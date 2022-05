Hram slovenskega hokeja bogatejši za 25 novih članov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Hall of fame" slovenskega hokeja

Hram slavnih slovenskega hokeja bo od srede četrtega maja bogatejši za 25 novih članov, med njimi so Marcel Rodman, Tomaž Razingar in Matjaž Kopitar.

Slovenska akademija slavnih in zaslužnih slovenskega hokeja oziroma slovenski "Hall of fame" od leta 2007 deluje kot samostojna institucija s podporo HZS. Doslej se je vanjo uvrstilo 134 igralcev, sodnikov, zaslužnih tujih hokejskih delavcev in graditeljev.

Nove članice in člani "Hall of fame" slovenskega hokeja so:



Jasmina Rošar

Mojca DuhH

Tea Lahajnar

Metka Manfreda

Ina Prezelj

Vesna Ažman



Marcel Rodman

Gaber Glavič

Jurij Goličič

Ivo Jan ml.

Andrej Hočevar

Robert Kristan

Gregor Polončič

Tomaž Razingar

Ildar Rahmatulin

Miha Rebolj

Peter Rožič

Mitja Šivic

Dejan Varl

Matjaž Kopitar

Ludvik Žitnik (posthumno)



Zaradi izjemnih zaslug za razvoj hokeja na ledu v Sloveniji:



Neil Sheehy

Vladimir Krikunov

Kari Savolainen

Josef Benjač (posthumno)

Akademija je v sestavi Rudi Hiti (novi predsednik), Janko Popovič (bivši predsednik), Srdan Kuret (član) in Andrej Stare (član) je izbrala 25 novih članov. Uradno jih bodo v hram slavnih slovenskega hokeja sprejeli na slovesnosti četrtega maja ob 17.00 v Boljkovi sobi v Hali Tivoli in si nato skupaj ogledali tekmo med Slovenijo in Romunijo.