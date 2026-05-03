Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
3. 5. 2026,
9.30

Tadej Pogačar potrdil govorice: Ne bom zanikal, da sem težji kot običajno #video

Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je za sezono klasik potreboval več mišične mase, za Dirko po Franciji pa jo bo nekaj moral izgubiti. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je za sezono klasik potreboval več mišične mase, za Dirko po Franciji pa jo bo nekaj moral izgubiti.

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je v soboto s prepričljivo predstavo na kraljevski etapi Dirke po Romandiji še utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Po etapi je v pogovoru z mediji priznal, da je zaradi priprav na spomladanske klasike nekoliko težji kot običajno. To je občutil tudi med etapo.

V pogovoru za Cycling Pro Net je Tadej Pogačar povedal, da je bila razlika opazna, še posebej po koncu zadnjega vzpona.

"Mislim, da bi bilo tudi v redu, če bi z njim prišel do cilja, bilo bi nekoliko lažje. Na spustu sem res trpel. Več težav mi je povzročal v zadnjem delu kot na vzponu. Tako da – ja, bilo je dobro," je dejal o dvoboju z glavnim tekmecem na dirki, Nemcem Florianom Lipowitzem.

Kljub temu je bil zadovoljen, da je pred zadnjo etapo še povečal prednost v skupnem seštevku.

"Tudi če bi na koncu prišla skupaj, bi bila razlika manjša, zato bi bil jutrišnji dan bolj živčen. Zdaj pa je prednost nekoliko večja, zato sem bolj miren," je povedal Pogačar, ki ima pred Lipowitzem zdaj 35 sekund prednosti.

"V telovadnici me je malo zaneslo"

Še bolj zgovoren je bil v delu pogovora o njegovi telesni pripravljenosti. Po spomladanskem delu sezone, v katerem je bil osredotočen na klasiki Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix, je Pogačar potrdil, da je trenutno težji kot pri običajnih pripravah na etapne dirke.

"Ne bom zanikal, da sem težji kot običajno, ampak na kolesu se počutim dobro. To je zame najpomembnejše. Da se ne mučim in da uživam," je povedal Pogačar. Na dodatno vprašanje o tej spremembi je kot razlog navedel treninge v telovadnici.

"V telovadnici me je malo zaneslo. Res mi je bilo všeč in sem se kar vživel v to. Morda je zdaj čas, da malo popustim," je priznal.

S tem je že nakazal, da se bo na višinskih pripravah, kamor se bo odpravil po koncu Romandije in se pripravil na julijski Tour, posvetil tudi znižanju telesne teže.

