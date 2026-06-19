Tadej Pogačar je bil danes precej bolje razpoložen kot včeraj, ko je bil po padcu partnerke, kolesarke Urške Žigart, razumljivo zaskrbljen zaradi njenega zdravstvenega stanja. Po koncu 3. etape Dirke po Švici je pohvalil moštvenega kolega Jhonatana Narváeza, ki je po dolgem pobegu prišel do etapne zmage, ob tem pa poudaril, da se že veseli jutrišnjega dne, ko bo na sporedu posamična vožnja na čas.

Za Tadeja Pogačarja je bila zmaga njegovega moštvenega kolega Jhonatana Narváeza rezultat načrta, o katerem so se v ekipi UAE Team Emirates - XRG pogovarjali že pred etapo. "Načrt je bil, da imamo nekoga v pobegu," je po cilju dejal Pogačar. "Najprej sta bila v pobegu Felix in Jonny, nato pa je ostal le še Jonny z Meurissem."

Ekvadorec in Belgijec sta se v zaključku znašla pod vse večjim pritiskom glavnine, ki je v zadnjih kilometrih hitro topila njuno prednost, a je vodilna dvojica vztrajala, še naprej dobro sodelovala in v zadnji kilometer pripeljala z dovolj velikega naskoka, da se je lahko med seboj udarila za zmago.

"Res sta letela," ju je pohvalil Pogačar. "Etapa je bila zelo hitra. Kapo dol Jonnyju in Meurissu, da sta danes zdržala spredaj."

Narváez je z etapno zmago potrdil odlično formo, slovenski as pa ni skrival zadovoljstva, da je uspeh pripadel prav njegovemu moštvenemu kolegu. "Zelo sem vesel," je poudaril. "Vsi smo veseli za Jonnyja."

Ne ve, kaj naj pričakuje

Pogačar bo pozornost zdaj hitro preusmeril na jutrišnji, 23,7 kilometrov dolg posamični kronometer, ki bo prvi večji preizkus njegovega položaja na vrhu skupnega seštevka. Pred najbližjim zasledovalcem Richardom Carapazom ima več kot dve minuti prednosti. Čeprav trasa ne bo povsem primerljiva s kronometri, ki ga čakajo na Dirki po Franciji, bo pomembna priložnost za preverjanje forme, občutkov in opreme v tekmovalnih razmerah.

Kljub opravljenemu delu na kronometrskem kolesu Pogačar ni želel napovedovati ničesar. "Ne vem, kaj naj pričakujem," je dejal. "To bo moj prvi pravi kronometer letos. Zabavno bo preizkusiti noge, občutke in vse drugo. Veselim se jutrišnjega dne. Vedno je lep dan, ko je na sporedu kronometer."

Na vprašanje, kako do zdaj uživa na dirki, je bil Pogačar diplomatski, a njegov kratek odgovor "V redu", je bil dovolj zgovoren. Po včerajšnjem padcu njegove partnerke Urške Žigart v zadnjem kilometru ženske Dirke po Švici so se namreč usule kritike na račun trase. Najboljša slovenska kolesarka je grdo padla na cestni oviri za umirjanje prometa, ki bi morala biti v zaključnem delu etape precej bolje označena. Poškodovala si je čeljust in utrpela pretres možganov.

Primož Roglič je po treh etapah na skupno 15. mestu in bo jutrišnji kronometer prav gotovo skušal izkoristiti za skok po razpredelnici.

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