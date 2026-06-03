Začenja se poletna planinska sezona, zato je prav, da obudimo znanje o varni hoji v gore. Še posebej, če gredo z nami tudi otroci. V tem primeru cilj ni ključen, bolj pomembno je doživetje, da mladi vzljubijo hojo. Pomembno je, da turo prilagodimo sposobnostim otrok. Naj velja načelo postopnosti, poudarjajo na Planinski zvezi Slovenije. Staršem je zdaj v pomoč tudi priročnik za družinsko planinstvo Urške Petek Majhni koraki, veliki vrhovi.

Pogled s terase planinskega doma Ušte - Žerenk. Foto: Matej Podgoršek Sredi junija se začenja poletna planinska sezona. Planinska zveza Slovenije ta čas tako smotrno spomni planince in tiste, ki to šele postajajo, o pravilni opremi za na turo. Letos so na druženju z novinarji v planinskem domu Ušte - Žerenk nad Moravčami še nekaj več pozornosti namenili hoji v hribe z otroki in mladimi. Vendarle je skoraj tretjino vseh članov planinskih organizacij mlajših od 26 let (več kot 20 tisoč od skupno 64 tisoč članov). Med udeleženci v nesrečah v gorah je obenem precej mladoletnih. V prvih petih mesecih letošnjega leta je bilo od skupno 91 poškodovanih 17 mladoletnih, v celotnem lanskem letu pa 42 od 771.

Ključen napotek za obiskovanje gora z otroki je, da moramo pot in cilj prilagoditi njim, je poudaril novi predsednik PZS, Martin Šolar: "Da jih vzljubijo, da postanejo del njihovega življenja. Pomembno je, da starši svojih ambicij, izpolnjenih ali neizpolnjenih, ne prenašajo neposredno na otroke. Lepo je, ko ugotoviš, da otrok sledi tistemu, kar imaš tudi sam rad. Še lepše je, ko ugotoviš, da je boljši od tebe. Ampak do teh stvari naj pride spontano. Načelo postopnosti je izjemno pomembno. Prilagodite cilje."

Mladinska komisija PZS praznuje 70 let

Ana Skledar, Martin Šolar in Damjan Omerzu. Foto: Matej Podgoršek Na Planinski zvezi Slovenije skušajo z mladimi delati sistemsko. Imajo Mladinsko komisijo PZS, ki letos praznuje 70 let. Pod njenim okriljem je trenutno več kot 80 mladinskih odsekov planinskih društev. "Gre za močno povezanost mladih po celotni Sloveniji, ki radi hodijo v hribe, in pa prostovoljcev, ki vzgajajo mlade, torej od mentorjev, mladinskih voditeljev, prostovoljnih vodnikov," je izpostavila načelnica Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije Ana Skledar. "To je valilnica kadrov. Iz otrok, ki se bodo dobro naučili hoditi v gore, bodo postali mladinski voditelji, vodniki, gorski reševalci," je poudaril Šolar. "Mladinska komisija oziroma delo z mladimi je tudi valilnica za ljudi, ki bodo v prihodnje delali v društvih in pa tudi na zvezi. Če bomo dobro delali z mladimi, bodo nekateri gotovo ostali in prevzemali vloge, ki jih imamo danes mi, a si želimo, da bi ji prevzeli mlajši."

Zbiranje žigov in zapisi v dnevnik otroke dodatno motivirajo. Foto: Matej Podgoršek Planinski dnevnik

Zbiranje žigov v planinske dnevnike je lahko dodaten motiv mladim za obiskovanje hribov. "V 25 letih, odkar dnevniki obstajajo, je bilo med otroke razdeljenih več kot 315 tisoč izvodov dnevnikov. Dnevniki so zelo priljubljeni. To je za otroke dodatna spodbuda, da zbirajo žige, da izpolnjujejo dnevnike. Da lahko čez deset ali več let v dnevnikih pogledajo nazaj, kaj so doživeli oziroma kje vse so bili," je izpostavila Ana Skledar. Zbiranje žigov v planinske dnevnike je lahko dodaten motiv mladim za obiskovanje hribov. "V 25 letih, odkar dnevniki obstajajo, je bilo med otroke razdeljenih več kot 315 tisoč izvodov dnevnikov. Dnevniki so zelo priljubljeni. To je za otroke dodatna spodbuda, da zbirajo žige, da izpolnjujejo dnevnike. Da lahko čez deset ali več let v dnevnikih pogledajo nazaj, kaj so doživeli oziroma kje vse so bili," je izpostavila Ana Skledar.

"Starši smo ključni dejavnik za to, ali se bo otroku izlet zagnusil"

Predstavila se nam je tudi prava hribovska družina. Urška Petek in Marko Petek sta prostovoljna vodnika PZS, Urška avtorica novega planinskega priročnika, Marko podpredsednik PD Kamnik. Hribe so vzljubili tudi njuni otroci, šestletna Meta in Nace ter najstnika Lara in Adi. "Najbolj pomembno je, da starši prek otrok ne uresničujemo svojih ciljev, da se prilagodimo otroku. Zelo pomembna je izbira poti, dolžina poti, okolje. Planinstvo naj bo otroku pozitivna izkušnja. Starši smo ključni dejavnik, ki bo vplival na to, ali bo otroku izlet ostal v dobrem spominu ali pa se mu bo zagnusil. Naj se upoštevajo njihove želje," je poudarila Urška Petek. Najmlajšim je treba hribe približati skozi igro. "Poglej mravljico pa rožico, tam nas čaka kravica. Potem je dobro tudi, da poznamo risane junake. Lahko se gremo tudi razne igrice po skalah, markacijah."

Planinska družina Petek iz Planinskega društva Kamnik: najstnika Lara in Adi Mijatović, starša Urška in Marko Petek ter prvošolca Meta in Nace Petek. Foto: Matej Podgoršek

Na cilju vzpona je pomembno, da imajo otroci kaj početi. "Otroci na cilju pojedo eno čokoladico, pa so že spočiti. Mi smo pa lahko še fuč. In takrat je pomembno, da imajo kaj početi, saj drugače hitro postanejo tečni. Dobro je denimo, da ima koča kakšna igrala, da se zamotijo s tem," je povedal Marko Petek.

Urška Petek še dodaja, da za hribe najlažje navdušimo mlajše otroke, tiste, ki še hodijo v vrtec in v prve razrede osnovne šole, medtem ko imajo najstniki v hribih raje svojo družbo. "Otrokom v srednji šoli malo usahne želja po planinstvu. Dajmo to dopustiti. Ni to nič katastrofalnega. To je obdobje, kjer se otrok išče in poskusi različne stvari. Ampak če je imel otrok v mladosti, v otroštvu pozitivno izkušnjo s hribi, se slej kot prej vsak vrne v hribe."

Družinam prijazne koče

Planinski dom Ušte - Žerenk, ki je dokaj nova planinska koča, je ena od 45 koč pri nas (od skupno 171 planinskih koč, zavetišč in bivakov), ki ima certifikat, da je družinam prijazna koča.

Planinski dom Ušte - Žerenk ima igrala za otroke. Do doma se lahko tudi pripeljemo, sicer pa je hoje iz Moravč za eno uro. Foto: Matej Podgoršek Planinski dom Ušte - Žerenk, ki je dokaj nova planinska koča, je ena od 45 koč pri nas (od skupno 171 planinskih koč, zavetišč in bivakov), ki ima certifikat, da je družinam prijazna koča. Celoten seznam najdete na spletni strani PZS . Do teh vodijo krajše in lažje poti, ob kočah so igrala, v ponudbi imajo tudi otroške porcije hrane ...

Junija še lahko naletimo na snežišča

"Tudi v visokogorju se je sneg večinoma umaknil. A treba je upoštevati, da lahko v prvem delu poletja na poteh prečimo na senčnih pobočjih še naletimo na manjša ali večja snežišča, ki jih je treba varno prečiti. Če ocenimo, da tega ne moremo ali pa nimamo ustrezne opreme, se raje obrnemo in izberimo drugo pot," na previdnost planince opozarja generalni sekretar PZS in inštruktor planinske vzgoje Damjan Omerzu. Zaradi vse bolj intenzivnih vremenskih dogajanj moramo biti pripravljeni tudi na to, da lahko naletimo na neprehodne poti zaradi denimo vetrolomom, plazov ali podorov.

Oprema za varno poletno hojo v gore

Nahrbtnik naj imajo tudi otroci. Foto: Matej Podgoršek Za varno pot v gore je tudi poleti pomembna ustrezna oprema. "Najprej seveda ne smemo mimo ustrezne obutve. Priporočamo višje čevlje, predvsem pa kakovostne podplate. Imamo več različnih kosov čevljev za različne poti, vsak se odloči zase, še vedno pa so zlata sredina lahki višji čevlji," je opremo predstavil Omerzu. "Vedno je v nahrbtniku, upamo, da tam tudi ostane, prva pomoč. Potem pa še čelna svetilka,, če nas slučajno ujame tema. Zaščita proti soncu: kapa, klobučki, sončna očala, sončna krema. Vemo, da v gorah tudi poleti lahko pričakujemo nenadno poslabšanje vremena in nižje temperature, zato so v nahrbtniku tudi rokavice, kape, topla oblačila, zaščita za dež. S sabo imamo vedno planinski zemljevid. Sicer je res, da si čedalje več pomagamo z aplikacijami na telefonih, ampak včasih tudi baterija ali signal zatajita, tako da je priporočljivo s seboj vedno imeti tudi planinski zemljevid." Za zahtevnejše planinske poti pa potrebujemo še tehnično opremo, pogosto je uporabna čelada, na izpostavljenih in plezalnih poteh pa tudi samovarovalni komplet. "In pa seveda hrana in pijača, ki je količinsko odvisna od dolžine ture, na katero se podamo. Če gremo mimo planinske koče, lahko računamo tudi na pogostitev. A rezerve tekočine ne sme nikoli zmanjkati. To je poleti v vročih dneh še toliko bolj ključno." Za daljše poletne ture lahko spijemo tudi tri, štiri litre.

To je oprema za varno hojo v gore v poletnih mesecih. Foto: Matej Podgoršek

Nahrbtnik naj imajo tudi najmlajši

Prav je, da imajo svoj nahrbtnik tudi najmlajši otroci. Najmlajša člana družine Petek, šestletna Nace in Meta, sta nam pokazala, kaj vse je v njunih dveh nahrbtnikih. "Kapa, če ti je mrzlo. Majica za rezervo, pa hlače za rezervo ..." je naštevala Meta. Za otroke je dobro, da imajo vodo ali sok v prozornem bidonu, da ne spijejo vsega prehitro. Starši pa morajo poskrbeti, da imajo v svojih nahrbtnikih dodatno tekočino za otroke in malico, ki si jo lahko deli celotna družina. Marko Petek, ki je podpredsednik Planinskega društva Kamnik in prostovoljni vodnik PZS, je poudaril, da je treba biti pri otrocih najbolj pazljiv pri oblačilih. Nekateri otroci so bolj zmrzljivi in potrebujejo več toplih oblačil, spet drugi pa so raje v kratkih rokavih. Včasih pride prav tudi kakšno lepilo, če se nam denimo strgajo čevlji, je še dodal Petek.