Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
20. 6. 2026,
18.38

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,54

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Švici kronometer Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Sobota, 20. 6. 2026, 18.38

43 minut

Po četrti etapi Dirke po Švici

Pogačar dobil še en odgovor

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,54
Tadej Pogačar kronometer, Švica 2026 | "Bilo je zelo, zelo vroče in konkurenca je bila hitra. Počutil sem se odlično, imel sem dobre noge, nisem pa vedel, da se borim za zmago," je po odlično odpeljanem kronometru v Švici povedal Tadej Pogačar. | Foto Guliverimage

"Bilo je zelo, zelo vroče in konkurenca je bila hitra. Počutil sem se odlično, imel sem dobre noge, nisem pa vedel, da se borim za zmago," je po odlično odpeljanem kronometru v Švici povedal Tadej Pogačar.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar se je veselil prvega posamičnega kronometra v sezoni in danes dobil odgovor na še eno vprašanje o formi pred julijskim Tourom. Z zmago na četrti etapi Dirke po Švici, s katero se je še utrdil v skupnem vodstvu, je pokazal, da bo tudi v vožnji na čas resen izziv za specialiste. Jutri bo dobil še vpogled v svojo plezalno formo.

Tadej Pogačar kronometer, Švica 2026
Sportal Tadej Pogačar izjemen v kronometru, Roglič izven deseterice

Dirka po Švici je za slovenskega super zvezdnika Tadeja Pogačarja generalka pred julijskim Tourom in po štirih etapah kaže, da je pripravljen izvrstno. Danes je na 23-kilometrskem ravninskem posamičnem kronometru zmagal, a tesno, za vsega 31 sekund je prehitel svojega velikega tekmeca s klasičnih dirk, Nizozemca Mathieua van der Poela, ki pa je bil v prvih treh etapah Švice domala neviden.

"Bilo je zelo, zelo vroče in konkurenca je bila hitra. Počutil sem se odlično, imel sem dobre noge, nisem pa vedel, da se borim za zmago. Želel sem le dati vse od sebe, vedel sem, da sem blizu, po vmesnem času nisem imel več informacij o časih, šel sem le na vso moč do cilja in uspelo mi je dokončati dobro delo. S tem sem super zadovoljen," je prirediteljem Dirke po Švici Pogačar povedal v cilju v Aarburgu.

V skupnem seštevku je z drugo etapno zmago prednost pred danes nerazpoloženim Ekvadorcem Richardom Carapazom povišal na štiri minute in 22 sekund. "Dobro mi gre, dirka je dobra, vesel sem druge zmage," pravi vodilni kolesar na 89. švicarski pentlji in obljublja: "Jutri je zadnji dan in boril se bom še za eno zmago."

Tadej Pogačar kronometer, Švica 2026 | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Najboljše so švicarski prireditelji prihranili za konec, nedeljska peta etapa dirke bo kraljevska, kolesarje čaka skoraj 4.500 višinskih metrov, trikrat se bodo povzpeli na Col de la Croix, prvič po štartu iz Villars-sur-Ollona samo po zgornjem, slabe štiri kilometre dolgem delu, nato dvakrat po celotnem, 19-kilometrskem klancu, ki je s sedemodstotnim povprečnim naklonom označen z najvišjo stopnjo težavnosti, za konec pa še enkrat samo delno, do Ollona.

 "To bo brutalna etapa, povsem nekaj drugega kot smo okusili zadnje dni. Veselim se priložnosti za preizkus nog v gorah. Jutri bo ena najtežjih gorskih etap sploh in videl bom, kje sem," je še povedal svetovni prvak.

Dirka po Franciji se bo začela 4. julija z ekipnim kronometrom v Barceloni, zadnji teden Toura se bo začel s posamično vožnjo na čas, trasa pa je na las podobna današnji preizkušnji v Švici.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Tadej Pogačar
Sportal Tadej Pogačar ne ve, kaj naj pričakuje #video
Jhonatan Narvaez
Sportal Ubežnika zdržala do cilja, Narvaez prvi prečkal ciljno črto!
Tadej Pogačar Urška Žigart
Sportal Pogačarju je odleglo: Urška želi, da sem v ponedeljek čim prej doma
Tadej Pogačar, Švica 2026
Sportal Pogačar po podelitvi nemudoma odhitel k Urški Žigart v bolnišnico
Tadej Pogačar, Švica 2026
Sportal Pogačar na startu pretresen, v mislih ni bil povsem na dirki
Dirka po Švici kronometer Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.