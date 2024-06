Še nikoli videno. Že za uvod Toura 3.600 višincev!

Danes se v Firencah v Italiji začenja 111. Dirka po Franciji. Ta se še nikoli v zgodovini ni začela s tako zahtevno etapo, kolesarje namreč na 206 kilometrov dolgi poti čaka kar 3.600 višinskih metrov. Na razgibani etapi po Toskani tekmovalce čaka kar sedem kategoriziranih klancev. Že prvi dan največje dirke sezone bodo tako na tapeti osrednji favoriti za končno zmago, med temi tudi slovenska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič. Etapa se bo začela ob 12.40.

Pa smo dočakali štart 111. Dirke po Franciji. Tako imenovani "Grand depart" prvič v zgodovini najznamenitejše kolesarske dirke na svetu gostuje v Italiji. Začenja se v Firencah, prestolnici slikovite Toskane, 206 kilometrov dolga uvodna etapa pa se bo končala v Riminiju, jadranskem letovišču, v katerem je 14. februarja leta 2004 umrl legendarni italijanski šampion Marco Pantani. Ta je na Dirki po Franciji zmagal leta 1998, tedaj je dobil tudi domači Giro d'Italia in odtlej tega dvojčka ni uspelo osvojiti še nikomur. Letos bo to poskušal ponoviti naš šampion Tadej Pogačar, ki je pred vsega 34 dnevi v Rimu ponosno dvignil "neskončni pokal" za zmago na Giru.

Pogačar (UAE Emirates), zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021, tudi letos spada med največje favorite francoske pentlje, v naslednjih treh tednih bo poskušal zlomiti zmagovalca zadnjih dveh izvedb, Danca Jonasa Vingegaarda (Visma | Lease a Bike). Četverico velikih kolesarskih asov zaključujeta še slovenski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) in belgijski adut Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step).

Še nikoli ni bilo tako težkega začetka Toura

Že v uvodni etapi bodo morali vsi štirje glavni kot tudi drugi kolesarji iz širšega kroga favoritov paziti drug na drugega. Še nikoli v zgodovini Toura ni bilo tako težkega začetka, tekmovalce danes čaka sedem kategoriziranih klancev in skupno kar 3.600 metrov plezanja. To pomeni nadvse težak dan tudi za druge tri slovenske udeležence dirke, Mateja Mohoriča (Bahrain - Victorious), Jana Tratnika (Visma | Lease a Bike) in Luko Mezgeca (Jayco AlUla).

Že po dobrih 30 kilometrih etape je na vrsti prvi klanec, Valico Tre Faggi (druga kategorija, 12,5 kilometra, 5,1-odstotni povprečni naklon), nato si klanci sledijo kar eden za drugim, in sicer Forche (tretja kategorija, 2,5 kilometra, 6,2 odstotka), Carnaio (druga kategorija, 10,5 kilometra, 4,6 odstotka), Barbotto (druga kategorija, 5,8 kilometra 7,6 odstotka), San Leo (druga kategorija, 4,6 kilometra, 7,7 odstotka), pa Montmaggio (tretja kategorija, 4,2 kilometra, 6,6 odstotka) in nato še vzpon v San Marino, kamor vodi 7,1 kilometra dolg klanec tretje kategorije s 4,8-odstotnim povprečnim naklonom, nato pa spust proti Jadranskemu morju. Zadnjih 15 kilometrov etape do Riminija je povsem ravnih, tam pa bo dejavnik tudi veter.

Težak dan ni sicer povsem po meri najboljših hribolazcev, bo pa dovolj zahteven, da bomo lahko videli, v kakšni formi je resnično Jonas Vingegaard. Pogačar bi lahko s pomočniki Adamom Yatesom, Juanom Ayusom in Joaom Almeido s hudim tempom na zadnje klance močno otežil dirko. Remco Evenepoel bi v takšni etapi lahko sprožil kakšen napad, prav tako Tom Pidcock, Alberto Bettiol, Alex Aranburu, tudi Slovenca Matej Mohorič in Jan Tratnik. Če klance preživi dovolj velika skupina, bi se lahko v šprintu spopadli asi, kot so Michael Matthews, Mads Pedersen, Wout van Aert. Morda proste roke danes dobi kakšen od pomočnikov, denimo Pogačarjev Ayuso ali Rogličev Aleksandr Vlasov, tudi Vingegaardov Matteo Jorgenson ...

Etapa se bo začela ob 12.40, v cilju kolesarje pričakujejo med 17.30 in 18.00.

