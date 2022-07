Hribovito ogrevanje pred gorskim trpljenjem

Kolesarje na Dirki po Franciji danes čaka 10. etapa. Gre za hribovito 148,1 kilometra dolgo traso od Morezina do Megeva, na poti pa so štirje kategorizirani klanci. Najprej Cote de Chevanoz (2,2 km, 2,9-odstotni povprečni naklon), ki je klanec četrte kategorije, nato Col de Jambaz (6,7 km, 3,8-odstotni povprečni naklon) tretje kategorije, pa Cote de Chatillon-sur-Cluses (4,5 km, 3,9-odstotni povprečni naklon), ki je četrte kategorije, in za konec še vzpon na Monte de l'altiport de Megeve. Ta klanec druge kategorije ponuja 19,2 kilometra vzpona s povprečnim naklonom 4,1 odstotka, in ima dele, ki presegajo šest odstotkov, najstrmejši pa je prav 7,1-odstotni zaključek.

Sprinterjem se ne piše nič dobrega, za prave hribolazce pa je trasa morda le nekoliko prelahka. Morda je to dan, ko bi lahko uspelo ubežnikom, morda pa jim načrte prekriža še kakšen specialist za klasične enodnevne dirke, a na tem Touru so napovedi nehvaležne. Favoriti za skupno zmago bi utegnili danes morda nekoliko varčevati z močmi, že v sredo jih namreč čaka boj na izjemno zahtevni etapi od olimpijskega Albertvilla, čez Telegraphe (I. kategorija), Galibier (Najvišja kategorija) in do ciljnega vzpona na Col du Granon Serre Chevalier (najvišja kategorija, 11,3 km pri 9,2-odstotni povprečni naklon).

Zaključni vzpon 10. etape:

Skupno vodstvo na dirki brani slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki ima po devetih etapah 39 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), tretji je Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) že z minuto in 17 sekundami zaostanka.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.30, deset minut kasneje bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo enkrat med 16.57 in 17.17.

Skupni seštevek po devetih etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 33:43:44

2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) + 0:39

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 1:17

4. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 1:25

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 1:38

6. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 1:39

7. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 1:46

8. Enric Mas (Špa/Movistar) 1:50

9. Neilson Powless (ZDA/EF Education-EasyPost) 1:55

10. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 2:13

11. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:52

88. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 51:17

92. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 52:32

97. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 54:58

