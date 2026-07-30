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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
13.04

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča trčenje tobogan Moravske Toplice

Četrtek, 30. 7. 2026, 13.04

4 minute

V Moravskih Toplicah otrok po trčenju pod toboganom hudo poškodovan

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
tobogan | Otrok se je v dogodku hudo poškodoval, odpeljali so ga v bolnišnico. Fotografija je simbolična. | Foto Gulliverimage

Otrok se je v dogodku hudo poškodoval, odpeljali so ga v bolnišnico. Fotografija je simbolična.

Foto: Gulliverimage

Murskosoboške policiste so iz Urgentnega centra SB Murska Sobota obvestili o poškodbi otroka na kopališču v Moravskih Toplicah. Z do zdaj zbranimi obvestili in ogledom kraja so ugotovili, da je bil otrok v bazenu s tobogani. V trenutku, ko je po toboganu drsela druga oseba, je otrok zaplaval proti iztočnemu delu tobogana, kjer se je zgodil trk. Otrok se je v dogodku hudo poškodoval, odpeljali so ga v bolnišnico, vendar ni v smrtni nevarnosti.

Dozdajšnje ugotovitve ne kažejo, da bi bila poškodba posledica storitve kaznivega dejanja.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo po končani preiskavi obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Na bazenih in urejenih naravnih kopališčih se je treba ravnati po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču. Upoštevati je treba odredbe in navodila reševalcev iz vode in drugih oseb, ki so zadolžene za vzdrževanje reda na kopališču. Prav tako je treba upoštevati postavljene oznake z opozorili za kopalce.
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nesreča nesreča trčenje tobogan Moravske Toplice
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