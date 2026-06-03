Pri gradnji nove železniški postaji v Ljubljani so dosegli nov mejnik - nosilni del konstrukcije novega nadhoda je zaključen, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo. Na južnem delu nadhoda trenutno montirajo stekleno streho in fasado, so dodali.

Pogled na gradbišče po pojasnilih direkcije že razkriva jasne obrise novega objekta, ki bo po zaključku del potnikom zagotovil varen, hiter in udoben dostop do peronov ter bistveno izboljšal povezljivost med različnimi deli postaje.

Trenutno poteka montaža steklene strehe in fasade na južnem delu nadhoda. Vzporedno se izvajajo dela znotraj objekta, kjer je na območju medetaže v teku postavitev mavčno-kartonskih predelnih sten.

Pod nadhodom montirajo peronske elemente, urejajo spodnji ustroj pod tiri ter vgrajujejo elemente vozne mreže. Nadaljuje se tudi pozidava dvigalnih jaškov s steklenimi prizmami, so zapisali na direkciji.

Prav tako z deli nadaljujejo v podhodu, kjer potekata izvedba predelnih sten in estrihov. V dvigalnih jaških se vgrajujejo stene iz steklenih prizem, na stropu podhoda pa nameščajo akustične obloge. Sočasno se izvajajo elektrostrojne inštalacije ter ureja južni iztek, po katerem bo potekala kolesarska klančina.

Na peronski infrastrukturi medtem polagajo tlakovce, izvajajo tamponske nasipe, vgrajujejo peronske elemente in montirajo nadstrešnice. Hkrati potekata tudi montaža zunanje razsvetljave ter elementov vozne mreže, so zapisali.

Nadaljujejo se tudi dela na kabelskem kolektorju na vzhodni strani železniške postaje ter aktivnosti v okviru obnove starega postajnega poslopja.

Projekt je z davkom vreden skoraj 244 milijonov evrov, za katerega je država pridobila 175 milijonov evrov sredstev EU.