Urška Žigart razkrila šokanten detajl z Gira: Visela sem čez zaščitno ograjo #video

Urška Žigart, ki v letošnji sezoni iz dirke v dirko dokazuje napredek, je po uvodni etapi Dirke po Švici, kjer je znova navduševala v begu, nato pa popustila na spustu, razkrila, kaj vse se je dogajalo v njeni podzavesti. Spomin na padec v zadnji etapi letošnjega Gira je še kako živ ...

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team) je v zadnji etapi letošnjega Gira, ki ga je končala na odličnem osmem mestu, padla na spustu. Čeprav se je hitro pobrala, znova sedla na kolo in etapo končala na visokem 12. mestu, pa je zdaj jasno, da je bil padec vse prej kot nedolžen. Včeraj je ob robu Dirke po Švici, kjer v istem terminu potekata moška in ženska preizkušnja, razkrila nekaj več podrobnosti.

"Še vedno me je strah tistega trenutka"

"Vedela sem, da bo lahko nekoliko kočljivo zaradi padca na Giru," je po etapi, ki se je končala s spustom proti cilju, povedala za Cycling Pro Net. "Tega ni bilo na televiziji, a bilo je precej strašljivo. Visela sem čez zaščitno ograjo in ja, še vedno me je malo strah tistega trenutka," je opisala padec, ki se je zgodil pred 11 dnevi.

Prav ta občutek je bil eden od razlogov, da se je 29-letna Bistričanka včeraj po vzponu na Buglio in Monte podala v beg približno ducata kolesark, nato pa še enkrat napadla in dodatno razredčila skupino v prvi etapi na italijanskih tleh.

Skok iz cone udobja

"To je bila nekoliko tvegana poteza, bolj dirkanje po občutku," je priznala. "Na spustu sem izgubila nekaj samozavesti. Veliko sem delala na tem in napredovala, a po tistem padcu se spet ne počutim več tako samozavestno. Zato smo si rekli: v redu, zakaj pa ne bi šla naprej, si privozila nekaj prednosti in tako varneje preživela spust?"

Približno 27 kilometrov do cilja, ko se je skupina bližala vrhu vzpona Triangia, je bila Žigart v ospredju skupaj s poznejšo zmagovalko Femke de Vries (Visma | Lease a Bike) in Lauren Dickson (FDJ United-SUEZ). Trojica je povečevala prednost, a ko se je začel spust oziroma pretežno navzdol speljan zaključek proti cilju v Sondriu, je slovenska kolesarka začela izgubljati stik. Najprej z vodilno trojico, nato pa počasi tudi z zasledovalnimi skupinami.

Foto: Guliverimage

Žigart je v pogovoru za Cycling Pro Net pojasnila, da ni mogla pritiskati in pri tem tvegati napake. Etapo je končala na 17. mestu, minuto in 42 sekund za zmagovalko etape in zdaj vodilno na dirki Femke de Vries.

"Seveda mi je žal, ker sem se počutila res močno in ker je beg prišel do cilja, a pred nami so še štirje zanimivi dnevi. Tudi Kim se počuti zelo dobro," je dejala Urška Žigart in izpostavila ekipno kolegico Kim Le Court-Pienaar, ki se je na Dirki po Švici vrnila v tekmovalni ritem po zlomu zapestja na Dirki po Flandriji. Le Court-Pienaar je Žigart ujela na cesti in nato v sprintu prve zasledovalne skupine osvojila četrto mesto.

Foto: Guliverimage

Tudi ekipna kolegica ponosna na Urško

Po prihodu v cilj je izpostavila prav Urško Žigart. "Zelo sem ponosna na Urško zaradi vožnje, ki jo je pokazala danes. Pokazala je, česa je sposobna. Imela je pogum, da je izkoristila priložnost ter stopila iz cone udobja."

Priložnosti za premikanje meja bo na švicarski preizkušnji še kar nekaj. Že danes se dirka nadaljuje z etapo, ki ima v zadnjih 20 kilometrih dva kategorizirana vzpona tretje kategorije, zadnji dan pa jih čaka kraljevska etapa z zahtevnim krogom okoli prelaza Col de la Croix.

Hkrati poteka tudi dirka Po Sloveniji, ki jo tako kot Dirko po Švici, vsak dan v živo spremljamo na Sportalu.

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