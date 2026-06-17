Tratnikov rock'n'roll, Pithie dokončal delo Red Bulla

Prva etapa 32. dirke Po Sloveniji od Velenja do Rogaške Slatine se je razpletla po željah ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, ki je v zaključku povsem prevzela nadzor nad dirko. Ogromno škode je v glavnini povzročal Jan Tratnik, ki je z močnim tempom razredčil skupino, ujel zadnja ubežnika in pripravil teren za moštveni uspeh. Veliki zmagovalec je postal Laurence Pithie, drugi je bil njegov moštveni kolega Arne Marit, tretji pa Edoardo Zambanini iz Bahrain - Victorious. Najboljši Slovenec je bil na sedmem mestu Tilen Finškt (Solution Tech Nippo Rali). Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious), slovenski adut za skupno zmago, je v cilj prikolesaril skupaj z glavnino, kakor tudi prvi favorit za skupno zmago Florian Lipowitz.

Prva etapa 32. dirke Po Sloveniji od Velenja do Rogaške Slatine se je razpletla povsem po željah ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Po 141,6 kilometra razgibane trase je veliki zmagovalec postal Laurence Pithie, moštveni uspeh pa je z drugim mestom dopolnil Arne Marit. Tretji je bil Edoardo Zambanini iz Bahrain Victorious. Od Slovencev se je najvišje uvrstil Tilen Finkšt (Solution Tech Nippo Rali), ki je bil sedmi, Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) pa je etapo končal na 25. mestu in imel isti čas kot zmagovalec ter osrednji favorit na dirki Po Sloveniji, Nemec Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Tratnik kot ekspresni vlak redčil glavnino

Ključni del etape se je začel v zadnjih 30 kilometrih, ko je na čelu glavnine tempo začel navijati Jan Tratnik. Slovenski kolesar je najprej z ostrim ritmom ujel zadnja ubežnika Axla van der Tuuka in Sama Branda, nato pa nadaljeval delo na čelu skupine. Njegov tempo je povzročil ogromno škode, saj je glavnina razpadala, številni kolesarji pa so izgubili stik še pred zaključnimi kilometri v Rogaški Slatini.

Jan Tratnik je opravil odlično delo. Foto: Guliverimage

Da je bil to del načrta, je po cilju potrdil tudi zmagovalec Pithie. "Ekipa je naredila odlično delo v zaključku. Že 30 kilometrov pred ciljem je Jan navil visok tempo in naredil selekcijo. Veliko šprinterjev smo s tem izločili. V zaključku sem imel še odličnega pomočnika v šprintu," je povedal Novozelandec.

Zmagovalec pogledal v leto 2023

Pithie je razkril tudi, da so pri Red Bull - BORA - hansgrohe dobro preučili zaključek iz leta 2023. "Včeraj sem gledal leto 2023, ko je zmagal Dylan Groenewegen. Zato smo se odločili, da se klasičnih šprinterjev znebimo že prej. In to nam je uspelo," je še dodal prvi vodilni na letošnji dirki Po Sloveniji.

Foto: Aleš Fevžer

Red Bull - BORA - hansgrohe je tako že prvi dan pokazal, da na slovenski pentlji ne bo imel le Floriana Lipowitza kot kandidata za skupno zmago, ampak tudi izjemno močno in raznovrstno ekipo, ki bo lahko vsak dan skušala priti do etapnih uspehov. Tratnik je opravil delo pomočnika v velikem slogu, Pithie pa je v zaključku dokončal ekipni načrt in oblekel majico prvega zmagovalca letošnje dirke Po Sloveniji.

Podrobneje 1. etapa: Cilj - Veliki zmagovalec je postal Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe). Drugi je bil njegov moštveni koelga Arne Marit (Red Bull - BORA - hansgrohe), tretji pa Edoardo Zambanini (Bahrain - Victorious). Tilen Finkšt (Solution Tech Nippo Rali) je bil sedmi. Slovenski adut za skupno zmago, Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) je prišel v cilj z zaostankom dveh sekund. Mesto Kolesar Ekipa Čas / zaostanek 1. Laurence Pithie Red Bull - BORA - hansgrohe 3:14:10 2. Arne Marit Red Bull - BORA - hansgrohe isti čas 3. Edoardo Zambanini Bahrain Victorious isti čas 4. Ivan Cobo Cayon Equipo Kern Pharma isti čas 5. Joel Nicolau Beltran Caja Rural-Seguros RGA isti čas 6. Lorenzo Masciarelli MBH Bank CSB Telecom Fort isti čas 7. Tilen Finkšt Solution Tech Nippo Rali isti čas 8. Xabier Berasategi Garmendia Euskaltel-Euskadi isti čas 9. Mats Wenzel Equipo Kern Pharma isti čas 10. Domenico Pozzovivo Solution Tech Nippo Rali isti čas ... 25. Jakob Omrzel Bahrain Victorious +2 3 km do cilja - Jan Tratnik je naredil vse, da je razbil glavnino in pripravil teren za svojo ekipo za zaključni šprint. 3,8 km do cilja - Spet je na čelu glavnine Jan Tratnik, ki pripravlja teren za zaključni šprint. 8 km do cilja - Zdaj pomaga na čelu dirke tudi favorit za skupno zmago na dirki Po Sloveniji Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe). Jakob Omrzel se drži glavnine (Bahrain-Victorious). 13 km do cilja - Še en krog čaka kolesarje okoli Rogaške Slatine. Na čelu je še vedno ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe. 22,5 km do cilja - Kolesarji Red Bull - BORA - hansgrohe so dodobra razredčili glavnino. Veliko kolesarjev je odpadlo in zaostajajo 1:10. Ogromno dela je pri tem naredil Slovenec Jan Tratnik, ki je narekoval hiter tempo. 28 km do cilja - Jan Tratnik je z ostrim tempom ujel zadnja ubežnika. Kolesarja čaka še krožna vožnja po Rogaški Slatini. 29 km do cilaj - V begu sta le še Axel van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi) in Sam Brand (Team Novo Nordisk) 30 km do cilja - V glavnini je postalo napeto. Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) pritiska močno pedala na čelu glavnine, razlike nastajajo. Medtem sta Taj Žagar (Factor Racing) in Alan Banaszek (Wibatech Lubelskie Perła Polski) končala z dirko. 32 km do cilja - Ubežniki imajo še 1:06 prednosti. 45 km do cilja - Glavnina ima 1:40 zaostanka. Medtem se je zgodil padec Taja Žagarja (Factor Racing), ki pa se naj ne bi huje poškodoval. 48,5 km do cilja - Gorski cilj Ješovec pri Šmarju (IV. kategorija) Tomáš Přidal (Team United Shipping) – 1 točka 53 km do cilja - V glavnini se je tempo nekoliko umiril in je prednost ubežnikov medtem zrasla tudi na 2:15, trenutno pa znaša natanko 2 minuti. 66 km do cilja - Prednost ubežnikov kopni. Zdaj znaša 1:07, kolesarji pa so prišli na razgiban teren. 70 km do cilja - Leteči cilj - Šentjur Diego Uriarte Belzunegi (Equipo Kern Pharma) – 5 točk Axel van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi) – 3 Tomáš Přidal (Team United Shipping) – 1 74,5 km do cilja - Glavnina zaostaja le še 1:44. 80 km do cilja - Temperatura ozračja se približuje 30 stopinjam Celzija. Na cesti je zelo vroče. Ubežniki imajo 2:22 naskoka. Zdaj je na čelo glavnine prišel tudi kolesar ekipe Bahrain - Victorious. 90 km do cilja - Glavnina je navila tempo in znižala zaostanek na 2:24. Jan Tratnik ima na dirki Po Sloveniji vlogo pomočnika Florianu Lipowitzu. Foto: Guliverimage 95 km do cilja - Leteči cilj - Žalec Tomáš Přidal (Team United Shipping)– 5 točk Axel van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi)– 3 Sam Brand (Team Novo Nordisk)– 1 100 km do cilja - Prednost ubežnikov se je povečala na 2:53. V glavnini tempo narekuje ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, ki ima v Florianu Lipowitzu glavnega kandidata za skupno zmago na letošnji dirki Po Sloveniji - v veliko pomoč mu je naš Jan Tratnik. 110 km do cilja - Četverica ubežnikov ima 2:28 prednosti pred glavnino. 113,7 km do cilja - Leteči cilj - Braslovče (27,6 km) Axel van der Tuuk – 5 točk Diego Uriarte – 3 Sam Brand – 1 121 km do cilja - V beg je skušal priti tudi Bastian Petrič (Pogi Team Gusto Ljubljana), vendar je bil neuspešen. Glavnina ni več daleč od njega, medtem ko imajo ubežniki približno minuto prednosti. Foto: STA 125 km do cilja - V begu so Diego Uriarte Belzunegi (Equipo Kern Pharma), Axel Van Der Tuuk (Euskaltel-Euskadi), Sam Brand (Team Novo Nordisk) in Tomáš Přidal (Team United Shipping). 130 km do cilja - Štirje kolesarji so se odlepili od glavnine in imajo 40 sekund prednosti. Foto: STA 12.20 - Konec zaprte vožnje. Kolesarje sprva čaka nekaj razgibanega terena, nato pa se bodo od Šoštanja spuščali proti Celju. Vmes jih čakata tudi leteča cilja – Braslovče (27,6 km), Žalec (46,0 km). 12.10 – Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Čas je, da se 32. dirka Po Sloveniji začne. Kolesarji so začeli zaprto vožnjo v Velenju. Pred njimi je 141,3 km dolga razgibana trasa, ki bo imela cilj v Rogaški Slatini.

Napoved pred etapo

Prva etapa dirke Po Sloveniji bo kolesarje peljala od Velenja do Rogaške Slatine. Profil na prvi pogled ni izrazito težak, a tudi ne povsem ravninski. Že po startu sledi razgiban uvod proti Šoštanju, nato se trasa postopoma spušča vse do Celja.

V tem delu bodo kolesarji lovili točke na letečih ciljih, najizrazitejša ovira dneva je vzpon četrte kategorije na Ješovec pri Šmarju. Dolg je sicer zgolj 1,7 kilometra in ima povprečno 6,3-odstotno naklonino.

Zaključek bo zanimiv, ker Rogaška Slatina ne bo predstavljala le cilja, saj se bo pred tem peljalo še v krožni vožnji po okoliških gričih, ki bodo lahko naredili dodatno selekcijo, kar se je v preteklosti že zgodilo.

Omrzel opozarja

Favoriti za skupno zmago bodo morali biti pozorni že prvi dan, da si ne bodo prikolesarili kakšnega nepotrebnega zaostanka, medtem ko jih bo glavni del čakal v soboto, ko bo na sporedu kraljevska etapa, ki bo vključevala tudi vzpon na legendarni Vršič.

Jan Tratnik bo delal za Floriana Lipowitza. Foto: Ana Kovač

"Takšne razgibane etape so nepredvidljive. Možnosti so nekje 50 : 50, da bo prišlo do šprinta, ali pa bo tako kot lani, ko smo videli zreduciran šprint manjše skupine. Zaradi takšne etape je dirka zelo zanimiva in nepredvidljiva. Noge so sveže, glava je sveža, zato bi lahko bilo zelo zanimivo," je ob predstavitvi dirke Po Sloveniji dejal Jakob Omrzel.

Član Bahrain-Victorious je edini slovenski adut za skupno zmago, s katero pa se pogledujejo pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. Pri nemško-avstrijskem moštvu ob pomoči Jana Tratnika računajo na zmagoviti pohod Floriana Lipowitza, ki se pripravlja na Tour de France, dodatno orožje pa je Giulio Pellizzari, ki je imel na Giru težave z želodcem, a pred tem pokazal, da ima močne noge.

1. etapa, Velenje–Rogaška Slatina, 141,6 km, 17. junij

3D-predstavitev etape