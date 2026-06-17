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Avtor:
Alenka Teran Košir

Sreda,
17. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Primož Roglič Primož Roglič Dirka po Švici Urška Žigart

Sreda, 17. 6. 2026, 4.00

5 ur, 46 minut

89. izvedba Dirke po Švici

Tadej Pogačar odhaja na neznan teren, kjer se bo spet srečal z Rogličem

Avtor:
Alenka Teran Košir

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Tadej Pogačar Dirka po Švici | Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta danes debitirala na Dirki po Švici. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta danes debitirala na Dirki po Švici.

Foto: Guliverimage

Tako kot Primož Roglič (Red-Bull-BORA-hansgrohe) bo tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates) danes debitiral na Dirki po Švici, ki bo potekala v istem terminu kot Dirka po Sloveniji (17. do 21. junij). Prvi kolesar sveta na dirko, ki so jo v njeni 89. izvedbi skrajšali na pet etap in letos poteka vzporedno z žensko preizkušnjo, na kateri bo nastopila tudi Urška Žigart, prihaja motiviran in dobro razpoložen. Zanj bo to zadnji in ključen test pred francoskim Tourom.

Tadej Pogačar bo drugi del sezone nadaljeval tam, kjer je prvi del sezone končal. V Švici. Po zmagi na Dirki po Romandiji v začetku maja si prvi kolesar sveta ni več pripel startne številke, kar pa seveda ne pomeni, da je počival križem rok in nog. Zadnje tedne je preživel na intenzivnih višinskih pripravah v Sierra Nevadi, Dirka po Švici pa bo zanj zadnji večji test pred Dirko po Franciji, ki se bo začela 4. julija z ekipnim kronometrom v Barceloni.

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"Trening je potekal zelo dobro, tako individualno kot ekipno. Na Dirko po Švici prihajam močan in motiviran. To bo moj prvi nastop na tej dirki, zato je vse skupaj še toliko bolj vznemirljivo," je pred začetkom sporočil svetovni prvak.

Tadej Pogačar Dirka po Švici | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Tadej Pogačar Dirka po Švici | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"V zadnjih tednih smo opravili dober sklop višinskih priprav. Potem ko smo spremljali naše moštvene kolege, ki so dirkali in dosegali dobre rezultate na drugih dirkah, komaj čakamo, da si znova pripnemo startne številke in opravljeno delo prenesemo na dirko," je dodal.

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Špilak ima dve, Roglič in Pogačar nista še niti poskusila

Pogačar ima v svoji zbirki že pet od sedmih najprestižnejših enotedenskih dirk. Do popolnega kompleta mu manjkata le še Dirka po Švici (to je edina od najprestižnejših etapnih dirk, ki manjka tudi v Rogličevi zbirki, ima pa dve v svojem življenjepisu Simon Špilak), in Dirka po Baskiji.

Simon Špilak je dvakat zmagal na Dirki po Švici (2015 in 2017). | Foto: Getty Images Simon Špilak je dvakat zmagal na Dirki po Švici (2015 in 2017). Foto: Getty Images

V lovu na tretjo zaporedno zmago ekipe UAE Emirates-XRG na tej dirki — lani je slavil João Almeida, leto prej Adam Yates — bo imel Pogačar ob sebi močno in izkušeno zasedbo. Na ravninskih delih in v zahtevnejših prehodnih etapah bo lahko računal na Nilsa Politta in Tima Wellensa, v hribih in gorah pa bodo ob njem Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak in Jhonatan Narváez, ki je na letošnjem Giru navdušil s tremi etapnimi zmagami. Športni direktorji bodo Andrej Hauptman, Marco Marcato in Simone Pedrazzini.

Pet dni brez predaha

Športni direktor dirke David Loosli je za letošnjo izvedbo zasnoval traso, ki kolesarjem skoraj ne bo dopuščala predaha, poudarjajo organizatorji.

Dirka se bo danes nekaj po 14. uri začela v italijanskem Sondriu, kjer kolesarje čaka tehnično zahteven krog, ki nekoliko spominja na Dirko po Lombardiji. Druga etapa bo speljana po razgibanem terenu ob jezeru Maggiore, tretja pa bo prinesla taktično bitko na vzponu Schwägalp v okolici Bad Ragaza.

Profil trase 1. etape Dirke po Švici:

Dirka po Švici, 1. etapa | Foto:

Specialisti za vožnjo na čas bodo svojo priložnost dobili v soboto v Aarburgu, kjer jih čaka 23 kilometrov dolg, hiter in tehnično zahteven posamični kronometer. Končno odločitev pa bo najverjetneje prinesla kraljevska etapa v Villars-sur-Ollonu. Tam bo na sporedu zahteven krog z začetkom na vzponu Col de la Croix, z več kot štiri tisoč višinskimi metri pri moških in približno tri tisoč pri ženskah.

Na ženski preizkušnji, ki bo potekala v istem terminu kot moška, bo nastopila tudi Urška Žigart, članica belgijske ekipe AG Insurance - Soudal Team, ki že zdaj lahko reče, da je njena sezona uspešna. Maja je bila odlična šesta na Dirki po Španiji, junija pa izvrstna osma na ženskem Giru.

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