do cilja: Glavnina je že prečkala gorski cilj prve kategorije Wildhaus (8,9 km/6,8 %). Največ točk je osvojil Belgijec Louis Vervaeke iz ekipe Soudal Quick-Step, ki je prejel 12 točk. Drugi je bil Britanec Paul Double iz ekipe Jayco-AlUla z osmimi točkami, tretji Aleksandr Vlasov iz Red Bull-BORA-hansgrohe s šestimi, četrti Mikel Landa iz Soudal Quick-Stepa s štirimi, peti pa Mathias Vacek iz Lidl-Treka, ki je osvojil dve točki.



121 km do cilja: Bega je konec, glavnina je polovila ubežnike.



133 km do cilja: V rumeni majici vodilnega tudi danes vozi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je bil včeraj po etapi razumljivo pretresen zaradi padca in poškodbe svoje partnerke, vrhunske kolesarke Urške Žigart. Ta je na ženski Dirki po Švici utrpela zlom čeljusti in pretres možganov, zato Pogačar po etapi ni dajal izjav, saj je odhitel v bolnišnico, da bi ji stal ob strani. Danes si je pred štartom vendarle vzel nekaj časa za medije. "Na srečo je z Urško vse v redu," mu je odleglo. "V bolnišnici je ostala vso noč. Je dobre volje, je borka in zelo močna. To mi daje motivacijo za prihodnje dni. Želi si, da obdržim majico in da sem v ponedeljek čim prej doma."



Pogačar je ocenil, da je današnja trasa rezervirana za ubežnike. "Za sprinterske ekipe bo zelo zahtevno ves dan nadzorovati etapo, saj je začetek precej težak. Danes ni vse na nas. Naša glavna naloga je, da ostanemo skupaj in varno preživimo etapo."



147 km do cilja: Trasa je kar takoj zavila navkreber, v ubežno skupino pa se je uspelo preseliti sedmim kolesarjem. V vodilni skupini je Belgijec Sander De Pestel iz ekipe Decathlon CMA CGM, Italijan Lorenzo Germani iz Groupama-FDJ United, Francoz Axel Laurance iz Netcompany INEOS, Nizozemec Sam Oomen iz Lidl-Trek, Belgijec Louis Vervaeke iz Soudal-QuickStep, Danec Simon Dalby iz Uno-X Mobility in Nemec Marco Brenner iz Tudor Pro Cycling Team. Najbolje uvrščen med ubežniki je trenutno Dalby, ki v skupnem seštevku zaostaja 7:25, sledita Germani z zaostankom 7:51 in De Pestel z 13:11. V ozadju glavnina za sedmerico zaostaja 55 sekund.



14.00 - Pozdravljeni, ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva! Pred nami je nova razburljiva etapa, ki prinaša 157 kilometrov in 2.300 višinskih metrov v okolici mesta Bad Regaz. Prvi del bo zelo razgiban, zadnjih 57 kilometrov pa bo povsem ravninskih.

Napoved 3. etape Dirke po Švici

Tretja etapa letošnje Dirke po Švici je edina, ki vsaj do določene mere ponuja priložnost sprinterjem. Zadnjih 57 kilometrov trase je namreč ravninskih, a bodo morali specialisti za sprint prej preživeti zelo razgiban uvodni del dneva.

Že kmalu po kilometru nič bo šlo v klanec, uvodni nekategorizirani dvokilometrski vzpon z desetodstotnim naklonom utegne poskrbeti za selekcijo, za to pa bosta zagotovo poskrbela naslednja klanca prve kategorije, Wildhaus (8,9 km/6,8 %) in Schwägalp (4,1 km/8,2 %). Zadnji izziv pred ravninskim zaključkom bo Mestersrüte (2,5 km/5,3 %), po spustu s tega pa sledi ravnina do cilja.

Na začetnih klancih bi se lahko oblikovala močnejša ubežna skupina, zaradi zaključka, ki omogoča skupinski sprint, pa gre pričakovati, da bodo dirko nadzorovale ekipe, ki imajo v svojih vrstah sprinterske adute, torej Visma | Lease a Bike z Matthewom Brennanom, NSN s Corbinom Strongom, Soudal Quick-Step z Albertom Dainesejem, EF Education – Easy Post z Lukom Lampertijem, Movistar z Orluisom Aularjem …

Najboljši sprinter ekipe UAE Emirates – XRG v Švici je prav Tadej Pogačar, ki je obenem tudi najboljši hribolazec, specialist za klasike in kronometrist na dirki. Ob navdihu torej utegne tudi svetovni prvak pripraviti kakšno za njegove tekmece posebej neprijetno presenečenje in napasti etapno zmago. Morda z napadom poskusi Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki v skupnem seštevku za mlajšim rojakom zaostaja pet minut in 26 sekund.

V soboto bo v Aarburgu 24-kilometrski ravninski kronometer, v nedeljo pa za zaključek kraljevska etapa v Villars-sur-Ollonu z dvakratnim vzponom na Col de la Croix (HC, 19 km/7 %) in ciljnim klancem na Ollon.

Skupni vrstni red po 2. etapi: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 6;55:06

2. Richard Carapaz (Ekv/EF Education - EasyPost ) + 2:50

3. Andrea Bagioli (Ita/Lidl – Trek) 3:07

5. Mathias Vacek (Češ/Lidl – Trek) 4:16

5. Finlay Pickering (VBr/Jayco AlUla) 4:41

4. Ilan van Wilder (Bel/Soudal Quick-Step) 4:44

6. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates – XRG)

7. Wilco Keldermann (Niz/Visma | Lease a Bike) vsi isti čas

8. Matthew Riccitello (ZDA/ Decathlon CMA CGM) 5:11

10. Jhonatan Narvaez (Ekv/UAE Team Emirates – XRGG) 5:12

…

15. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 5:26

120. Domen Novak (UAE Team Emirates - XRG) 42:00

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