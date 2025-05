Na vrsti je "mini Strade Bianche", etapa, na kateri se lahko zgodi vse

Na Dirki po Italiji danes kolesarje čaka nepredvidljiva deveta etapa, v kateri se bodo vozili po makadamskih odsekih v okolici Siene, ki jih je proslavila spomladanska italijanska klasika Strade Bianche. Kolesarje čaka 181 kilometrov od Gubbia do Siene po toskanskih gričih in 2.500 višinskih metrov ter pet zahtevnih makadamskih odsekov. Začelo se bo ob 13. uri, v cilju kolesarje pričakujejo enkrat po 17. uri.

Deveta etapa letošnjega Gira utegne biti ena odločilnih. "Gira na njej nihče ne bo dobil, marsikdo pa ga lahko izgubi," je etapo, ki se bo odvila po delu trase marčevske klasike Strade Bianche, ocenil mladi španski as Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG), ki velja za najresnejšega tekmeca Primoža Rogliča v boju za skupno zmago.

"Dan, ko se lahko zgodi vse"

Tekmovalce danes čaka razgibana 181-kilometrska trasa z 2.500 višinskimi metri na številnih kratkih, a strmih klancih (le dva sta kategorizirana), in okoli 30 kilometrov makadamskih odsekov, na katerih se lahko zgodi vse. "To bo dan, v katerem se lahko zgodi marsikaj, od defektov, mehanskih okvar, padcev. Potrebovali bomo tudi nekaj sreče," meni Ayuso, ki v skupnem seštevku Gira na četrtem mestom zaostaja tri sekunde za Rogličem, nenavadno sproščenim kapetanom moštva Red Bull - BORA - hansgrohe.

Roglič je na belih cestah dirkal trikrat v karieri, njegov najboljši dosežek na tej klasiki pa je 35. mesto iz leta 2017. Ayuso izkušenj s toskanskega makadama še nima, je pa njegov moštveni kolega Tadej Pogačar, ki ga na letošnjem Giru ni, Strade Bianche osvojil že trikrat. Med letošnjimi udeleženci rožnate pentlje sta dva nekdanja zmagovalca spomladanske klasike, Thomas Pidcock (Q36.5) in Wout van Aert (Visma | Lease a Bike). Britanec je v Sieni slavil leta 2023, Belgijec pa leta 2020.

Pidcock glavni favorit

Trasa torej ustreza specialistom za klasike in favorite za današnjo zmago gre iskati med temi. Pidcock bi moral biti glede na izkušnje prvi favorit, tu so še kolesarji, kot sta Mads Pedersen in Mathias Vacek, pa tudi boljši hribolazci, kot so Giulio Ciccone, Egan Bernal, Isaac del Toro, Romain Bardet ... Favoriti za skupno zmago na Giru, v prvi vrsti Roglič in Ayuso, bodo bržčas poskušali biti ves dan v ospredju, s tem pa jih utegne premamiti tudi napad na etapno zmago.

A rožnato majico bo danes branila ekipa Astana z vodilnim Diegom Ulissijem, domačinom v Toskani, pa Lorenzom Fortunatom, ki sta zablestela včeraj. "Maglie rose" zagotovo ne mislijo zlahka izpustiti iz rok.

Kolesarje torej čaka razgibana etapa s številnimi nekategoriziranimi in dvema kategoriziranima klancema. Prvi jih čaka že po 46 kilometrih etape, ko se bodo povzpeli na La Cimo, 4,2-kilometra dolg vzpon tretje kategorije s 7,6-odstotnim povprečnim naklonom. Na 110. kilometru bo prvi makadamski odsek, v naslednjih 56 kilometrih še štirje, pa tudi drugi kategoriziran klanec deneva, San Martino in Grania (10 kilometrov, 7,1 odstotka, IV. kategorija). Številni klanci in tudi nevarni spusti bodo na peščeni podlagi, spektakularen pa bo tudi zaključni vzpon po znameniti ulici Santa Caterina (z nakloni do 16 odstotkov) do trga Piazza del Campo, kjer se po navadi slavi junake Strade Bianche.

Skupni vrstni red po osmih etapah: 1. Diego Ulissi (Ita/XDS-Astana) 29;21:23

2. Lorenzo Fortunato (Ita/XDS-Astana) + 0:12

3. Primož Roglič (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe) 0:17

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates - XRG) 0:20

5. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 0:26

6. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) 0:44

7. Max Poole (VBr/Team Picnic PostNL) 0:47

8. Michael Storer (Avs/Tudor Pro) 0:50

9. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) 0:51

10. Simon Yates (VBr/Team Visma-Lease a Bike) 0:56

...

103. Jan Tratnik (Slo/Red Bull- Bora hansgrohe) 48:47

164. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) 1;28:45

...

