Tadej Pogačar pokazal, kdo je glavni v Romandiji

Slovenski kolesarski super šampion Tadej Pogačar je danes na kraljevski četrti etapi 79. Dirke po Romandiji pokazal, da mu na tej preizkušnji ni para. Etapo med Brocom in Charmeyjem je dobil s 14 sekundami prednosti pred Nemcem Florianom Lipowitzem in še povišal vodstvo v skupnem seštevku. Primož Roglič je večji del 149,6 kilometra dolge etape z več kot 3.500 višinci preživel v begu, na koncu pa je zasedel 16. mesto, v cilj je prišel dve minuti za Pogačarjem.

"Ta zmaga je posledica čistega ekipnega dela. S sedmimi kolesarji smo prestali prva klanca in se nato lahko borili za zmago. Kapa dol kolegom, bili so fantastični, na zadnjem klancu ni bilo tako enostavno ujeti ubežnikov. Lahko sem izjemno zadovoljen," je v prvem odzivu za prireditelje dirke povedal kapetan moštva UAE Emirates – XRG Tadej Pogačar, ki ima zdaj v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred nemškim adutom ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe Florianom Lipowitzem.

Ta nekdanji biatlonec se je odlično boril, a se zlomil na zadnjem klancu dneva, nato pa na spustu le nekoliko zmanjšal zaostanek. Pogačar je do zmage prišel z zanj značilnim silovitim pospeševanjem v klanec, izgledalo je enostavno. "S to oceno se ne strinjam," je povedal Pogačar: "Tekmeci so bili danes močni, tudi na spustu sem se moral potruditi, da sem ohranil prednost. Nikakor ni bilo enostavno."

Francoz Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) je zadržal tretje mesto v skupnem seštevku, za Pogačarjem za zdaj zaostaja že de minuti in 23 sekund. Četrti ostaja Danec Jörgen Nordhagen (Visma | Lease a Bike) z 2:30 zaostanka.

Dirka se bo končala jutri z razgibano 178-kilometrsko etapo (nekaj več kot 3.400 višincev) s ciljnim vzponom na Leysin.

Dirka po Romandiji, potek 4. etape: Cilj: Tadej Pogačar je zmagovalec kraljevske etape! Zadnji kilometer: Pogačar drvi zmagi naproti, Lipowitz ostaja 20 sekund za njim, skupina z Rogličem pa že minuti in 45 sekund. 6 km do cilja: Pogačar na ravnini zdaj vzdržuje 20 sekund prednosti pred Lipowitzem in 1:27 pred močno skupino z Rogličem. 10 km do cilja: Na spustu, na katerem so kolesarji dosegali tudi hitrost okoli 100 km/h, je padel Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), močno opraskan po hrbtu nadaljuje z dirko. Pogačar je medtem prednost pred Lipowitzem povišal na 20 sekund, skupina z Rogličem, Martinezom, Cepedo, Nordhagnom, Higuito, Plappom, Voisardom in še nekaterimi zaostaja že minuto in 18 sekund. 16 km do cilja: Tadej Pogačar povečuje prednost, Florian Lipowitz vozi sam na drugem mestu, malo za njim sta Martinez in Nordhagen, skupina z Rogličem pa je že več kot minuto za vodilnim Slovencem. 18 km do cilja: Dober kilometer pred vrhom Jaunpassa se je zlomil še Lipowitz, Pogačar nadaljuje sam. 20 km do cilja: Pogačar je sprožil silovit napad! Florian Lipowitz mu sledi, Roglič in Paret-Peintre sta bila hitro ujeta. 21 km do cilja: Leonard je spet popustil, Roglič in Paret-Peintre sta še 40 sekund pred glavnino. Ob Pogačarju se še dobro drži Florian Lipowitz, odpadla pa sta že Withen Philipsen in Barthet, peti in deseti v skupnem seštevku po včerajšnji tretji etapi. Foto: Guliverimage 22 km do cilja: Leonard se je spet pridružil Rogliču in Paret.-Peintru, trojica ima še 47 sekund prednosti pred zdaj že dobro razredčeno glavnino. 24 km do cilja: Roglič narekuje tempo med ubežniki, drži se ga lahko le še Valentin Paret-Peintre, Leonard in Veervaeke sta odpadla. Tudi glavnina se redči, Pogačar in favoriti zdaj vozijo minuto za čelom dirke. ROGLIC et PARET-PEINTRE toujours aux avants-postes sous l’œil attentif de l’hélicoptère de la TV @RadioTeleSuisse pic.twitter.com/zzqCir01n0 — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 2, 2026 25 km do cilja: Kolesarji se še zadnjič danes vzpenjajo na Jaunpass, vodilna četverica se je v klanec (8,1 km/8,3 %) pognala minuto in 11 sekund pred razredčeno glavnino. 37 km do cilja: Pred glavnino na spustu s Saanenmöserja vztraja le še četverica Roglič, Leonard, Paret-Peintre in Vervaeke. Na čelu glavnine zdaj tempo diktira Domen Novak, razlika med skupinama je 1:25. 45 km do cilja: Na vzponu na prelaz Saanenmöser sta stik z vodilno skupino izgubila Decomble in Thalmann, Roglič, Leonard, Paret-Peintre in Vervaeke se še borijo, njihova prednost pred glavnino pa je padla na minuto in 26 sekund. Pogačarjevi še naprej diktirajo oster tempo. 52 km do cilja: Prednost ubežnikov je padla pod dve minuti, oster tempo ekipe UAE Emirates - XRG na čelu glavnine nakazuje, da bo Pogačar danes napadel etapno zmago. 70 km do cilja: Razlika med ubežniki in glavnino se je zmanjšala, na dve minuti in 25 sekund. Naslednjih 25 km gre blago navzgor, nakar se začne tretji vzpon dneva. V glavnini zdaj vleče Pogačarjev UAE. Les vaches du Pays d’Enhaut tentent de suivre le rythme imposé par les coureurs du Tour de Romandie 🐄 pic.twitter.com/Vhtvbggcvi — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 2, 2026 86 km do cilja: Roglič je s še petimi ubežniki tri minute pred glavnino. Med njimi je Leonard, ki bi se ob taki prednosti Pogačarju v seštevku dirke približal na 50 sekund. 100 km do cilja: V ubežni skupini je še šest kolesarjev: Roglič, Leonard, Decomble, Paret-Peintre, Vervaeke in Thalmann. Glavnina zdaj zaostaja dve minuti in 40 sekund. 110 km do cilja: Ubežni sedmerici se je priključil še Samuel Kajamini. Začeli so s spustom z Jaunpassa. Imajo dve minuti in 20 sekund prednosti pred glavnino s Pogačarjem. Naslednjih 60 kilometrov bo lažjih, nato se začne tretji od štirih klancev kraljeve etape. 112 km do cilja: Ubežniki z Rogličem so na klancu prednost pred glavnino povečali na skoraj dve minuti. Imajo še kilometer do vrha. La foule des grands tours au col du Jaun.#tdr2026 Étape reine Broc - Charmey. Maillot jaune @TamauPogi. pic.twitter.com/Rkf36Z2q5N — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 2, 2026 117 km do cilja: Sedmerica ubežnikov začenja drugi vzpon na Jaunpass. V njej je Roglič, pa tudi Michael Leonard, ki je najboljših od teh v skupnem seštevku, saj za Pogačarjem zaostaja tri minute in 45 sekund. Glavnina je zdaj minuto in pol za ubežniki. 129 km do cilja: Roglič je ujel ubežnike. Začel se je spust z Jaunpassa. So 20 sekund pred glavnino. Kmalu bodo obrnili in se na isti prelaz povzpeli še s strmejše strani. 131 km do cilja: Roglič je skočil iz glavnine in gre na klancu v lov na ubežnike, ki so imeli pol minute prednosti. Roglič v seštevku dirke zaostaja šest minut za Pogačarjem. 140 km do cilja: Še pred prvim vzponom na Jaunpass (z lažje strani) je za minut pobegnila skupina osmih kolesarjev, v kateri pa ni nobenega od kandidatov za skupno zmago. Zdaj so kolesarji že na klancu. Pogačar na kraljevski etapi brani 17 sekund prednosti pred Lipowitzem.

Pred začetkom četrte etape

Tadej Pogačar Foto: Guliverimage Tadej Pogačar ima po prologu in treh etapah dirke po Romandiji v skupnem seštevku 17 sekund prednosti pred Nemcem Florianom Lipowitzem (Red Bull – BORA – hansgrohe) in 26 pred Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain – Victorious). Prav omenjena, ob njima pa še preostali najvišje uvrščeni kolesarji, torej Norvežan Jörgen Nordhagen (Visma | Lease a Bike), Danec Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek), Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla), Ekvadorec Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar) in še kdo, bodo danes poskušali vršiti pritisk na Pogačarja.

"Naša prva naloga je ubraniti rumeno majico, če pa bo priložnost, pa bomo napadli tudi etapno zmago," je včeraj napovedal Pogačar.

Primož Roglič se je včeraj s težko razumljivo taktiko pospeševanja na čelu glavnine v zadnji klanec dneva povsem izločil iz boja za visoka mesta v skupnem seštevku in bi bil lahko danes eden od Lipowitzevih ključnih pomočnikov. Kot je vselej zanesljivi Jan Tratnik. Domen Novak bo seveda pomemben motor v Pogačarjevi spremljevalni zasedbi.

Foto: zajem zaslona

Kraljevska etapa Romandije je kratka, a zahtevna. Kolesarje čakajo štirje kategorizirani klanci, pravzaprav dva. Trikrat se bodo namreč povzpeli na prelaz Jaunpass (1.508 m. n. v.), prvič z lažje smeri, po šest kilometrov dolgi poti s 7,8-odstotnim povprečnim naklonom, kar so prireditelji dirke označili za klanec druge kategorije. Takoj zatem še enkrat, a po težji smeri prve kategorije (7,4 km(8,8 %). Vrh drugega vzpona je na 41. kilometru etape. Nato sledi manj zahteven sredinski del trase, na 103. kilometru dneva pa se začne nov vzpon, takrat na Saanenmöser, 5.9 kilometra dolg klanec druge kategorije s 4,2-odstotnim povprečnim naklonom.

Odločilnih bo zadnjih 25 kilometrov etape, ko se bodo kolesarji še tretjič povzpeli na Jaunpass, tokrat po 8,1-kilometrski cesti (8,3 %), s tega pa sledi spust v dolino do cilja.

