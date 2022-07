Treslo bo! Tour danes na trasi Severnega pekla.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matej Mohorič, Dylan van Baarle in Wout van Aert na letošnji dirki Pariz–Roubaix.

Matej Mohorič, Dylan van Baarle in Wout van Aert na letošnji dirki Pariz–Roubaix. Foto: Guliverimage

V peti etapi letošnje Dirke po Franciji kolesarjev ne čaka prav noben kategoriziran klanec, zato pa jih bo treslo na enajstih tlakovanih odsekih, bolj znanih z legendarne dirke Pariz–Roubaix, ki ji zaradi brutalnosti pravijo tudi Severni pekel. Od 157 kilometrov etape od Lilla do Arenberg Porta du Hainauta bo tlakovanih 19,4 kilometra. Spektakularna etapa se bo začela ob 13.35.

Današnja etapa Toura je poseben izziv za posebej čvrste kolesarje, mednje pa zagotovo spada tudi naš Matej Mohorič, as moštva Bahrain Victorious, ki je na letošnji izvedbi dirke Pariz–Roubaix zasedel odlično peto mesto. A v karavani so tudi tekmovalci, ki so bili na Severnem peklu boljši od njega, nosilec rumene majice Wout van Aert (Jumbo-Visma), recimo. Ta je bil letos tam drugi, zaostal je le za Nizozemcem Dylanom van Baarlejem, članom moštva Ineos Grenadiers. Tretji je bil Švicar Stefan Küng, ki na tem Touru zastopa barve francoskega moštva Groupama FDJ, manjka pa četrti iz Roubaixa, Belgijec Tom Devriendt, ki ga ni v selekciji moštva Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux.

Enajst odsekov s tlakovci, skupaj dolgih 19,4 kilometra, kolesarje čaka v zadnjih 60 kilometrih etape, najtežja pa bosta sedmi (2,8 km) in deveti (2,4), katerih težavnost so prireditelji označili s štirimi zvezdicami.

Štart etape bo ob 13.35 v Lillu, ob 14. uri naj bi kolesarji dosegli kilometer nič in bitka se bo začela zares. V cilju tekmovalce pričakujejo med 17.20 in 17.39.

Nosilci majic: Rumena: Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma)

Zelena: Fabio Jakobsen (Niz/Quick-Step Alpha Vinyl)

Pikčasta: Magnus Cort Nielsen (Dan/EF Education EasyPost)

Bela: Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) Skupni vrstni red po štirih etapah: 1. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 13;02:43

2. Yves Lampaert (Bel/QuickStep - Alpha Vinyl) + 0:25

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:32

4. Mads Pedersen (Dan/Trek - Segafredo) 0:36

5. Danny van Poppel (Niz/Bora - Hansgrohe) 0:38

6. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:40

7. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:41

8. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 0:48

9. Stefan Küng (Švi/Groupama FDJ) isti čas

10. Thomas Pidcock (Vbr/Ineos Grenadiers) 0:49

…

82. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange - Jayco) 2:22

140. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 7:04

159. Jan Tratnik (Slo/Bahrain - Victorious) 9:19

...

