Pred 45. maratonom Franja največji aplavz za najbolj zveste in vztrajne

Slovenija po zaslugi izjemnih dosežkov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča velja za kolesarsko velesilo, med 12. in 14. junijem pa bo na sporedu najbolj množična kolesarska prireditev na slovenskih tleh - 45. maraton Franja. Po tradiciji se bodo najbolj ambiciozni kolesarski navdušenci na domači "dirki vseh dirk" preizkusili na 156 in 97 km.

Predstavitev tridnevnega atraktivnega in izjemno priljubljenega kolesarskega dogodka je minila v slavnostnem vzdušju. Na njej so prireditelji predstavili zgodbo o vztrajnosti, pogumu in skupnosti, ki se je v minulih 45 letih prelevila v enega najbolj množičnih in atraktivnih rekreacijskih dogodkov na slovenskih tleh.

"V družbi BTC smo izjemno ponosni, da smo že od leta 2003 glavni pokrovitelj maratona Franja. Brez številnih zanesenjakov in podpornikov kolesarstva nam ne bi uspelo ustvariti tako velike zgodbe, prav tako ne brez drugih sponzorjev, ki dogodku ostajajo zvesti že dolga leta. Vsako leto pridobimo tudi novega pokrovitelja, kar zgovorno priča o pomenu celotnega dogodka," je na slavnostni predstavitvi v Kristalni palači med drugim dejal izvršni direktor družbe BTC Damjan Kralj.

V zahtevno organizacijo tridnevnega tekmovanja je vpeto več kot 2600 oseb, za koordinacijo vseh služb pa je v zadnjih 25 letih zadolžen direktor dirke Gorazd Penko, ki je najbolj zaslužnim podelil plakete in priznanja. Najpomembnejše so prejeli predsednik organizacijskega odbora maratona Franja in dolgoletni prvi mož družbe BTC Jože Mermal, nekdanji ljubljanski podžupan Aleš Čerin in izvršni direktor družbe BTC Kralj.

Najglasnejši aplavz so prejeli Roman Blatnik, Ljubo Dobaj, Dušan Dobnikar, Jože Dovžan, Ivan Ertl, Bojan Mandeljc, Konrad Merlak, Milovan Plahuta, Andrej Repovš, Ferdinand Vičič, ki so nastopili na vseh dosedanjih maratonih Franja, na startni listi pa so tudi na letošnji 45. izvedbi.

"Gre za izjemno velik dogodek tudi za svetovne razmere. Kot sosed v Vižmarjah enega od očetov maratona Zvoneta Zanoškarja sem ga začel spremljati od svojih mladih let, udeležil sem se ga kot navijač in rekreativni tekmovalec. Maraton Franja iz leta v leto raste, hkrati pa je zadržal svojo prvinskost in pravi športni duh, kar je tudi najbolj pomembno," je na današnjem dogodku med drugim dejal predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar.

V treh dneh sedem dirk

Rekreativni ljubitelji kolesarstva se bodo sredi tega meseca lahko preizkusili na sedmih dirkah. Uvodno dejanje se bo v petek pričelo ob 16. uri s kronometrsko preizkušnjo od Ljubljane do Domžal in nazaj v dolžini 21,2 km.

Dan kasneje bo na sporedu gorsko-kolesarska preizkušnja Ljubljanski zmajev MTB izziv v dolžini 108 km. Ta preizkušnja je namenjena dobro pripravljenim kolesarjem, tistim z manj telesne kondicije pa je ta izziv namenjen za udeležbo z električnimi kolesi. Premagati bo treba 2450 višinskih metrov, na poti pa bo na voljo osem okrepčevalnih mest.

V soboto bo tudi Barjanka na 77 km, ki se bo začela na Kongresnem trgu in čez Ljubljansko barje končala v nakupovalnem središču BTC, na sporedu pa bosta tudi družinsko-šolski maraton na 25 km, ki je namenjen družinam z otroki ter kolesarjem začetnikom, ter otroški kolesarski izziv v dolžini enega kilometra.

V nedeljo sledita še obe najbolj prestižni preizkušnji, veliki maraton na 159 km se bo pričel ob 9. uri, mali v dolžini 97 km pa ob 10.30.

Na lanski 156 km dolgi trasi velikega maratona je nastopilo 1335 tekmovalk in tekmovalcev, celotnega dogodka pa se je udeležilo več kot 6200 kolesark in kolesarjev.

Podobne številke je pričakovati tudi na letošnjem tridnevnem dogodku, ki se ga je doslej udeležilo več kot 150.000 kolesarskih navdušencev iz 80 držav.