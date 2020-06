Sledi optimizma? Končno spet vsi v isti dvorani.

V Plezalnem centru Koper so se natanko tri mesece po prvem predvidenem roku za sklic novinarske konference, vsak s svojo koronsko zgodbo, predstavili člani slovenske reprezentance v športnem plezanju. 21 imen z Janjo Garnbret, aktualno svetovno prvakinjo v treh disciplinah, v središču. Izpeljali so tudi prvo trening tekmo v balvanih v pokoronskem času, kjer sta se najbolj znašla lanska poškodovanca Vita Lukan in Jernej Kruder.

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju kljub temu, da so letošnje tekme odpadale kot po tekočem traku, ohranja tekmovalni ritem. Na seznamu članskih reprezentantov je kar 21 imen. Foto: Vid Ponikvar

Tako kot je čudno, nenavadno ali, milo rečeno, drugačno leto 2020, je precej čudna, nenavadna in drugačna tudi športnoplezalna sezona. A slovenski športni plezalci kljub dvomesečni prisilni plezalni prizemljitvi trenirajo, kot da sezona bo, prvo ime reprezentance Janja Garnbret celo tako, kot da so olimpijske igre tik pred vrati.

Sezona 2020? Bo?

Če se bo uresničila po mnenju številnih preveč optimistična napoved Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), morda letošnja sezona celo bo. Vsaj manjši del. Za okus, za prvo silo ali zadovoljitev plezalnih apetitov.

Glede na okvirni tekmovalni koledar bi se sezona svetovnega pokala v športnem plezanju lahko začela 21. in 22. avgusta s tekmo v težavnosti v francoskem Brianconu. Enajstega septembra bi se karavana po zdaj začrtanem urniku preselila v ameriški Salt Lake City (balvansko in težavnostno plezanje) in oktobra poletela proti Aziji.

Najprej v južnokorejski Seul (tekme v balvanih, težavnost in hitrosti), nato pa na Kitajsko, kjer bodo tekme gostili na treh prizoriščih. Najprej v Chongqingu (balvani in hitrost) in Wujiangu (balvani in hitrost) ter decembra za konec sezone še v Xiamenu (težavnost in hitrost).

Trenerski štab slovenske reprezentance v športnem plezanju (od leve proti desni): Anže Štremfelj, selektor mladinske reprezentance, reprezentančna trenerja v članski vrsti Domen Švab in Luka Fonda (skrajno desno) ter selektor Gorazd Hren. Foto: Vid Ponikvar

Zaradi zapletenih zdravstvenih razmer, ki za zdaj močno otežujejo tudi možnost potovanj, tekme ne bodo štele za točkovanje seštevkov svetovnega pokala oziroma svetovno lestvico, kar pomeni, da na koncu sezone ne bodo razglasili zmagovalcev svetovnega pokala.

Ali se bo slovenska reprezentanca tekem udeležila, bo odvisno od takratnih zdravstvenih razmer, poudarja selektor Gorazd Hren, ki mu bosta letos kot reprezentančna trenerja pomagala Luka Fonda in Domen Švab, ta je v strokovnem štabu nadomestil Urha Čehovina.

Pred novinarsko konferenco so se plezalci pomerili na prvi pokoronski balvanski tekmi. V ženski konkurenci je slavila Vita Lukan, ki je za pol giba premagala Janjo Garnbret, v moški pa Jernej Kruder. Foto: Vid Ponikvar

Pomanjkanje tekem je treba obrniti v svojo korist

"Plezalci bodo letos lahko več časa namenili plezanju v skali, kar tudi sicer radi počnejo, a med sezono za to običajno zmanjka časa, ter odpravljanju pomanjkljivosti. Pomanjkanje tekem moramo obrniti v svojo korist," je ob pogledu na prazen tekmovalni koledar v prvem delu sezone poudaril Hren.

"Janja Garnbret in Mia Krampl (za zdaj edini slovenski plezalni potnici na olimpijske igre, na voljo sta še dve moški kvoti, op. a.) lahko več časa namenita treningom hitrostnega plezanja, treniramo pa lahko tudi na bolj zahtevnih balvanskih postavitvah. Kakorkoli bo, se bomo pripravljali na urnik, ki je za zdaj predviden," je napovedal Hren.

Moška reprezentanca: Gregor Vezonik, Martin Bergant, Zan Sudar, Jernej Kruder, Anže Peharc, Domen Škofic, Milan Preskar, Luka Potočar, Žiga Zajc in Matic Kotar. Foto: Vid Ponikvar

Najboljša športna plezalka zadnjih let Janja Garnbret se s trenerjem Romanom Krajnikom pripravlja tako, kot da olimpijske igre bodo.

Skoraj brez omejitev, z nekaj nihanji v motivaciji, je lahko trenirala tudi v obdobju karantene, saj sta s plezalcem in srčnim izbrancem Domnom Škoficem v bližini doma, v Vrbnjah pri Radovljici, uredila sodoben plezalni center, ki sicer za širšo javnost še ni odprt, se je pa izkazal za odličen trenažni prostor, saj ima oziroma bo imel vse, kar imajo veliki. Tudi steno za hitrostno plezanje, ki mu je Korošica v zadnjem obdobju posvetila največ časa.

Garnbretova pred sodobnim plezalnim centrom v Vrbnjah pri Radovljici, ki sta ga postavila s partnerjem Domnom Škoficem in veliko pomočjo svojih družin. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Hočem biti ena od najboljših kombinatork na svetu (kombinacija balvanskega, težavnostnega in hitrostnega plezanja, op. a.), pa tudi sicer lahko še marsikaj izboljšam," je napovedala najboljša slovenska športnica lanskega leta.

Ženska reprezentanca: Tjaša Slemenšek, Mia Krampl, Lana Skušek, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Mina Markovič, Katja Kadić, Tjaša Kalan, Urška Repušič, Janja Garnbret in Julija Kruder. Foto: Vid Ponikvar

Tudi za Mio Krampl, ki bi poleg Garnbretove, če bi bilo vse normalno, te dni odštevala dneve do poleta proti Tokiu, kjer bi čez slab mesec dni morale biti olimpijske igre, je zanimivo obdobje priprav.

Prav v dneh pred razglasitvijo epidemije in zaprtjem letališč je namreč odpotovala na 14-dnevne priprave v Tokio, ki pa so se zaradi znanih zdravstvenih razmer podaljšale na dva meseca. Več o tem si lahko preberete v prispevku z naslovom Nenavadna japonska izkušnja Mie Krampl: ko življenje v maski postane rutina.

Foto: Vid Ponikvar

Kramplova, ki je svetovna podprvakinja v težavnosti, olimpijsko vozovnico pa si je decembra lani izborila v internem boju z Lučko Rakovec na kvalifikacijski tekmi v Toulousu, si je tako kot Garnbretova za letos zadala izboljšanje časa na hitrostni steni, želi pa si izpiliti tudi nekatere koordinacijske prijeme na balvanih.

