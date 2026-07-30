V Moravskih Toplicah otrok po trčenju pod toboganom hudo poškodovan

Murskosoboške policiste so iz Urgentnega centra SB Murska Sobota obvestili o poškodbi otroka na kopališču v Moravskih Toplicah. Z do zdaj zbranimi obvestili in ogledom kraja so ugotovili, da je bil otrok v bazenu s tobogani. V trenutku, ko je po toboganu drsela druga oseba, je otrok zaplaval proti iztočnemu delu tobogana, kjer se je zgodil trk. Otrok se je v dogodku hudo poškodoval, odpeljali so ga v bolnišnico, vendar ni v smrtni nevarnosti.