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Avtor:
S. K.

Četrtek,
18. 6. 2026,
19.36

Osveženo pred

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG Mauro Gianetti Urška Žigart Dirka po Švici

Četrtek, 18. 6. 2026, 19.36

12 minut

Pogačar v mislih pri Urški

Pogačar na startu pretresen, v mislih ni bil povsem na dirki

Avtor:
S. K.

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Tadej Pogačar, Švica 2026 | Tadej Pogačar danes v mislih ni bil povsem na dirki. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar danes v mislih ni bil povsem na dirki.

Foto: Guliverimage

Tadeja Pogačarja je danes že pred startom druge etape 89. Dirke po Švici pretresla vest o nesreči njegove zaročenke in slovenske državne prvakinje Urške Žigart, ki je grdo padla v zaključku ženske švicarske pentlje. Vodja ekipe UAE Emirates-XRG Mauro Gianetti je po etapi, v kateri je Pogačar zasedel osmo mesto, pa vseeno povečal vodstvo v skupnem seštevku, stopil pred novinarje. Pogačar je takoj po opravljenih obveznostih odhitel v bolnišnico v Locarnu.

tadej urška
Sportal Urška Žigart si je pri hudem padcu na Dirki po Švici zlomila čeljust, oglasila sta se tudi oče in Pogačar

"Da, tik pred začetkom etape je izvedel slabo novico. Pred začetkom sem šel k Urški, zato mi ga je vseeno uspelo pomiriti," je Gianetti povedal novinarjem v mešani coni po drugi etapi Dirke po Švici. Gianetti je izvedel, da jo je najboljša slovenska kolesarka v grozljivem padcu odnesla še kolikor toliko srečno, kasneje se je izkazalo, da "le" z zlomljeno čeljustjo. Zdaj ostaja v bolnišnici v Locarnu na opazovanju, saj obstaja možnost, da je pri padcu utrpela tudi pretres možganov.

"Urškin padec je bil precej grd, ker se je zgodil pri veliki hitrosti, čez 50 kilometrov na uro. Tadej je startal nekoliko bolj pomirjen, čeprav si lahko predstavljate, da mu ni bilo lahko. Zaradi hitre etape, vročine in vsega drugega ni bil ravno razpoložen za dirkanje," je še razlagal Gianetti. "Običajno mu uspe odmisliti vse drugo, ko dirka, ne pa tudi svojega dekleta. Pred štartom sem ga videl nekoliko pretresenega, ni bil videti kot običajno," je še dodal.

Tudi med etapo je Pogačarja obveščal o stanju Urške Žigart, bil je na vezi s športnim direktorjem njene ekipe AG Insurance - Soudal Team. Pogačar je z moštvenimi kolegi nadzoroval dogajanje v etapi, ubežnikom pa dovolil skoraj tri minute prednosti, preden je v zaključku dneva tudi sam dvignil tempo in sprva pomagal Jhonatanu Narvaezu. Ko pa je ta omagal na zadnjem klancu dneva, se je v lov na etapno zmago podal tudi sam.

Vseeno mu je na koncu skoraj uspelo zmagati v etapi. | Foto: Guliverimage Vseeno mu je na koncu skoraj uspelo zmagati v etapi. Foto: Guliverimage

Etapa je bila zanj malce prekratka, do cilja je polovil nekaj ubežnikov, osem pa jih je ciljno črto prečkalo pred svetovnim prvakom. Za zmagovalcem, Francozom Romainom Gregoirom, je Pogačar zaostal štiri sekunde, je pa še povečal vodstvo v skupnem seštevku in ima zdaj pred Ekvadorcem Richardom Carapazom 2:50 naskoka.

Snemalec je bil po etapi nekoliko preveč vsiljiv:

Jutri bo zlato-rumeno majico branil na etapi, ki ima v prvi polovici dva klanca prve kategorije, druga polovica pa je ravninska, zato lahko pričakujemo predvsem delo ubežnikov in sprinterskih ekip.

Tadej Pogačar, Švica 2026
Sportal Ubežnik Gregoire do etapne zmage, Pogačar še povečal prednost v skupnem seštevku

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG Mauro Gianetti Urška Žigart Dirka po Švici
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