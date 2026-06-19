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Avtor:
A. T. K.

Petek,
19. 6. 2026,
14.50

Osveženo pred

18 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Urška Žigart Dirka po Švici

Petek, 19. 6. 2026, 14.50

18 minut

Pogačarju je odleglo: Urška želi, da obdržim majico in da sem v ponedeljek čim prej doma #video

Avtor:
A. T. K.

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Tadej Pogačar | Tadej Pogačar si je oddahnil po spodbudnih informacijah glede zdravstvenega stanja njegove partnerke, kolesarke Urške Žigart. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar si je oddahnil po spodbudnih informacijah glede zdravstvenega stanja njegove partnerke, kolesarke Urške Žigart.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar, ki tudi v tretji etapi Dirke po Švici vozi v rumeni majici vodilnega, je pred startom etape spregovoril o zdravstvenem stanju svoje zaročenke, vrhunske kolesarke Urške Žigart, ki je v drugi etapi ženske izvedbe Dirke po Švici grdo padla in se poškodovala. Priznal je, da mu je po novicah iz bolnišnice odleglo.

Tadej Pogačar, Švica 2026
Sportal Pogačar po podelitvi nemudoma odhitel k Urški Žigart v bolnišnico

Urška Žigart je v četrtkovi etapi ženske Dirke po Švici grdo padla in si pri tem zlomila čeljust, posledica padca pa je tudi pretres možganov. Tadej Pogačar, ki je še isti dan v moški etapi le za nekaj sekund ostal brez etapne zmage, v cilju razumljivo ni dajal izjav. Športni razplet je bil v tistem trenutku potisnjen v ozadje, saj se je želel čim prej odpraviti v bolnišnico, kjer je bila njegova partnerka.

Danes je bil pred začetkom tretje etape nekoliko bolj pomirjen. "Na srečo je z Urško vse v redu," je dejal Pogačar. "V bolnišnici je ostala čez noč, danes pa gre domov. Je dobre volje, je borka in zelo močna. To mi daje motivacijo za prihodnje dni. Želi si, da obdržim majico in da sem v ponedeljek čim prej doma."

Tadej Pogačar | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Pogačarjeve besede so jasno pokazale, da je bil četrtkov dan zanj predvsem čustveno naporen. Čeprav se je na cesti boril za etapno zmago in ob koncu poskušal ujeti ubežnike, je bilo po prihodu v cilj pomembno samo zdravstveno stanje njegove partnerke. Kot je danes dejal, so ga novice iz bolnišnice pomirile, hkrati pa so mu, kot je sam poudaril, dale dodatno motivacijo za nadaljevanje dirke.

Po šokantni novici o Urškinem padcu je Pogačar na Instagramu delil spodnjo fotografijo:

tadej urška | Foto:

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