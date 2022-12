"Povedala sem nekaj ostrih stvari, upam, da se bo kaj spremenilo"

Menda ste bili kar prijetno presenečeni nad tem, da ste se tudi letos, v letu zimskih olimpijskih iger, znašli med nagrajenci po izboru članov Društva športnih novinarjev Slovenije.

Res je, ker se zavedam, da je olimpijska medalja še vedno največji športni dosežek, sem mislila, da bom letos mogoče največ tretja, nisem pa pričakovala, da bi lahko zmagala. Dejstvo je, da imamo v Sloveniji številne super športnice, zato sem bila tudi drugega mesta zelo vesela, hkrati pa sem se vprašala, kako je mogoče, da sem lahko pri glasovanju uvrščena višje od dobitnice olimpijske medalje.

"Dejstvo je, da je Slovenija športna velesila in da imamo toliko vrhunskih športnic, da je že to, da si uvrščen med najboljše tri, izjemen dosežek." Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri glasovanju na spletni strani Siol.net je dobrih 52 odstotkov sodelujočih v anketi na mesto športnice leta 2022 postavilo vas.

Res? Noro! Sicer pa mi je tudi drugo mesto v glasovanju v veliko čast. Dejstvo je, da je Slovenija športna velesila in da imamo toliko vrhunskih športnic, da je že to, da si uvrščen med najboljše tri, izjemen dosežek.

Fotogalerija s podelitve nagrad v izboru Športnik leta (foto: Grega Valančič/Sportida)

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

Slavnostni večer ob prireditvi Športnik leta je vedno priložnost, da se uredimo. Kako vi gledate na takšne slovesnosti?

Z leti sem se tega navadila in zdaj v tem prav uživam. Ko sem bila stara 16 let, se v slavnostnih oblačilih nisem dobro počutila, saj sem bila vajena športnih oblačil, zdaj pa se v petkah in oblekah precej udobno počutim in se rada uredim. Obleko za letošnjo priložnost sem si izposodila, ker vem, da jo bom oblekla samo enkrat. Skrajšali so mi naramnice in jo zožili.

Leta 2016 je bila razglašena za najobetavnejšo slovensko športno osebnost. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ne vem, ali se spomnite, ampak leta 2016, ko ste prejeli nagrado za najobetavnejšo športno osebnost leta, ste na oder Gallusove dvorane prišli v kavbojkah.

Da, pa res. Takrat nismo vedeli, da se moramo urediti, prav tako nisem vedela, da bom izbrana prav jaz.

Pred prireditvijo Športnik leta ste imeli tudi govor pri predsedniku Borutu Pahorju. Tudi ta del vam je očitno že domač.

Zdaj mi je tudi to že domače, moram pa priznati, da mi letos, ko sem se zavedala, da je to zadnji obisk pri predsedniku, ni bilo tako lahko. Kar tresla sem se. Želela sem, da si govor res zapomni, zato mi je bilo kar malo težko, a vseeno lepo. Vedno sem sicer nervozna, ali bo vse v redu, a se pri tem vedno bolje počutim.

Na zadnjem obisku pri predsedniku Borutu Pahorju Foto: Bor Slana/STA Foto: Bor Slana/STA

Pred kratkim ste bili gostja vrha Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) v Torinu, kjer ste spregovorili tudi o problematiki pretiranega hujšanja med športnimi plezalci, da bi dosegali čim boljše rezultate. Na IFSC smo že dvakrat naslovili vprašanja, kakšne ukrepe nameravajo sprejeti oz. kako se bodo lotili problematike. Odgovorili so nam, da se zavedajo, da gre za zelo pomembno temo, da pripravljajo smernice ter da bodo o tem obvestili javnost in plezalno skupnost. Očitno se bo nekaj na tem področju vendarle spremenilo.

Upam, da se bo res. Zelo sem vesela, da sem se udeležila srečanja IFSC v Torinu, ker se mi zdi prav, da je kateri od športnikov prisoten na takem dogodku in da pove, kako je. Govorila sem o problematiki pretiranega hujšanja med plezalci in plezalkami, pogovarjali smo se tudi o postavljanju smeri in podobnem, je bil pa moj glavni namen ta, da spregovorim o meritvah indeksa telesne mase (BMI – Body Mass Index)* in dejstvu, da je šlo vprašanje o teži v zelo napačno smer.

*- BMI je antropološka mera, ki predstavlja razmerje med telesno težo in višino posameznika.

Upam, da se je to koga dotaknilo. Povedala sem kar nekaj ostrih stvari in bila deležna zelo pozitivnega odziva tudi od ljudi, ki so bili prisotni na srečanju. Zdaj pa čakam, kaj bo, upam, da se bo kaj spremenilo.

Janja Garnbret na srečanju Climbing Summit IFSC v Torinu:

Govorili smo tudi z zdravnikom IFSC, ki je začel na tem področju delovati letos. On je sicer izjavil, da bi, če bi nekomu prepovedali tekmovati zaradi premajhne teže, čeprav bi bil pravzaprav zdrav, ta športnik lahko zvezo tožil in bil na sodišču uspešen, saj menda ni podlage za prepoved tekmovanja. Ne verjamem, da to povsem drži, ampak v redu.

Slišala sem tudi, da se je govorilo o možnosti, da bi pri nas, tako kot so pri skokih skrajšali smuči, v plezalni pas tekmovalcev s premajhno težo dali uteži. Ne vem, ali bi to kaj pomagalo. Tudi ne vem, kako bi potem to rešili pri balvanih, kjer ne uporabljamo plezalnega pasu. Bomo videli.

Ali ne bi bilo bolje športnikov ozavestiti, da pretirano hujšanje ni zdravo, kot da se zadevo rešuje na tak način? To k zdravju ne bo pripomoglo prav v ničemer.

Res je, tukaj je ogroženo zdravje in to je problem. Mislim, da bo o tej temi treba še več in kar naprej govoriti. Rekla sem že, da se mora to urediti že v prihodnji sezoni, zagotovo pa v olimpijski. Glede na velik in pozitiven odziv res upam, da se bo na tem področju kaj spremenilo.

Garnbretovi je nagrado za 2. mesto v izboru Športnik leta 2022 podelil nekdanji vrhunski telovadec Lojze Kolman. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ustaviva se še pri športu. V kateri fazi priprav ste?

V fazi treninga. To pomeni, da v tem obdobju samo treniram, jem in spim, to je to. To je obdobje, ko se dela baza, obdobje težkih treningov. November in december sta zame vedno rezervirana za trening. Trenutno ne počnem nič drugega kot treniram.

Sezona se s tekmo v Hačiodžiju na Japonskem začenja konec aprila prihodnje leto. Sta s trenerjem Romanom Krajnikom že zarisala okvirni načrt?

Ne še, še vedno sem v fazi rehabilitacije kolen. Ni nič hujšega, ni pa vse v redu. Z Romanom sva se odločila, da bi se, če konec januarja ne bi bilo vse v redu, razmislila, ali se je smiselno udeležiti prve tekme nove sezone. Malo je še odprto, počakala bova do konca leta in se potem odločila. Ni pa nič resnega, nič, česar se ne bi dalo rešiti s fizioterapijo in vajami.

Nič se ne mudi, moj glavni cilj nove sezone je svetovno prvenstvo avgusta v Švici in do takrat je še kar nekaj časa.

Fotogalerija z modre preproge na prireditvi Športnik leta (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 45 2 / 45 3 / 45 4 / 45 5 / 45 6 / 45 7 / 45 8 / 45 9 / 45 10 / 45 11 / 45 12 / 45 13 / 45 14 / 45 15 / 45 16 / 45 17 / 45 18 / 45 19 / 45 20 / 45 21 / 45 22 / 45 23 / 45 24 / 45 25 / 45 26 / 45 27 / 45 28 / 45 29 / 45 30 / 45 31 / 45 32 / 45 33 / 45 34 / 45 35 / 45 36 / 45 37 / 45 38 / 45 39 / 45 40 / 45 41 / 45 42 / 45 43 / 45 44 / 45 45 / 45

Preberite še: