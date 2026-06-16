Roglič dobil jasno vlogo, časa za ogrevanje ne bo imel

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič bo na Dirki po Švici prvi mož ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Nemško-avstrijska zasedba je pred začetkom skrajšane petdnevne preizkušnje potrdila, da bo slovenski šampion njen kapetan za skupno razvrstitev. Nova podoba švicarske kolesarske pentlje pa ne bo dopuščala napak že od samega začetka, poudarja športni direktor Sven Vanthourenhout.

Dirka po Švici bo letos drugačna kot v preteklosti. Namesto tradicionalne osemdnevne preizkušnje bodo kolesarji opravili le pet etap, kar pomeni, da bo prostora za napake bistveno manj. Začela se bo v sredo, 17. junija, v Sondriu, končala pa v nedeljo, 21. junija, v Villars-sur-Ollonu, ko bo na sporedu kraljevska etapa z večkratnim vzpenjanjem na Col de la Croix.

Pri Red Bull - BORA - hansgrohe ne skrivajo načrta. Roglič prihaja kot kapetan za skupni seštevek, ob njem pa bodo Giovanni Aleotti, Finn Fisher-Black, Alex Hajek, Emil Herzog, Aleksandr Vlasov in Frederik Wandahl.

Pozorni že na začetku, da s Primožem na izgubijo časa

"Koncept Dirke po Švici je povsem drugačen kot v preteklosti. Prej je bila to precej daljša etapna dirka, zdaj traja le pet dni, z dokaj kratkimi etapami in kronometrom četrti dan," je pred začetkom povedal športni direktor Red Bull - BORA - hansgrohe Sven Vanthourenhout.

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Prav zaradi novega formata bo dirka drugačna tudi taktično. Favoriti ne bodo imeli časa, da bi tipali tekmece. Že prvi dve etapi bosta lahko razburljivi in bodo morali tisti, ki jih zanima skupna zmaga, pokazati močne noge.

Uvodna etapa se bo začela v Sondriu. Začetek bo še nekoliko bolj ravninski, drugi del pa bistveno bolj selektiven. Druga etapa okoli Locarna bo imela podoben značaj, zaključila pa se bo s kratkima, a dokaj strmima vzponoma.

"Prvi dve etapi sta eksplozivni. Moramo biti pozorni in poskrbeti, da s Primožem ne izgubimo časa. To bo zelo pomembno," je opozoril Vanthourenhout.

Roglič kapetan, a ekipa ima več kart

Roglič bo osrednje ime ekipe v boju za skupno zmago, a imajo v vrstah Red Bull - BORA – hansgrohe še nekaj možnosti. Fisher-Black in Vlasov sta kolesarja, ki bi lahko šla v lov za etapno zmago, izpostavlja športni direktor.

Tretja etapa s startom in ciljem v Bad Ragazu bo spet razgibana, a najtežji deli trase pridejo na vrsto že kmalu po štartu.

"Etapa je lahko za ubežnike, lahko pa tudi za sprint manjše skupine. Tam upamo, da bo Finn Fisher-Black lahko poskusil priti do dobrega rezultata, morda tudi etapne zmage, če bo mogoče," je dodal športni direktor ekipe.

Kronometer in nato še gorski obračun

Za konec prideta na vrsto še dneva odločitve. V soboto bo na sporedu posamični kronometer v Aarburgu. Dolg bo 23,8 kilometra in bi lahko pomembno premešal skupni vrstni red pred zadnjim dnem, pa čeprav bo le ravninski.

V soboto čaka Rogliča kronometer, v nedeljo pa zahtevna kraljevska etapa. Foto: Guliverimage

Zadnji dan bo sledil še najtežji preizkus. Dirka se bo končala v Villars-sur-Ollonu, kjer kolesarje čaka kraljevska etapa z več kot 4.000 višinskimi metri. Trasa bo potekala po gorskem krogu, z večkratnimi vzponi na Col de la Croix.

"Peti dan je kraljevska gorska etapa in je res zelo, zelo težka. Poleg tega bo potekala v krogu, kar je novo," je dejal Vanthourenhout.

Švica kot odgovor

Za Rogliča bo Dirka po Švici pomembna tudi zaradi širšega konteksta sezone. Ekipa ga na tej preizkušnji postavlja v jasno vlogo kapetana. Prav Švica je hkrati tista enotedenska dirka, ki je v svoji zbirki še nima, a se slovenski šampion zaveda, kdo mu bo stal nasproti. Glavni favorit za zmago je rojak Tadej Pogačar, ki si bo pot za Tour de France tlakoval prav tako na švicarskih tleh.

Nedeljska kraljevska etapa na Dirki po Švici. Foto: Tourdesuisse

"Primož je naš vodja. Finn Fisher-Black in Vlasov sta kolesarja, ki lahko lovita etapno zmago, preostali pa bodo tam, da pomagajo," so pri ekipi jasno začrtali vloge.

Zanimivo pa bo tudi videti, kam bo Rogliča vodila pot po koncu Dirke po Švici, zlasti, če bo pokazal odlično formo, kar bi bila uvrstitev na zmagovalni oder. Za Tour de France sicer ni predviden, a smo v kolesarstvu že ničkolikokrat videli spremembe v zadnjem trenutku. Povrhu vsega pa pri Red Bull - BORA - hansgrohe še niso obelodanili imena kolesarjev, ki bodo 4. julija v Barceloni začeli slovito tritedensko francosko kolesarsko pentljo.