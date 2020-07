"Kako bo 300 ljudi migriralo iz ene države v drugo?"

"Zdaj končno začenjam svoje poletje," je ob koncu novinarske konference, na kateri so člani slovenske reprezentance v športnem plezanju predstavili svoje letošnje načrte, s širokim nasmeškom na obrazu naznanila aktualna evropska prvakinja v balvanih Urška Repušič.

"Kaj to pomeni? Da ne bom sedela samo med knjigami in bom začela s svojim normalnim življenjem," je odvrnila študentka prvega letnika ekonomije, ki je zgledno opravila z izpiti v prvem roku.

Večino karantene je preživela doma v Račah pri Mariboru, kjer ima dovolj rekvizitov za ohranjanje moči, del časa pa tudi na lokalni steni, kjer je v zgodnjem otroštvu začela svojo plezalno kariero.

V družbi najboljše športne plezalke na svetu Janje Garnbret. Foto: Vid Ponikvar

Varovanka selektorja Gorazda Hrena, ki je vrsto let treniral tudi najboljšo plezalko na svetu Janjo Garnbret, se na treninge vozi po celi Sloveniji in čez severno mejo. Od Gradca do Kranja, Kopra in Ljubljane.

Obdobje koronavirusa kot dragoceno obdobje za razmislek

Čeprav je še do nedavnega kazalo, da v letošnji sezoni tekem svetovnega pokala ne bo, težav z motivacijo ni imela. "Mislila sem, da mi bo težje, a sem se osredotočila na vsak posamezni trening in ga opravila maksimalno dobro, kar mi je dalo zadostno zadovoljstvo, da sem vztrajala naprej. Ugotovila sem, da sploh ne potrebujem tekem za motivacijo, da lahko na polno treniram tudi brez teh in sem s tem povsem zadovoljna.

"Obdobje koronavirusa je bilo zame dragoceno obdobje za razmislek, kako se lotiti sezone, in moram priznati, da mi je dobro delo. Na začetku sezone nisem bila v formi, kakršni bi si želela biti. Za zdaj imam popravni izpit, ki ga načrtujem maksimalno izkoristiti." Foto: Vid Ponikvar

Želi si ubraniti evropski naslov

"Kljub vsemu pa je moj cilj ubraniti naslov evropske prvakinje, ne glede na to, kako zahtevno bo. Potrebujem visoke cilje, ti me dodatno motivirajo," poudarja 20-letna Štajerka. Za zdaj kaže, da bo naslov lahko branila novembra, ko bodo, če bo epidemiološka slika ugodna, v Moskvi izpeljali iz marca prestavljeno evropsko prvenstvo. Njena reprezentančna kolegica Lučka Rakovec bo v ruski prestolnici branila naslov v težavnostnem plezanju.

Urška tudi letos večino časa namenja treningom balvanskega plezanja, težavnost pa trenira zgolj zato, ker ji pomaga pri balvanih oz. izboljšuje njeno vzdržljivost. "V tem obdobju popravljam svoje napake in ta je ena izmed njih," pravi in dodaja, da ji je tudi težavnostno plezanje priraslo srcu in da bo, če ne prej kot leta 2024, ko naj bi bilo na olimpijskih igrah v Parizu plezanje ločeno na dve disciplini (na hitrostno ter združeno balvansko in težavnostno plezanje), trenirala in tekmovala tudi v težavnosti. "Moji cilji ostajajo tudi v težavnosti," zagotavlja.

Foto: Vid Ponikvar

Čeprav smo v obdobju dopustov, počitnikovanja ne načrtuje, vzela si bo po največ tri proste dneve, vse drugo bo posvečeno treningom, saj so kljub slabim napovedim na obzorju prve tekme v tej sezoni.

Uvodno naj bi speljali konec avgusta v Brianconu v Franciji, a jo bo zagotovo izpustila, saj bo na sporedu preizkušnja v težavnosti, pa tudi potovanje v ZDA, na drugo tekmo sezone v Salt Lake City, ji zaradi zelo neugodnih razmer v ZDA, ne diši najbolje.

Tekme so na obzorju, a ostaja kup neznank

"Osebno ne vidim možnosti, da bi letos izpeljali tekme svetovnega pokala. Kako bo 300 ljudi, 300 potencialno okuženih, migriralo iz ene države v drugo ali z ene celine na drugo? Poleg tega ne vemo, ali bo treba po prihodu v državo, kjer bo tekmovanje, v 14-dnevno karanteno … Razmišljam o tem, da bi se udeležila dveh tekem na Kitajskem ob koncu leta, ki sta na sporedu ena za drugo, in tudi če bi me po tekmi čakala karantena, ne bi bilo take panike. Ne vem, nekoliko sem bila šokirana, ko so napovedali, da bi lahko izpeljali del sezone."

