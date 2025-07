Dirka po Franciji, 12. etapa (Auch–Hautacam, 180,6 km)



134 km do cilja: Ubežna skupina, v kateri je kar pet kolesarjev ekipe Ineos Grenadiers, ima še vedno okoli 1:50 minute prednosti. Najvišje rangiran kolesar med ubežniki je Carlos Rodríguez (Ineos), ki v skupnem seštevku z zaostankom 5:44 minute zaseda 12. mesto.

Kolesarji v vodilni skupini:

1. INEOS Grenadiers (5 kolesarjev v begu) Arensman, Swift, Rodríguez, Laurance, Foss

2. Tudor Pro Cycling Team (4) Alaphilippe, Hirschi, Storer, Trentin

3. Bahrain - Victorious (4) Wright, Stannard, Martinez, Buitrago

4. Movistar Team (3) Castrillo, Romeo, Rubio

5. Israel - Premier Tech (3) Blackmore, Lutsenko, Woods

6. Lidl - Trek (3) Nys, Skjelmose, Theuns

7. Team Jayco AlUla (3) O'Connor, Schmid, Durbridge

8. Groupama - FDJ (3) Penhoët, Martin, Madouas

9. Team TotalEnergies (3) Turgis, Gachignard, Cras

10. Cofidis (3) Izagirre, Coquard, Buchmann

11. XDS Astana Team (2) Tejada, Velasco

12. Decathlon AG2R La Mondiale Team (2) Paret-Peintre, Armirail

13. Red Bull - BORA - hansgrohe (2) Vlasov, Pithie

14. Arkéa - B&B Hotels (2) García Pierna, Venturini

15. Intermarché - Wanty (2) Barré, Rex

16. EF Education - EasyPost (1) Sweeny

17. Team Visma | Lease a Bike (1) Benoot

18. Lotto (1) Drizners

19. Uno-X Mobility (1) Fredheim

20. Soudal Quick-Step (1) Schachmann

21. UAE Team Emirates - XRG (1) Wellens

22. Alpecin - Deceuninck (1) van der Poel

142 km do cilja: Ogromna ubežna skupina, v kateri je kar 51 kolesarjev iz večine ekip na letošnjem Touru, si je ustvarila že skoraj dve minuti prednosti pred glavnino. Med ubežniki so tudi nekatera zveneča imena, ki pa ne predstavljajo grožnje v skupnem seštevku, na primer Ben O’Connor, Thymen Arensman, Lenny Martinez, Santiago Buitrago, Michael Storer in Aleksandr Vlasov.

50 RIDERS IN THE BREAK 🥵



UNE ÉCHAPPÉE DE 50 COUREURS 😮‍💨#TDF2025 pic.twitter.com/EcIifdn0mm — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

156 km do cilja: Na čelu dirke se je izoblikovala velika ubežna skupina, v kateri je kar 51 kolesarjev. V neposrednem prenosu na Eurosportu so medtem zavrteli izjavo Tadeja Pogačarja, ki je spregovoril o svojem počutju po padcu v včerajšnji etapi in izrazil sožalje ob smrti mladega kolesarja Samuela Privitere.

Tadej Pogacar reveals the extent of his injuries after crashing on Stage 11 🤕 pic.twitter.com/fJgo556fh1 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 17, 2025

"Dobro sem, čeprav je cela leva roka povsem odprta, koža je kot opečena. Udaril sem se tudi v bok in ramo, a na srečo sem bil precej hitro spet na kolesu. Danes je nov dan. Ni prvič, da sem padel in nadaljeval z dirko. Bomo videli, kako bodo noge – mislim, da je to bolj pomembno kot roka. Upam, da se bodo dobro vrtele. Imam zelo močno ekipo, ki bi zame dala vse. Zelo sem hvaležen, da se lahko zanesem nanje, tudi če bi danes imel slab dan. No, čeprav upam, da ga ne bom," je pred začetkom 12. etape povedal Pogačar, ki danes nosi obliže na levi roki.

Foto: Reuters Beseda je nanesla tudi na tragično smrt mladega italijanskega kolesarja Samuela Privitere (2005-2025), ki je včeraj izgubil življenje na prvi etapi kolesarske dirke Giro della Valle. Novico je na svojem družbenem omrežju delil tudi Pogačar in ob tem izrazil svojo pretresenost: "Kolesarstvo je zelo nevaren šport, verjetno eden najbolj nevarnih na svetu. Mislim, da včasih tvegamo preveč. Zelo žalostno je, uničujoče. Izgubili smo še enega mladega, obetavnega kolesarja. Moje sožalje njegovi družini. Naj počiva v miru," se je poklonil prvi kolesar sveta.

13.25 - Kolesarji so prevozili kilometer nič in po zamahu startne zastavice iz vozila direktorja dirke, se je 12. etapa začela zares. Napadi so se začeli dobesedno takoj, znova je zelo aktiven včerajšnji zmagovalec Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Déjà vu?

Dobro razpoložena Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar na startu 12. etape. Foto: Reuters

13.10 - Pozdravljeni! Pred nami je prva prava gorska etapa v Pirenejih, ki pa se je začela precej turobno. Kolesarji so se na predstavitvi ekip poklonili spominu na mladega italijanskega kolesarja Samuela Privitere, člana ekipe Hagens Berman Jayco (razvojne ekipe Jayco AIUIa), ki je včeraj umrl po nesreči na dirki Giro della Valle d'Aosta.

Obetavni kolesar bi moral oktobra praznovati 20. rojstni dan. Nanj so se s poklonom na družbenih omrežjih spomnili tudi Tadej Pogačar, Luka Mezgec, ki bo danes tako kot vsi kolesarji ekipe Jayco AlUla nosil žalni trak, Jakob Omrzel in številni drugi.