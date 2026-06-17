Pogačar sploh ni vedel, kakšno prednost ima #video

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je silovito začel svoj prvi nastop na Dirki po Švici. Uvodno etapo v okolici italijanskega Sondria je dobil z več kot dvema minutama prednosti pred najbližjim zasledovalcem, preostalim favoritom pa je že prvi dan naložil več kot štiri minute zaostanka, tudi Primožu Rogliču. Ob tem pa dolgo sploh ni vedel, kakšna je njegova prednost.

Tadej Pogacar après son solo de 71km sur la 1re étape du #TourdeSuisse : "Après les sprints bonifs, on s'est regardé avec McNulty en se disant 'on y va', on essaie. Je n'avais pas la radio à ce moment, je ne savais pas ce qu'il se passait derrière. Ce n'était pas le plan prévu." pic.twitter.com/UrvkqO5zwr — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 17, 2026

Tadej Pogačar (UAE Emirates) se je tekmecev otresel že približno 70 kilometrov pred ciljem, nato pa v svojem ritmu brez večjih težav opravil s 144 kilometrov dolgo etapo, v kateri so morali kolesarji premagati nekaj več kot 2400 višinskih metrov.

Foto: Guliverimage

"To ni bil naš načrt, a glede na to, da se nam je ponudila priložnost, smo jo izkoristili. Dolgo časa nisem vedel, kakšna je moja prednost, saj nisem imel radijske povezave. Ko sem dobil ta podatek, sem ujel ritem in ga zadržal do cilja. Zaključek je bil precej tehničen, zato je bilo bolje, da sem bil sam na cesti," je po zmagi za organizatorje povedal Pogačar, ki je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku in bo jutri vozil v zlato-rumeni majici vodilnega.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Za aktualnega svetovnega prvaka je to že deveta zmaga v letošnji sezoni. V začetku maja je dobil štiri od šestih etap Dirke po Romandiji, pred tem pa je osvojil še spomenik Liege–Bastogne–Liege, Dirko po Flandriji, Milano–Sanremo in Strade Bianche. Edini poraz letos je doživel na klasiki Pariz–Roubaix, kjer ga je v ciljnem sprintu na velodromu v Roubaixu ugnal Wout Van Aert.

Poleg Pogačarja na Dirki po Švici nastopa tudi drugi slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je večino dneva vozil v večji zasledovalni skupini, na koncu pa v cilj pripeljal kot 18. Po uvodni etapi ima za vodilnim že skoraj pet minut zaostanka.

Primož Roglič Foto: Guliverimage

Oba Slovenca na Dirki po Švici nastopata prvič.

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