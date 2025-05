Bodo Emirati pritisnili na vodilnega Primoža Rogliča?

V osmi etapi 108. Dirke po Italiji kolesarje čaka naporna, 197 kilometrov dolga etapa od Giulianove do Castelraimonda s 3.800 višinskimi metri, a brez ciljnega vzpona. Tekmovalce na razgibani trasi čakajo štirje kategorizirani klanci, na katerih utegne ekipa UAE Team Emirates - XRG pritisniti na vodilnega Primoža Rogliča (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki ima v skupnem seštevku le štiri sekunde prednosti pred Juanom Ayusom. Začelo se bo ob 12.15, kolesarje v cilju pričakujejo med 17. uro in 17.30.

Po petkovi prvi pravi gorski etapi letošnjega Gira s ciljnim vzponom, na katerem je zmagal Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) in se Primožu Rogliču (Red Bull - BORA - hansgrohe) v skupnem seštevku približal na vsega štiri sekunde zaostanka, je danes na sporedu etapa, v kateri načeloma ne bi smeli pričakovati novih premikov v splošni razvrstitvi, sploh ne pred pomembno nedeljsko preizkušnjo po trasi klasike Strade Bianche. Pričakovati je, da bodo favoriti danes varčevali z močmi in bo imel na razgibani trasi s štirimi kategoriziranimi klanci velike možnosti za uspeh morebiten pobeg.

A razlike v boju za rožnato majico so tako majhne, da bi utegnil UAE Emirates vseeno zamikati tudi kakšen napad, ali pa vsaj nekakšno taktično izčrpavanje Rogličeve BORE, ki bo branila vodstvo na dirki. Emirati imajo v skupnem seštevku zdaj neposredno za Rogličem uvrščena dva kolesarja, poleg Ayusa še 21-letnega Mehičana Isaaca del Tora, obenem pa z Brandonom McNultyjem in Adamom Yatesom še dva jokerja za sprožanje napadov, ki bi Rogličevim jemali moči.

Dobro formo so na petkovem preizkusu pokazali tudi v Bahrain - Victoriousu z Antoniem Tiberijem in Damianom Carusom, pri Ineos Grenadiers z Eganom Bernalom, Lidl - Treku z Giulijem Cicconejem, EF Education - EasyPostu z Richardom Carapazom … Razgiban zaključek etape bi lahko ustrezal tudi eksplozivnim kolesarjem, kot sta Tom Pidcock (Q36.5) in Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), če je po težavah v začetku Gira že kaj bolj pri močeh, velike možnosti za uspeh pa ima tudi morebiten pobeg.

Na sporedu so štirje kategorizirani vzponi, eden četrte, dva tretje in eden prve kategorije. Ta je umeščen na sredino trase, gre pa za dobrih 13 kilometrov dolg klanec Sassotetto s 7,3-odstotnim povprečnim naklonom. Po njem je do cilja še skoraj 80 kilometrov, zato ta ne bo odločilen. Kakšnih 45 kilometrov pred ciljem je Montelago (tretja kategorija, 5,5 kilometra, 6,9 odstotka), 20 še nekategoriziran Castel Santa Maria (1,4 kilometra, 7,3 odstotka), kjer bo tudi bonifikacijski šprint, le sedem kilometrov pred ciljno črto pa tekmovalce čaka Gagliole, 800-metrska klančina z osemodstotnim naklonom. Ta bo najverjetneje prizorišče kakšnega napada.

Skupni vrstni red po sedmih etapah: 1. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 24;32:30

2. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates - XRG) + 0:04

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 0:09

4. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain - Victorious) 0:27

5. Max Poole (VBr/Team Picnic PostNL) 0:30

6. Michael Storer (Avs/Tudor Pro) 0:33

7. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) 0:34

8. Mathias Vacek (Češ/Lidl - Trek) 0:37

9. Simon Yates (VBr/Team Visma - Lease a Bike) 0:46

10. Richard Carapaz (Ekv/EF Education - EasyPost) 0:46

...

120. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 44:18

162. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) 1;04:58

...

