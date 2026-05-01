Na dirki po Romandiji bo po prologu in dveh etapah, na katerih je slavil Tadej Pogačar, na sporedu tretja etapa v okolici Orbeja. Kolesarji bodo prevozili 176,6 kilometra z enim izrazitim vzponom pred spustom proti cilju. Start bo ob 13.35, prihod najboljših v cilj pa pričakujemo okoli 17.35.

Etapa se bo začela in končala v kraju Orbe. Že od starta kolesarje čaka razgiban teren s krajšimi vzponi, med katerimi izstopa klanec proti Suchyju (2,1 km s povprečnim naklonom 5,9 odstotka). Sledi nekoliko mirnejši osrednji del, nato pa zahteven zaključek.

Profil 3. etape Dirke po Romandiji:

V njem se bodo kolesarji najprej povzpeli na Oulens-sous-Échallens (4,2 km, 3,3 %), ki bo uvod v ključni del dneva – vzpon na Col du Mollendruz (9 km, 6,1 %), kjer lahko hribolazci ustvarijo razliko. Po vrhu jih čaka še 33 kilometrov do cilja, večinoma navzdol, zadnjih deset kilometrov pa je ravninskih, kar odpira možnost za več različnih scenarijev.

Glavni favorit za etapno zmago je tudi tokrat Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG), ki je dobil že prvi dve etapi in dokazal, da lahko zmaga tako z napadom kot v sprintu manjše skupine. V prvi etapi sta mu na vzponu lahko sledila le Florian Lipowitz (Red-Bull-BORA-hansgrohe) in Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), trenutno drugi in tretji v skupnem seštevku, ter mladi Jørgen Nordhagen (Visma), ki se jima je pridružil po spustu.

Nevaren je tudi 19-letni Danec Albert Philipsen (Lidl-Trek), medtem ko bi lahko z napadi presenetili še Primož Roglič, Sergio Higuita, Luke Plapp ...

Preberite še: