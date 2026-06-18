Pogačarjeve prioritete v drugi etapi? "Paziti nase in obdržati majico."

Po tem, ko je Tadej Pogačar v prvi etapi letošnje Dirke po Švici pokazal mišice in se po 69-kilometrskem napadu veselil imenitne zmage, s katero si je v skupnem seštevku priboril več kot dve minuti prednosti pred zasledovalci, naj bi danes v drugi, 157,7 kilometra dolgi etapi s startom in ciljem v Locarnu, s kolegi iz moštva UAE Emirates - XRG bolj ali manj le nadzoroval dogajanje in v cilj kar se da varno pripeljal zlato rumeno majico vodilnega na dirki. Začelo se bo ob 14. uri, v cilju najboljše pričakujejo med 17.30 in 18. uro, dogajanje bomo v živo pospremili na Sportalu.

Tadej Pogačar ima že po prvi etapi Dirke po Švici v skupnem seštevku dve minuti in 22 sekund prednosti pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education – Easy Post), pred preostalimi favoriti za končno zmago na dirki pa več kot štiri minute. Tudi drugi slovenski adut Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) ima po uvodnem dnevu 89. švicarske pentlje že orjaški zaostanek, 4:58.

Današnja etapa je na las podobna včerajšnji, gre za razgibano traso z nekaj več kot 2.400 višinskimi metri, a enim kategoriziranim klancem manj. V prvi so morali tekmovalci premagati po dva klanca druge in dva tretje kategorije, danes jih v prvih 16 kilometrih čaka vzpon druge, ob koncu etape pa še dva tretje kategorije. Etapa je pisana na kožo ubežnikom, od Pogačarjeve ekipe UAE Emirates – XRG pa lahko pričakujemo, da bo nadzorovala dogajanje.

Foto: zajem zaslona

A Pogačarjev včerajšnji 69-kilometrski solo napad ni bil presenečenje le za Slovenčeve tekmece, pač pa tudi za vodstvo njegove ekipe. "Ne, to vsekakor ni bil načrt za danes," je v cilju priznal 27-letni svetovni prvak. Tudi danes tako obstaja verjetnost, da se bo odločil za kaj norega, če bo hotel, je pa včeraj vseeno namignil, da utegne oder prepustiti komu drugemu. "Imamo močno ekipo in etapno zmago lahko napademo z Johnnyjem Narvaezom, Brandonom McNultyjem ali Felixom Grossschartnerjem. In še s kom drugim v ekipi. Videli bomo, kako se bodo fantje počutili."

To so besede, ki bi morale pri Pogačarjevih tekmecih vzbuditi nekaj skrbi, UAE Emirates - XRG ima številna orožja in na generalki za julijski Tour de France se jih najbrž ne boji uporabiti.

Po prvi etapi je od 140 kolesarjev na startni listi v boju ostalo 136 tekmovalcev. Italijan Alessandro Pinarello (NSN Cycling) ni startal, Owain Doull (Visma | Lease a Bike) in Matthew Dinham (Picnic PostNL) nista prišla do cilja prve etape, Britanec Oliver Peace (Picnic PostNL) pa je, a 43 minut za Pogačarjem in 12 minut za časovno zaporo.

V petek kolesarje čaka še ena razgibana etapa, 157,4-kilometrska preizkušnja s startom in ciljem v Bad Ragazu, ki bo imela v prvi polovici dva klanca prve kategorije. V soboto bo v Aarburgu 24-kilometrski ravninski kronometer, v nedeljo pa za zaključek kraljevska etapa v Villars-sur-Ollonu z dvakratnim vzponom na Col de la Croix (HC, 19 km/7 %) in ciljnim klancem na Ollon.