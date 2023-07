Začenja se drugi teden Toura, najprej priložnost za Mohoriča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvem dnevu odmora se danes začenja drugi teden 110. Dirke po Franciji. Deseta etapa pa ne bo preprosta, kolesarje čaka dobrih 167 kilometrov dolga trasa od Vulcanie do Issoira, na kateri ne bo skoraj niti metra ravnine. Med petimi kategoriziranimi klanci bo še kopica nekategoriziranih, tekmovalci pa bodo morali premagati 3.100 višinskih metrov. Dan je idealen za pobeg.

Favoriti za skupno zmago na Touru, predvsem najboljša dva, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates), bodo morali naslednje tri dni Toura preživeti brez nevšečnosti, glavno delo jih čaka od petka, ko se bo karavana zapeljala v Alpe. Za zdaj ostaja v Centralnem masivu.

Tekmovalci – še 169 jih je na dirki, po tem, ko so odstopili Enric Mas, Richard Carapaz, Jacopo Guarnieri, Luis Leon Sanchez, Mark Cavendish, Steff Cras in nazadnje Quinn Simmons – se morajo pripraviti tudi na vročino, vremenoslovci pa za danes napovedujejo tudi zelo veliko verjetnost neviht, tudi močnejših nalivov.

Po napornih prvih devetih dneh dirke z nedeljskim vrhuncem in vzponom na Puy de Dome ter dnevom odmora, ki je marsikomu podrl ritem, bodo danes številni trpeli, to pa je imenitna priložnost za pobeg. A prav zato bo najbrž trda bitka za mesto v ubežni skupini, kar bo vsaj v začetku otežilo etapo. Ta gre sicer že takoj po uradnem startu v klanec. Etapa se bo začela v Vulcanii v neposredni bližini nedeljskega cilja.

Prvi gorski cilj dneva, Col de la Moreno (III. kategorija, 4,8 km, 4,7-odstotni povprečni naklon), jih laka že po sedmih kilometrih etape, nato si sledijo Col de Guery (III. kategorija, 7,8 km, 5 %), Col de la Croix (II. kategorija, 6 km, 6,3 %), Cote de Saint-Victor-la-Riviere (III. kategorija, 3 km, 5,9 %) in nazadnje, slabih 30 kilometrov pred ciljem še Cote de la Chapelle-Marcousse (III. kategorija, 6,5 km, 5,6 %). Solo napad na tem klancu utegne biti odločilen, saj je z vrha do cilja domala le še spust in bo ubežnika skoraj nemogoče ujeti.

Mohorič med favoriti

Ubežniki imajo danes dobre možnosti, da jim uspe priti do cilja, sicer pa je mogoče pričakovati daljše napade specialistov za klasike. Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma) si vsekakor želi dobiti vsaj eno etapo na letošnjem Touru in morda je današnja zanj še najprimernejša, tudi francoski as Julian Alaphilippe (Soudal – QuickStep) si bo bržčas želel dokazati, da še ni za odpis, med velike favorite za današnjo zmago pa zagotovo sodi tudi naš Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je že v nedeljo s tretjim mestom pokazal, da je v izvrstni formi.

Generalni direktor ekipe Ljubljana Gusto Santic Tomaž Poljanec, ki je za bralce Sportala pokomentiral dogajanje v prvem tednu Toura, je napovedal, da so prihodnje etape Mohoriču pisane na kožo. , je napovedal, da so prihodnje etape Mohoriču pisane na kožo.

Za klasične sprinterje je etapa prezahtevna, kandidatov za presenečenje pa vseeno ne manjka, nevarni utegnejo biti še Mathieu van der Poel, Fred Wright, Valentin Madouas, Mads Pedersen, Alex Aranburu, Magnus Cort Nielsen, Stefan Küng, Alberto Bettiol, Rémi Cavagna, … Vprašanje je le, komu je dan počitka najmanj škodoval.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.05, ob 13.20 se bo začela bitka, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.19 in 17.40.

Skupni vrstni red po devetih etapah: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 38;37:46

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 0:17

3. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 2:40

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:22

5. Adam Yates (VBr/UAE Emirates) 4:39

6. Simon Yates (VBR/Jayco AlUla) 4:44

7. Thomas Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 5:26

8. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 6:01

9. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 6:45

10. Romain Bardet (Fra/dsm-firmenich) 6:58

59. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1;05:47

136. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 1;53:36

