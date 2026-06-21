Dirka Po Sloveniji je bila iz zornega kota ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe skoraj popolna. Skupno zmago je kronal Florian Lipowitz, ki je slovensko petdnevno pentljo vzel kot zadnji tekmovalni preizkus pred slovitim Tourom. Po drugi etapni zmagi je v Novem mestu priznal, da zadnji dan prvotni načrt sploh ni bil samostojni napad, a se je na cesti odprla priložnost, ki jo je izkoristil. Nemec zdaj z dodatno samozavestjo pogleduje proti Dirki po Franciji, kjer ga čakata precej večji oder in Tadej Pogačar, pred tem pa se je spomnil tudi Gregorja Gazvode, ki mu je odpiral vrata v svet kolesarstva.

Nemški kolesar Florian Lipowitz je v Sloveniji še enkrat potrdil, da bo na julijski Dirki po Franciji eden od pomembnejših adutov ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Po novi zmagi je bil zadovoljen predvsem zato, ker se forma razvija v pravo smer.

"Načrt je bil pravzaprav, da danes sprintamo z Laurenceom Pithiejem. Potem sem hotel osvojiti še gorske točke. Videl sem, da se razlika povečuje, in nato sem spust opravil tako dobro, kot sem le mogel," je razložil Lipowitz, ki se po tem ni več oziral nazaj. Ko je videl, da prednost ostaja, je nadaljeval po ulicah Novega mesta vse do cilja.

Za njim je zelo uspešen slovenski teden - zmaga v sobotni kraljevski etapi, zmaga v zadnji etapi s ciljem v Novem mestu in skupna zmaga na dirki Po Sloveniji: "Noro sem vesel, da sem tukaj osvojil še drugo etapo in zaključil ta super močan teden. Kot ekipa smo vozili res odlično."

"Lepo je videti, da so noge v redu"

Zmaga pred Tourom ima zanj posebno težo. Ne le zaradi rezultata, ampak predvsem zaradi občutka, da se telo odziva tako, kot si želi pred najpomembnejšo dirko sezone: "Z vidika samozavesti je seveda super, da sem zdaj tukaj zmagal. Zelo smo lahko zadovoljni z napredkom v formi. Lepo je videti, da so noge v redu. Potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo v teh treh tednih v Franciji."

Velika zahvala Slovencu Gregorju Gazvodi

Zmaga na Dirki po Sloveniji ima tudi nekaj simbolične vrednosti. Lipowitz je namreč slavil v domovini Gregorja Gazvode, ki je imel pomembno vlogo pri njegovem prehodu iz biatlona v kolesarstvo in je bdel nad njegovim razvojem.

Gregor Gazvoda je vodja razvojne ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Foto: Jaka Lopatič

"Gregor je bil moj prvi športni direktor v ekipi Tirol. Vesel sem, da sem zmagal v njegovi domovini. Mislim, da mi je dal veliko podpore, ko sem bil še mlajši član. Sploh zato, ker sem v kolesarstvo prišel zelo pozno. Super človek je in dobrodošlo je, da je zdaj pri nas v Red Bull - BORA - hansgrohe ter skrbi za mlade," je povedal Lipowitz.

Pogačar? "Imamo res močno ekipo"

Ko je beseda nanesla na Tadeja Pogačarja in vprašanje, ali bo eden od ciljev na Touru tudi izvajanje pritiska na slovenskega šampiona, Lipowitz ni želel napovedovati velikih napadov. A je bilo iz njegovih besed moč razbrati, da se izziva ne boji, čeprav se dobro zaveda, kakšno moč ima trenutno najboljši kolesar sveta.

"Mislim, da je trenutno najboljši kolesar. S tem, kar spet kaže v Švici, je dokazal, da je v resnično dobri formi. Pokazal je, kako močan je, in zagotovo bo glavni favorit na Touru. Potem bomo videli, kako bodo potekali ti trije tedni v Franciji, ampak zagotovo bo tisti, ki ga bo treba premagati. Mislim, da bo tudi Jonas (Jonas Vingegaard, op. a.) super močan," je povedal Lipowitz.

Zaveda se moči Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Ob tem je opozoril tudi na moč lastne ekipe. "Moramo preprosto počakati in videti, kako se bo razvijalo. V treh tednih se lahko zgodi marsikaj. Mislim pa, da imamo res močno ekipo, predvsem z Remcom in mano," je odgovoril Lipowitz.

Prav naveza Remco Evenepoel - Florian Lipowitz bo ena od zgodb letošnjega Toura, ki jo bo treba spremljati, čeprav je Pogačar že ničkolikokrat pokazal, kako močan je proti vsem. Nemec se zaveda, da bo francoska dirka povsem drugačna zgodba kot Slovenija. Tam ni prostora za sproščenost, vsak dan pa prinese novo past.

Skupaj z Remcom Evenepoelom bosta kapetana ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe na Dirki po Franciji. Foto: Ana Kovač Lani je Tour de France zaključil na tretjem mestu, zato bo razumljivo tudi letos pod drobnogledom. A sam ne želi prehitevati dogodkov: "Za Tour je po mojem mnenju potreben tudi kanček sreče. Tako veliko je močnih kolesarjev, zato mislim, da bo letos res velik boj za stopničke. Moramo ostati mirni in počakati, kako bodo potekali ti trije tedni."

Najbolj se veseli gora

Najbolj se veseli tistega dela Toura, kjer se bo dirka lomila med najboljšimi: "Najbolj se veselim gorskih etap. Tour je izjemno hektičen, vse tri tedne moraš biti ves čas osredotočen. Tam je več vrveža kot na drugih dirkah, zato moraš na Tour priti tudi mentalno spočit."

Pred Tourom bo pomembno, da se bo psihično spočil, izpostavlja Lipowitz. Foto: Aleš Fevžer

Zdaj ga čaka še kratek premor in zadnji del priprav. Odpravil se bo na višinske priprave v Kühtai, ki ni daleč od njegovega doma. Tam bo opravil še zadnji blok treninga pred odhodom v Francijo.

"Tam se bom temeljito pripravil. Potem pa do Toura tako ali tako ni več dolgo," je sklenil.