Kot zna le Pogačar! Solo in suvereno do zmage in udobnega vodstva na Dirki po Švici!

Tadej Pogačar je že na prvi dirki po premoru in višinskih pripravah pokazal svojo premoč. Na uvodni etapi Dirke po Švici, kjer nastopa prvič, je tekmecem pobegnil že približno 70 kilometrov pred ciljem in se suvereno pripeljal do etapne zmage in prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Dobri dve minuti za njim sta ciljno črto v Sondriu v italijanski Lombardiji prečkala Richard Carapaz in Andrea Bagioli, medtem ko je Primož Roglič s štirimi minutami in 44 sekundami zaostanka ciljno črto prečkal na 18. mestu.

Tadej Pogačar (UAE Emirates) po dominantni zmagi v prvi etapi Dirke po Švici, ki bo v luči prihajajočega Toura zagotovo zanimala tudi Jonasa Vingegaarda, vodi v skoraj vseh razvrstitvah na dirki. Ob rumeni majici vodilnega je oblekel tudi majico najboljšega po točkah in najboljšega hribolazca, izbran pa je bil tudi za najbolj borbenega kolesarja etape. Edina razvrstitev, v kateri Pogačar ni na vrhu, je razvrstitev za najboljšega mladega kolesarja do 25 let. V njej vodi 24-letni Čeh Mathias Vacek iz ekipe Lidl-Trek.

Potek 1. etape Dirke po Švici (Sondrio, 144 km)



Cilj! Pogačar je varno v cilju! Prva etapna zmaga na Dirki po Švici s 144 kilometri in nekaj več kot 2.400 višinskimi metri, je v njegovih rokah, in to v kakšni maniri! Najbližja zasledovalca sta zaostala dobri dve minuti, preostali favoriti pa krepko čez štiri. Roglič je ciljno črto prečkal skoraj pet minut za zmagovalcem na 18. mestu.



10 km do cilja: Tadej Pogačar se še vedno suvereno pelje prvi etapni zmagi na Dirki po Švici naproti. Prvi zasledovalec Richard Carapaz zaostaja 2:10 minute, Andrea Bagioli na tretjem mestu pa 2:41 minute. Glavnina, v kateri je tudi Primož Roglič, za slovenskim asom zaostaja že približno štiri minute in pol.

Primož Roglič Foto: Guliverimage

22 km do cilja: Tudi Andrea Bagioli (Lidl-Trek) ima dovolj vožnje v zasledovalni skupini. Na spustu se je odlepil od tekmecev in je zdaj drugi v vrsti lovcev na Tadeja Pogačarja, takoj za Richardom Carapazom. Pogačar ima še vedno približno dve minuti prednosti pred prvim zasledovalcem in skoraj štiri minute pred zasledovalno skupino, v kateri je tudi Primož Roglič. Kolesarje razvaja sončno vreme, z njim pa tudi visoke temperature. Živo srebro se je dvignilo skoraj do 30 stopinj Celzija.

Richard Carapaz je za zdaj najbližje Pogačarju. Foto: Guliverimage 33 km do cilja: Pogačar je še povečal prednost pred zasledovalci. Ta zdaj znaša že tri minute in pol, medtem ko prvi zasledovalec Richard Carapaz zaostaja dobri dve minuti.



51 km do cilja: Iz zasledovalne skupine se je izstrelil Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), ki si želi nabrati nekaj prednosti pred favoriti.



54 km do cilja: Tadej Pogačar ne popušča! Zdaj ima pred zasledovalno skupino, v kateri je zdaj že 18 kolesarjev, minuto in 27 sekund prednosti. Med zasledovalci je tudi Primož Roglič, medtem ko je nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel, eden glavnih favoritov za etapno zmago, popustil.



60 km do cilja: Pogačar je že na drugem gorskem cilju dneva. Na vzponu Triangia je pobral šest točk. Drugi je ciljno črto gorskega izziva prečkal Andrea Bagioli (štiri točke), tretji pa Mathias Vacek (tri točke). Četrto in peto mesto sta si razdelila Pogačarjeva moštvena kolega Brandon McNulty (dve točki) in Jhonatan Narvaez (ena točka).



61 km do cilja: Pogačar na čelu dirke še povečuje prednost pred zasledovalci. Pred skupino deset kolesarjev, v kateri je tudi Roglič, ima že debelo minuto prednosti.



Foto: Guliverimage 70 km do cilja: Tadej Pogačar je na prvi dirki po premoru in višinskih pripravah več kot očitno zelo dobro razpoložen in v izjemni formi. Na prvem klancu dneva je ujel še zadnjega ubežnika in zdaj sam vozi pred skupino zasledovalcev, v kateri so poleg Primoža Rogliča, ki tako kot Pogačar prvič nastopa na Dirki po Švici, Brandon McNulty, Matthew Riccitello, Richard Carapaz, Andrea Bagioli, Mathias Vacek, Paul Double in Fredrik Dversnes Lavik. Pogačar ima že skoraj minuto prednosti pred zasledovalci.



74 km do cilja: Kolesarji so že na vmesnem cilju v Pedemontu. Tri bonifikacijske sekunde je pobral "ubežnik" Dversnes Lavi, dve Pogačar in eno Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team).



79 km do cilja: Najhitrejši so že na gorskem cilju Buglio in Monte. "Ubežnik" Fredrik Dversnes Lavik je pobral šest točk, ostale so si razdelili kolesarji ekipe UAE. Tadej Pogačar je pobral dve točki.

Gorski cilj – Buglio in Monte (61 km)

Fredrik Dversnes Lavik – 6 točk

Tim Wellens – 4 točke

Brandon McNulty – 3 točke

Tadej Pogačar – 2 točki

Jhonatan Narváez – 1 točka

79 km do cilja: Ubežna skupina se je spremenila v solo. Glavnina, kjer brutalen tempo narekujejo kolesarji Pogačarjeve UAE, je ujela Cedrica Beullensa (Lotto Intermarche), kar pomeni, da na čelu dirke vztraja samo še Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility), ki ima le še dobro minuto prednosti pred glavnino.



91 km do cilja: Še sedem kilometrov je do začetka prvega vzpona Buglio in Monte. Vzpon je dolg 2,8 kilometra in ima 10,1-odstoten povprečni naklon. Ubežnika Cedric Beullens (Lotto Intermarche) in Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) ohranjata tri minute prednosti pred glavnino.

136 km do cilja: Trije ubežniki so poskušali narediti razliko do glavnine, a na koncu sta bila uspešna le dva. Cedric Beullens (Lotto Intermarche) in Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility), zmagovalec 15. etape letošnjega Gira, sta si nabrala tri minute in pol prednosti pred glavnino.

Kaj prinaša uvodna etapa Dirke po Švici?

Prva etapa Dirke po Švici se bo začela na italijanskih tleh, v Sondriu, kjer bo tudi cilj. Uvodni del bo še precej ravninski, po 57 kilometrih pa kolesarje čaka prvi resni preizkus – vzpon na Buglio in Monte, dolg tri kilometre, s povprečnim naklonom deset odstotkov. Kmalu zatem bo sledil še vzpon druge kategorije na Triangio, dolg 4,2 kilometra, s povprečnim naklonom 7,2 odstotka.

Po razgibanem terenu se bo dirka nato prevesila v sklepni del, ki se bo začel 23 kilometrov pred ciljem z vzponom na San Giovanni, dolgim 1,1 kilometra, s povprečnim naklonom 7,5 odstotka. To bo šele ogrevanje za strmi Ponte in Valtellina, dolg 1,4 kilometra, s povprečnim naklonom 9,2 odstotka, in še zahtevnejši vzpon na Moio, ki je dolg en kilometer, a ima kar 11,6-odstotni povprečni naklon. Vrh zadnjega vzpona Bordighi (1,1 km s povprečnim naklonom 11,5 odstotka), je manj kot pet kilometrov pred ciljem, zato je teren kot ustvarjen za napade. Večji del poti do cilja vodi po zelo hitrem in nekoliko tehnično zahtevnem spustu, zadnjih 1,5 kilometra, bodo kolesarji vstopili v startno-ciljno mesto, se cesta poravna.

Profil trase je pisan na kožo eksplozivnim hribolazcem in specialistom za kratke, strme vzpone. Prvi favorit je nedvomno Tadej Pogačar, ki se na dirke vrača po dobrem mesecu premora in višinskih priprav. Visoko kotira tudi nizozemski as Mathieu van der Poel, med kandidati za etapni uspeh pa so še Francoz Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Axel Laurance (Netcompany INEOS) in Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM). Svoje ambicije ima zagotovo tudi Primož Roglič, ki se prav tako vrača z višinskih priprav.

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