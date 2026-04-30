Pogačar je najraje nag. Slovenec nasmejal z odgovorom. #video

Tadej Pogačar po intenzivnem spomladanskem obdobju enodnevnih dirk več kot očitno uživa v svoji prvi etapni preizkušnji sezone. Na Dirki po Romandiji na zahodu Švice, ki na vsakem koraku ponuja razkošne razglede, je že vpisal dve etapni zmagi in suvereno vodi v skupnem seštevku. Njegova lahkotnost na kolesu pa se odraža tudi v komunikaciji z mediji.

V pogovoru za švicarsko televizijo RTS je 27-letnik znova pokazal svoj značaj. Na vprašanje, ali mu je ljubša rumena majica vodilnega, ki jo je oblekel že po prvi etapi, ali mavrična majica svetovnega prvaka, je brez oklevanja izstrelil, da je najraje nag.

Hudomušen odgovor je sprožil smeh, a Pogačar se je hitro vrnil v bolj resen ton. Pohvalil je organizatorje, traso in predvsem navijače ob cesti. "Proga je bila zelo lepa. Vaša država je čudovita in to je zelo dobra dirka," je poudaril štirikratni zmagovalec dirke Tour de France in popihal na dušo organizatorjem, ki se borijo z velikim finančnim primanjkljajem, saj se je že pred časom umaknil sponzor rumene majice, kar je močno zarezalo v proračun dirke.

Pogačar bo po Romandiji formo stopnjeval na višinskih pripravah, pred vrhuncem sezone pa ga čaka še nastop na dirki po Švici, ki bo potekala v istem terminu kot dirka Po Sloveniji (17.–21. junij). Ta se letos, na veliko veselje navijačev, vrača tudi na legendarni Vršič.

Kolesarje na Dirki po Romandiji na praznik dela, 1. maj, čaka tretja etapa, v okolici Orbeja bodo prevozili 176,6 kilometra z enim izrazitim klancem pred spustom proti cilju.

