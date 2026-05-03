Florian Lipowitz Primož Roglič Primož Roglič Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Romandiji

Dirka po Romandiji, 5. etapa: Lucens–Leysin, 178,2 km

Bo Lipowitz v zadnjem dejanju poskušal streti Pogačarja?

Tadej Pogačar Florian Lipowitz | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na Dirki po Romandiji je danes na sporedu zadnja, peta etapa, ki bo kolesarje od Lucensa pripeljala do smučarskega središča Leysin. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem Florianom Lipowitzem, a Nemec se zagotovo ne bo predal brez boja. Etapa se bo začela ob 11.45, najboljše pa v cilju pričakujejo okoli 16.00. Tudi današnje dogajanje bomo v živo spremljali na Sportalu.

Kolesarje na 178,2 kilometra dolgi trasi čaka zahtevna zadnja preizkušnja letošnje Romandije. Prvi del etape ne prinaša najtežjih vzponov, a bo vse prej kot lahek. Na poti do Leysina, ki leži na približno 1.260 metrih nadmorske višine, bosta dva kategorizirana vzpona tretje kategorije: vzpon do Sottensa, dolg 5,8 kilometra s povprečnim naklonom 3,9 odstotka, in vzpon na Vuillens, dolg štiri kilometre s povprečnim naklonom 4,4 odstotka.

Profil trase v 5. etapi Dirke po Romandiji:

Dirka po Romandiji, 5. etapa | Foto:

Po približno 167 kilometrih se bo karavana peljala mimo Aigla, kjer je sedež Mednarodne kolesarske zveze UCI, nato pa bo sledil odločilni del etape – 14,3 kilometra dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 5,9 odstotka. Vzpon sicer ni izrazito strm, a po dolgi in razgibani etapi ponuja dovolj prostora za napade najboljših hribolazcev.

Pogačar se je na letošnji Romandiji podpisal že pod tri etapne zmage in je glavni favorit tudi v zadnji etapi. Načrte mu bo skušal prekrižati Nemec Florian Lipowitz, moštveni kolega Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri Red-Bull-Bora-hansgrohe, ki mu je dostojno pariral že v sobotni kraljevski etapi in na koncu zaostal le 14 sekund.

Bi lahko odločil pobeg?

Možen je tudi scenarij, da o etapni zmagi odloča pobeg. V soboto sta poskušala Roglič, ki je v skupnem seštevku na 21. mestu z zaostankom 8:06, in Francoz Valentin Paret-Peintre iz ekipe Soudal Quick-Step. Ta je bil po etapi nezadovoljen z vožnjo spremljevalnih motorjev, za katere je ocenil, da so vozili preblizu Pogačarja in mu omogočali zavetrje. Svojo priložnost bi lahko iskali tudi Michael Leonard (EF Education - EasyPost), Nairo Quintana (Movistar) in Marco Frigo (NSN Cycling).

Pogačar ima pred zadnjo etapo v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Lipowitzem, medtem ko Francoz Lenny Martinez iz ekipe Bahrain Victorious na tretjem mestu zaostaja več kot dve minuti. Zelo blizu stopničk je tudi nekdanji mladinski svetovni prvak v teku na smučeh, 21-letni Norvežan Jørgen Nordhagen iz ekipe Visma | Lease a Bike, ki ga od tretjega mesta loči le sedem sekund.

