Janja Garnbret opozarja na pasti tabuja, ki je očiten, a se o njem premalo govori

Z olimpijsko prvakinjo smo se pogovarjali na edini prost dan v tednu. A prost le, kar zadeva treninge. Na isti dan je imela večurne sponzorske obveznosti in intervju za Sportal. Foto: Alenka Teran Košir V času našega pogovora z Janjo Garnbret, najboljšo športno plezalko v zgodovini, je minevalo pet let od njene prve zmage na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kranju (12. 11. 2017). Bila je stara 18 let, a to ni bila njena prva zmaga, je pa bila prva pred domačimi navijači na najvišji ravni in zato toliko bolj dragocena. V letošnji sezoni jih je zbrala še šest (eno v balvanih in pet v težavnosti), skupaj že 37, in še desetič zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala, s čimer se je izenačila z rekorderko, Francozinjo Sandrine Levet.

Korošica je tokrat s kristalnim pokalom pozirala v družbi rojaka Luke Potočarja, vzhajajoče zvezde športnega plezanja, ki je v tej sezoni tudi prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala in to prav na prizorišču v Kopru, kjer si je enakega dosežka želela tudi Korošica, a se je na koncu morala sprijazniti z drugim mestom.

"Po tekmi v Kopru sem jokala, celo tako, da sploh nisem mogla nehati," je priznala v pogovoru za Siol Sportal, v katerem je odprla še eno vročo temo, pred katero si marsikdo zatiska oči. Pred motnjami hranjenja, ki je v športnem plezanju še posebej letošnjo sezono zelo opazno. "Težava je očitna in vsi jo opazimo, vendar nihče ne ukrepa," opozarja. "Dejstvo je, da nekateri tvegajo svoje zdravje za del kariere. Za del kariere tvegajo potencialno hude zdravstvene težave v prihodnosti. Učinek pretiranega hujšanja je kratkotrajen. Seveda se zato vsak odloči sam in sprejme tveganje, a vendarle menim, da bi kot plezalska skupnost morali zavzeti stališče, da to ni primeren način. Da je to dejansko za človeka nevarno. S tem bi dolgoročno lahko ta trend spremenili na bolje," si želi olimpijska prvakinja iz Tokia.

Pogovarjali smo se tudi o odmevni azijski turneji, ki jo je končala z boleznijo na Baliju, stresni sezoni, ki jo je kronala s tremi naslovi evropske prvakinje (v balvanih, težavnosti in kombinaciji) in se zazrli v prihodnost.