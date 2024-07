Zadnja priložnost

Na Dirki po Franciji je po dnevu počitka prišel čas, da glavni akterji spet zavrtijo pedala. Čeprav je do konca dirke še šest tekmovalnih dni, bodo imeli danes šprinterji zadnjo priložnost za etapni uspeh, saj je na sporedu zadnja šprinterska etapa. A bodo morali biti tudi najboljši v skupnem seštevku previdni, saj se lahko na ravninskih etapah prav tako marsikaj zgodi. Vse skupaj se bo začelo z zaprto vožnjo ob 13.05.

Zaradi olimpijskih iger letos ob koncu Dirke po Franciji ne bomo spremljali zaključne parade šampionov v Parizu, saj bo cilj Toura v Nici, kjer bo v nedeljo kronometer od Monaka do Nice. Ob pogledu na preostale etape, ki so še na programu, je jasno, da bodo imeli šprinterji danes zadnjo priložnost, da pokažejo svoje močne noge.

Glede na težak sobotni in nedeljski zaključek drugega tedna bi lahko v torek videli nekoliko počasnejšo in bolj umirjeno etapo brez pravih pobegov. Do konca Toura bo nato še štirikrat priložnost za tovrstne podvige, saj bodo trase bistveno bolj razgibane.

Dobrodošlo je tudi, da zaključek ni tehničen. Zadnji ovinek bo prišel na vrsto 2,5 kilometra pred ciljem. A bo zelo pomembno, kako se bodo kolesarji spopadli s tremi manjšimi krožišči. Zadnji bo prišel na vrsto le 450 metrov pred ciljem, zato bo pozicija v tistem trenutku zelo pomembna.

Čeprav kolesarji ne bodo naredili pretirano veliko višinskih metrov, pa bi lahko nekateri šprinterji trpeli. Zlasti, ker je teren dokaj razgiban. Ob tem bi lahko pomembno vlogo odigrala še vročina in veter. Zato bodo morali biti zelo pazljivi tudi tisti kolesarji, ki jih zanima visoka generalna razvrstitev.

Osrednji favoriti dneva so zmagovalec treh etap na letošnjem Touru Biniam Girmay, ki si je praktično že zagotovil zeleno majico za najboljšega po točkah. Naslednji v vrsti je Jasper Philipsen, ki je zmagal dvakrat, svojo prvo pa bo vnovič skušal naskakovati Wout van Aert.

Tu so še Arnaud De Lie, Marijn van den Berg, Pascal Ackermann, Mark Cavendish, Dylan Groenewegen …