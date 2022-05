Po dveh prestavitvah in spremembi zaradi vojne v Ukrajini se le začenja

Z dvoletno zamudo - leta 2020 in 2021 jo je prinesel covid-19 - bodo slovenski hokejisti le zaigrali na domačem svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda. Tudi tokrat prvenstvo ne bo potekalo v sprva predvideni zasedbi, saj je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) članici elite Rusijo in Belorusiji kaznovala s prepovedjo nastopanja, v elitno divizijo iz "ljubljanskega turnirja" preselila najvišje uvrščeni Avstrijo in Francijo, tivolskemu turnirju pa priključila Litvo, ki bi sicer morala igrati na prvenstvu razred nižje.

Ob Slovencih bodo tako v Ljubljani med torkom in nedeljo igrali Madžari, Južni Korejci, Romuni in Litovci. Gostitelji so v vlogi favoritov, od katere ne bežijo. Edini cilj je vrnitev v elitni razred, v katerega peljeta prvi dve mesti. Risi so v tem zadnjič igrali leta 2017, prvič pa so si ga priigrali pred 21 leti prav v Tivoliju.

Na zadnjih dveh medsebojnih tekmah dveh visoki zmagi Slovenije

Uvodni tekmec čete Matjaža Kopitarja, ki bo turnir začel z 18 igralci v polju (v nadaljevanju lahko prijavi še dva drsalca), bo na papirju najmanj zahtevna Litva. Zadnje medsebojno srečanje sega v februar 2020, ko sta se reprezentanci srečali na olimpijskih predkvalifikacijah na Jesenicah, Slovenci so takrat zmagali s kar 12:2. Zadnji dvoboj na svetovnih prvenstvih pa sta odigrali leta 2019 v Kazahstanu, kjer so Slovenci zmagali z 9:0. Reprezentanci sta se na svetovnem prvenstvu zadnjič srečali leta 2019, Slovenci so zmagali z 9:0. Tudi na zadnji tekmi v olimpijskih predkvalifikacijah so slavili zanesljivo, 12:2. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Litovska reprezentanca je sestavljena iz hokejistov, ki tekmujejo v precej različnih ligah. Deveterica igra doma, nekaj si jih kruh služi v tujini, večina nastopa v manj kakovostnih ligah (tudi v četrti in peti nemški ligi, drugi norveški, na Nizozemskem ...). Omeniti velja, da vratar Mantas Armalis zadnja leta brani med švedsko elito, napadalec Emilijus Krakauskas je zadnje desetletje preživel v Švici, kjer je v zadnjem obdobju igral tudi v tamkajšnjem najkakovostnejšem tekmovanju, branilec Nerijus Ališauskas igra v drugi švedski ligi, na Finskem pa se je v zadnji sezoni v dresu SportU20 izkazal 20-letni Martynas Grinius.

"Zelo malo igralcev igra v svoji državi, vsi so večinoma v tujini. Imamo posnetke še iz predolimpijskih kvalifikacij, trener je isti, sistem bo verjetno isti. Roko na srce, do zdaj smo se bolj ukvarjali sami s seboj kot z nasprotniki. Presenetimo lahko le sami sebe. Hokej je igra, pri kateri ni popuščanja, treba je igrati odgovorno in učinkovito. Cilj smo imeli visok, še preden se je ta skupina preoblikovala, visok ostaja tudi zdaj. Želimo začeti prvenstvo, kot se spodobi," pred srečanjem z Litvo pravi Kopitar.

Kje igrajo Litovci? Vratarji: Mantas Armalis (Djurgardens, Šve, SHL), Laurynas Lubys (Furuset, Nor 2), Artur Pavliukov (Kaunas City, Litva).

Branilci: Nerijus Ališauskas (Vita Hasten, Šve, Allsvenskan), Domantas Cypas (Adendorfer, Nem 4), Kostas Gusevas (Clermont, Fra 2), Jaunius Jasinevičius (7bet-Hockey Punks, Litva), Tomas Krukovski (GIJS Groningen, Niz 2), Paulius Rumševičius (Energy, Litva), Mantas Stankius (Burgau, Nem 5).

Napadalci: Aivaras Bendžius (7bet-Hockey Punks, Litva), Egidijus Binkulis (Energija Elektrenai, Litva), Arnoldas Bosas (Black Dragons Erfurt, Nem 3), Ilja Četvertak (7bet-Hockey Punks, Litva), Ugnius Čižas (Comet, Nor2), Paulius Gintautas (Comet, Nor 2), Martynas Grinius (Sport U20, Fin), Mark Kaleinikovas (Liepaja, Latvija), Emilijus Krakauskas (Lozana, Švica), Karolis Krasilnikovas (Energija Elektrenai, Litva), Laisvydas Kudrevičius (7bet-Hockey Punks, Litva), Tadas Kumeliauskas (7bet-Hockey Punks, Litva), Eimantas Noreika (Liepaja, Latvija).

Selektor: Ron Pasco

Pomočnika: Arūnas Aleinikovas, Mindaugas Kieras

"Treba je dokazati, da smo kakovostnejša reprezentanca in upravičiti vlogo favorita," pravi kapetan slovenske reprezentance Mitja Robar. Njegova pomočnika sta Rok Tičar in Jan Urbas. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cilj: premagati vse tekmece

Slovenci so v pripravah odigrali pet tekem, štirikrat so zmagali (premagali so članici elite Francijo in Italijo ter nasprotnici na tem prvenstvu Madžarsko in Romunijo), po podaljšku pa izgubili z Japonsko. Na drugi strani so Litovci odigrali le dve pripravljalni tekmi, obe s članico tretjega razreda svetovnega hokeja Estonijo. Enkrat so izgubili po izvajanju kazenskih strelov, drugič pa tesno zmagali.

"V pripravah nam je šlo dobro, pripravljalne tekme vsi radi zmagujemo, z zmagami se vzpostavi tudi pozitivno vzdušje. Zmagi nad Italijo in Francijo, ki igrata višje od nas, nas lahko navdata še z dodatnim optimizmom, da prvenstvo začnemo še bolj samozavestno," je z rezultati pripravljalnih obračunov zadovoljen kapetan slovenske reprezentance Mitja Robar, ki pred Litovci opozarja: "Brez podcenjevanja. Ne glede na to, kdo je nasprotnik, drsati znajo vsi. Če nisi pri stvari, te tekmec lahko hitro kaznuje, potem pa moraš reševati položaj ... Treba bo od prve minute igrati maksimalno zavzeto, disciplinirano. Treba je dokazati, da smo kakovostnejša reprezentanca in upravičiti vlogo favorita."

"Moramo se čim bolje osredotočiti na vsako tekmo, spoštovati nasprotnika, a hkrati igrati svojo igro in delati stvari, za katere smo se dogovorili," pravi Rok Tičar, ki danes praznuje 33. rojstni dan. Foto: Peter Podobnik/Sportida Tudi njegov asistent in današnji slavljenec (33) Rok Tičar razmišlja podobno: "Cilj je samo en, da vse tekme zmagamo. Moramo se čim bolje osredotočiti na vsako tekmo, spoštovati nasprotnika, a hkrati igrati svojo igro in delati stvari, za katere smo se dogovorili. Tako mora biti tudi proti Litvi." Tičar pritiska domačega prvenstva ne čuti: "Starejši smo, tako da metuljčkov ni več. Je pa zagotovo zelo lepo, da je prvenstvo doma, domači gledalci, navijači, družina, prijatelji nam dajo še več energije. Pripravljeni smo na štart."

Prvenstvo odpirata Madžarska in Južna Koreja

Prvi plošček na tekmi med Slovenijo in Litvo bo padel ob 19. uri. Že prva tekma turnirja ob 15.30 bo zelo pomembna za preostala tekmeca, ki ob Slovencih najresneje ciljata na prvi mesti, udarili se bodo Madžari in Južni Korejci. Med seboj so igrali že na pripravljalni tekmi, ko je s 4:2 zmagala azijska reprezentanca.

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance:

Madžarska : Slovenija 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Slovenija : Japonska 3:4* (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) - po podaljšku

Romunija : Slovenija 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Italija : Slovenija 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Slovenija : Francija 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Pripravljalne tekme litovske reprezentance:

Litva : Estonija 4:5* (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1) - po izvajanju kazenskih strelov

Litva : Estonija 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Slovenska reprezentanca za začetek SP Vratarja: Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus)

Branilci (6): Blaž Gregorc (Augsburger Panther, DEL), Aleksandar Magovac (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Matic Podlipnik (HK Spisska Nova Ves, Tipos Extraliga), Klemen Pretnar (Amiens, Francija, Ligue Magnus), Mitja Robar, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija, liga ICEHL).

Napadalci (12): Tadej Čimžar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Žiga Jeglič (Fischtown Pinguins, DEL), Gregor Koblar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Anže Kuralt (Fehervar AV19, liga ICEHL), Luka Maver (American International College, NCAA), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga ICEHL), Žiga Pance (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Robert Sabolič (Krefeld Pinguins, DEL), Rok Tičar (EC KAC, liga IceHL), Blaž Tomaževič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Jan Urbas, Miha Verlič (oba Fischtown Pinguins, DEL). Selektor: Matjaž Kopitar

Strokovni štab: Tomaž Razingar, Gorazd Rekelj, Anže Ulčar

Vodja ekipe: Dejan Kontrec

Tehnična ekipa: Milan Dragan, Andrej Hebar, Drago Terlikar

Fizioterapevta: Jan Babič, Janez Mikolič

Zdravnik: Klemen Stražar



*vsaka reprezentanca lahko prijavi največ 20 drsalcev in dva vratarja + dodatnega vratarja v primeru "višje sile" ("emergency goalie")