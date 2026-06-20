Pogačar dobil še en odgovor

Tadej Pogačar se je veselil prvega posamičnega kronometra v sezoni in danes dobil odgovor na še eno vprašanje o formi pred julijskim Tourom. Z zmago na četrti etapi Dirke po Švici, s katero se je še utrdil v skupnem vodstvu, je pokazal, da bo tudi v vožnji na čas resen izziv za specialiste. Jutri bo dobil še vpogled v svojo plezalno formo.

Dirka po Švici je za slovenskega super zvezdnika Tadeja Pogačarja generalka pred julijskim Tourom in po štirih etapah kaže, da je pripravljen izvrstno. Danes je na 23-kilometrskem ravninskem posamičnem kronometru zmagal, a tesno, za vsega 31 sekund je prehitel svojega velikega tekmeca s klasičnih dirk, Nizozemca Mathieua van der Poela, ki pa je bil v prvih treh etapah Švice domala neviden.

"Bilo je zelo, zelo vroče in konkurenca je bila hitra. Počutil sem se odlično, imel sem dobre noge, nisem pa vedel, da se borim za zmago. Želel sem le dati vse od sebe, vedel sem, da sem blizu, po vmesnem času nisem imel več informacij o časih, šel sem le na vso moč do cilja in uspelo mi je dokončati dobro delo. S tem sem super zadovoljen," je prirediteljem Dirke po Švici Pogačar povedal v cilju v Aarburgu.

V skupnem seštevku je z drugo etapno zmago prednost pred danes nerazpoloženim Ekvadorcem Richardom Carapazom povišal na štiri minute in 22 sekund. "Dobro mi gre, dirka je dobra, vesel sem druge zmage," pravi vodilni kolesar na 89. švicarski pentlji in obljublja: "Jutri je zadnji dan in boril se bom še za eno zmago."

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Najboljše so švicarski prireditelji prihranili za konec, nedeljska peta etapa dirke bo kraljevska, kolesarje čaka skoraj 4.500 višinskih metrov, trikrat se bodo povzpeli na Col de la Croix, prvič po štartu iz Villars-sur-Ollona samo po zgornjem, slabe štiri kilometre dolgem delu, nato dvakrat po celotnem, 19-kilometrskem klancu, ki je s sedemodstotnim povprečnim naklonom označen z najvišjo stopnjo težavnosti, za konec pa še enkrat samo delno, do Ollona.

"To bo brutalna etapa, povsem nekaj drugega kot smo okusili zadnje dni. Veselim se priložnosti za preizkus nog v gorah. Jutri bo ena najtežjih gorskih etap sploh in videl bom, kje sem," je še povedal svetovni prvak.

Dirka po Franciji se bo začela 4. julija z ekipnim kronometrom v Barceloni, zadnji teden Toura se bo začel s posamično vožnjo na čas, trasa pa je na las podobna današnji preizkušnji v Švici.

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