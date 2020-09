V živo: brutalna etapa na Touru, Pogačar najhitrejši na spustu

V živo, Dirka po Franciji, 13. etapa (Chatel Guyon–Puy Mary Pas de Peyrol, 191,5 km)

126 km do cilja - Peterica ubežnikov je ujela prva zasledovalna skupina. Zdaj v ospredju kolesari 17 kolesarjev, Primož Roglič pa za njimi zaostaja 5:47.

137 km do cilja - Pri spustu s prvega gorskega cilja je najvišjo hitrost razvil slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates). S prelaza Col de Ceysatt je bila najvišje izmerjena hitrost 87,4 km/h.

The downhill from Col de Ceyssat already provided some fast descending, with @TamauPogi hitting the highest recorded speed



And the intensity will keep rising en route to Puy Mary Cantal 👀#TDF2020 #TDFdata pic.twitter.com/qZhkkZPcQR — letourdata (@letourdata) September 11, 2020

140 km do cilja - V ospredju še vedno Rémi Cavagna in Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Simon Geschke (CCC), Dan Martin (Israel Start-Up Nation) in Marc Soler (Movistar), ki lovi večja skupina kolesarjev (Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Nicolas Edet (Cofidis), Neilson Powless (EF Education First), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) in Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Hugh Carthy, Dani Martinez (EF) in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Njihov zaostanek znaša 40 sekund, medtem ko glavnina z rumenim Primožem Rogličem (Jumbo Visma) na čelu zaostaja 2:53.

in the chase, 40'' behind the leading quintet after 47km of racing.

149 km do cilja - V prvem delu današnje etape se je že veliko dogajalo, vse bolj pa bo napeto, ko se bo trasa približevala cilju. Že zdaj je jasno, da kolesarji ustvarjajo brutalen dan. Peterica ubežnikov ima pred Primožem Rogličem 1:43 prednosti. Povprečna hitrost v prvih 40 kilometrih je znašala 41 km/h, a je treba upoštevati, da so morali prekolesariti na gorski cilj I. kategorije, ki je bil dolg dobih 10 kilometrov.

Gorski cilj I. kategorije - Col de Ceysatt (I. kat, 1.078 m. n. v., 10,2 km pri 6,1 %)

1. Simon Geschke 10 točk

2. Dan Martin 8

3. Marc Soler 6

4. Julian Alaphilippe 4

5. Rémi Cavagna 2

6. Hugh Carthy 1

⛰ The 5 leaders reach the Col de Ceyssat with an advantage of 1'20'' over the peloton. 🇩🇪 @simongeschke scores 10 points.



⛰ Les 5 leaders passent au Col de Ceyssat avec 1'20'' d'avance sur le peloton. 🇩🇪 Simon Geschke marque 10 points. #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/ayrxz3IrqQ — Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020

157 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prvi gorski cilj, ki sliši na ime Col de Ceysatt (I. kat, 1.078 m. n. v., 10,2 km pri 6,1 %). Pavel Sivakov (Ineos), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Benoît Cosnefroy in Nans Peters (AG2R-La Mondiale), Thibaut Pinot, Rudy Molard in Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Hugh Carthy, Dani Martinez in Neilson Powless (EF), Jan Hirt in Matteo Trentin (CCC), Gorka Izagirre (Astana), Jack Bauer in Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Romain Sicard (Total Direct Energie), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Nicolas Edet (Cofidis), Carlos De La Cruz (UAE Team Emirates), Carlos Verona (Movistar), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) in Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital) je skupina kolesarjev, ki skuša zbežati glavnini in ujeti peterico v ospredju.

160 km do cilja - Jumbo-Visma ne spusti ubežnikov predaleč. Zaostanek znaša 1:36. Med ubežniki in glavnino je še skupina enajstih kolesarjev, ki skušajo ujeti priključek.

167 km do cilja - Petim kolesarjem je uspelo diktirati izjemno hiter tempo in so se odlepili glavnini. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Simon Geschke (CCC), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) in Dan Martin (Israel Star Up Nation) imajo pred rumeno majico Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) dve minuti prednosti. Prav nihče od omenjenih kolesarjev pa ga v skupnsem seštevku ne ogroža, saj so njihovi zaostanki v skupnem seštevku veliki.

181 km do cilja - Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie), Simon Geschke (CCC), Nils Politt (Israel Start-Up Nation), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), De Marchi (CCC) in Tejay van Garderen (EF) so kolesarji, ki skušajo upsešno izpeljati pobeg.

182 km do cilja - Col de Ceysatt (I. kat, 1.078 m. n. v., 10,2 km pri 6,1 %), Col de Guery (III. kat, 1.277 m. n. v., 6,8 km pri 5 %), Montee de la Stele (II. kat., 1.250 m. n. v., 6,8 km, 5,7 %), Cote de l'Estiade (III. kat, 769 m. n. v., 3,7 km, 6,9 %), Cote d'Anglards de Salers (III. kat., 803 m. n. v., 3,5 km, 6,9 %), Col de Neronne (II. kat., 1.242 m. n. v., 3,8 km z 9,1 %) in Puy Mary Cantal (I. kat., 1.589 m. n. v., 5,4 km, 8,1 %) so vzponi, ki čakajo kolesarje.

12.05 – 13. etapa na Dirki po Franciji se je začela. Za tiste, ki se potegujejo za skupno zmago, bo prav poseben dan. Kolesarji se bodo podali čez številne prelaze in naredili 4400 višinskih metrov.