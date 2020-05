Čeprav je Marco Scolaris, predsednik Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), v intervjuju za Sportal še pred dnevi verjel in navijal za izvedbo tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v ljubljanskih Stožicah, so se zaradi negotovega položaja ob pandemiji covida-19 organizatorji danes odločili, da tekmo odpovejo.

Tekma v težavnostnem plezanju, ki bi se s tradicionalnega prizorišča v kranjski dvorani Zlato polje preselila v dvorano Stožice, je bila razpisana za 25. oziroma 26. september 2020 in bi bila, glede na odpovedi ali prestavitev vseh tekem v terminih pred njo, lahko sploh prva tekma v tej sezoni.

Projekcija plezalne preizkušnje v dvorani Stožice.

Scolaris je sicer v intervjuju za naš medij dejal, da na zvezi IFSC razmišljajo o tem, da bi vsaj tekme na francoskih tleh, v Chamonixu in Brianconu, izvedli avgusta, bodo pa najverjetneje vsa tekmovanja potekala brez prisotnosti gledalcev.

Zaradi negotovega položaja ob pandemiji virusa covid-19 in nejasnostih o možnosti organiziranja dogodkov v jesenskem času, so se na Planinski zvezi Slovenije, ki bi tekmo organizirala skupaj s PRVO osebno zavarovalnico, ki je generalni pokrovitelj reprezentanc v športnem plezanju, danes dokončno odločili, da tekmo odpovejo in jo prestavimo na prihodnje leto.

Novi datum še ni znan.

Janja Garnbret in Mia Krampl sta si že zagotovili olimpijsko vozovnico za Tokio, medtem ko slovenski moški kvoti ostajata prosti. Foto: Grega Valančič/Sportida



Eno redkih tekmovanj, ki ostaja na koledarju, a v drugem terminu, kot je bilo predvideno, je evropsko prvenstvo, ki naj bi bilo oktobra (od 1. do 8. 10. 2020) v Moskvi. Tam bodo poleg kolajn in naslovov v posamičnih plezalnih disciplinah podelili tudi dve olimpijski vozovnici, eno v moški in eno v ženski konkurenci.

Seznam olimpijskih potnikov v športnem plezanju: