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Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
18. 6. 2026,
13.08

Osveženo pred

2 minuti

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Urška Žigart Dirka po Švici

Četrtek, 18. 6. 2026, 13.08

2 minuti

Dirka po Švici za ženske, 2. etapa (Locarno, 105.7 km)

Slabe novice iz Švice: Urško Žigart po hudem padcu odpeljali v bolnišnico

Avtor:
A. T. K.

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Urška Žigart | Urška Žigart se je v drugi etapi zapletla v padec in pristala v bolnišnici. Dodatnih informacij o njenem zdravstvenem stanju za zdaj še ni. | Foto Ana Kovač

Urška Žigart se je v drugi etapi zapletla v padec in pristala v bolnišnici. Dodatnih informacij o njenem zdravstvenem stanju za zdaj še ni.

Foto: Ana Kovač

Po dobrem nastopu v prvi etapi Dirke po Švici se je najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart v drugi etapi zapletla v padec in se poškodovala. Iz njene ekipe AG Insurance-Soudal so potrdili, da so 29-letno Slovenko po padcu odpeljali v bolnišnico. Njen zaročenec Tadej Pogačar, ki je nekaj po 14. uri startal v drugi etapi Dirke po Švici, se je na slabo novico že odzval na družbenih omrežjih.

Do padca je prišlo v zadnjem kilometru etape. Kot kaže posnetek, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, je Urška Žigart na cestni oviri za zmanjševanje hitrosti izgubila nadzor nad kolesom ter zgrmela prek krmila pri okoli 50 km/h in negibno obležala na cesti. Ob tem so na tleh pristale tudi nekatere druge kolesarke v večji skupini. 

V padec so bile vpletene še Sara Casasola, Ginia Caluori in Maya Kingma. Kot poroča specializirani kolesarski portal Wielerflits so Casasolo zaradi nekaj šivov morali odpeljati v bolnišnico, Caluori in Kingma pa sta jo odnesli le z odrgninami. 

Kako hude so poškodbe najboljše slovenske kolesarke za zdaj še ni znano.

Grd padec Urške Žigart

Odziv Tadeja Pogačarja:

tadej urška | Foto:

Etapo je dobila italijanska državna prvakinja Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), ki je po zahtevnem zaključku v okolici Locarna slavila po samostojnem napadu in ob tem prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Zaključek etape sta zaznamovali tudi Marlen Reusser in Kasia Niewiadoma, ki sta v lovu za Italijanko zgrešili pot. 

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