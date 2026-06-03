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Avtor:
STA

Sreda,
3. 6. 2026,
15.50

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Nico Williams Lamine Yamal Luis de la Fuente Španska nogometna reprezentanca

Sreda, 3. 6. 2026, 15.50

1 ura, 29 minut

De la Fuente: Yamal in Williams bosta pripravljena za uvodno tekmo SP

Avtor:
STA

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Lamine Yamal | Yamal je izpustil konec klubske sezone. | Foto Guliverimage

Yamal je izpustil konec klubske sezone.

Foto: Guliverimage

Napadalca španske nogometne reprezentance Lamine Yamal in Nico Williams bosta pripravljena na otvoritveno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu v ZDA, je dejal španski selektor Luis de la Fuente.

Yamal in Williams sta zaradi poškodb zadnje stegenske mišice zamudila konec klubske sezone, vendar ju je De la Fuente vseeno vključil v svojo reprezentanco in že prejšnji mesec novinarjem povedal, da pričakuje, da bosta oba pripravljena na prvenstvo, poroča AFP.

Evropski prvak Španija bo predtekmovanje prvenstva odigrala v skupini H, prva tekma 15. junija jo čaka v Atlanti proti Zelenortskim otokom.

"Pravim, da bosta pripravljena, to pa ne pomeni, da bosta tudi igrala. S klubi smo popolnoma usklajeni, dajemo jim navodila in obema se stanje vsak dan izboljšuje," je De la Fuente dejal pred četrtkovo prijateljsko tekmo proti Iraku v La Coruni, na kateri pa seveda ne bosta nastopila.

Po srečanju z Zelenortskimi otoki se bo Španija 21. junija v Atlanti pomerila s Savdsko Arabijo, nato pa bo skupinski del sezone končala proti Urugvaju 27. junija v Guadalajari.

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