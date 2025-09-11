Oven

Danes boste zaključili določene naloge in cilje, ki so vam jih zastavili nadrejeni. Delovni dan bo zato pester in utrujajoč, toda v sklopu dela lahko pričakujete uspešen zaključek dneva. Ko se boste vrnili domov, si boste zaželeli nove aktivnosti. Razmišljali boste o novem hobiju, ki bi lahko popestril vaše življenje. Naredite nekaj za svojo dušo!

Bik

Partner je še v preteklih dneh užival ob vsej pozornosti, ki ste mu jo izkazali. Danes je pred vami nova naloga. Ne uničite vsega, kar ste pokazali. Naj vam partner nudi oporo in ne prenašajte slabe volje nanj. Predstavnice nežnejšega spola bodite previdne, saj se morate zavedati, da vam je partner lahko v oporo. Samski, ne zaprite se vase!

Dvojčka

Čas je, da opustite preteklost. Pustite minula dogajanja za seboj. Čas je, da greste naprej. Pričakujte obilo novih priložnosti, ki se bodo lahko pojavile že danes, toda prav je, da ne silite s spremembami, saj bodo prišle same od sebe. Pazite na odnose s sodelavci. Ne zapletajte se v brezglave razprave.

Rak

Samski boste danes zelo zasanjani, zaprli se boste v svoj svet. Želeli si boste bližine. Zdelo se vam bo, da vas bo vsakič, ko boste videli svojo simpatijo, streslo do kosti. Pristopite do nje, morda boste presenečeni nad odzivom. Vezanim se bo zdelo, da med vama s partnerjem ni prave vezi. Pogovorita se. Odkrila bosta, kar vaju moti.

Lev

Danes boste še posebej pod pritiskom. Zdelo se vam bo, da ne zmorete več. Čas ne bo pravi za to, da bi se smilili sami sebi. Čeprav vam delo jemlje preveč energije, si jo povrnite sami na drugačen način. Pred vami je čas dokazovanja, zato nikar ne obupajte prehitro. Pazite na svoje finančno stanje, saj vas kmalu čakajo večji finančni odlivi.

Devica

Danes se vam bo zdelo, da boste z lahkoto dosegli zadani cilj. Počutili se boste sijajno in prav nič vas ne bo omejevalo. Pri delu boste več kot uspešni, kar bodo opazili tudi kolegi okoli vas. V večernih urah lahko pričakujte obilo zabave in prijetnih trenutkov. Druženje s prijatelji se bo zagotovo uvrstilo na vaš seznam.

Tehtnica

Samski boste danes čutili nezadovoljstvo in neugodje. Delo vam bo pobralo vso energijo, zato se ne boste predajali ljubezni tako, kot ste vajeni. V večernih urah lahko vezani pričakujete zaplete in prepire. Krivda bo povsem vaša, saj ste čustveno oddaljeni od ljubljene osebe. Skušajte se ji približati, le tako bosta ponovno na podobni valovni dolžini.

Škorpijon

Tisti, ki ste v ustaljenem odnosu, boste danes hrepeneli po partnerjevi naklonjenosti. Občutki magičnosti se bodo lahko pojavili šele proti večeru. Med dnevom boste morda malce posesivni. Pazite, da se ne boste priklenili na partnerja. Samski boste navdušeni nad osebo, ki jo boste spoznali.

Strelec

Dnevi pred vami bodo polni odločitev. Čutili boste, da ste na pravi poti. Razmislite o vseh možnostih, ki so vam na voljo. Ne prenaglite se pri odločanju. Morda se bo ravno danes pojavila nova poslovna priložnost, ki bo izboljšala vašo finančno varnost. Pazite na zdravje.

Kozorog

Tisti, ki nimate ustaljenega odnosa, boste zagledali nekoga, ki vas bo povsem očaral. Zdelo se vam bo, da ste se zaljubili na prvi pogled. Naj vas videz ali karakter ne premamita. Ne pozabite na fazo spoznavanja,. Vezani boste dragi osebi danes priskočili na pomoč. Prav je, da se lahko zanese na vas.

Vodnar

Bodite previdni pri svojem izražanju. Današnji dan bo naporen, saj vas bodo nadrejeni lahko napačno razumeli. Prav je, da poskrbite za to, da bo interpretacija vaših besed pravilna. Četudi ste v težavnem obdobju, ohranite spoštovanje do vseh oseb na delovnem mestu. Razmišljali boste o svojem novem delovnem načrtu. Ukrepajte!

Ribi

Včasih se vam zdi, da vztrajate pri nečem, kar nima smisla. Se vprašate zakaj? Odgovor boste našli globoko v sebi. Kjer je ljubezen, je tudi pot. Vprašajte se, ali je v vašem partnerskem odnosu prisotno prvo in drugo. Tisti, ki ste samski, boste žareli od sreče. Zdelo se vam bo, da ste v najboljšem obdobju v svojem življenju.