Bronasta olimpijka iz glamurozne obleke na tekmo v Dolomite

Slovenska deskarka Gloria Kotnik je v glasovanju slovenskih športnih novinarjev za izbor Športnika leta 2022 osvojila 4. mesto, za Uršo Bogataj, Janjo Garnbret in Niko Križnar. Le nekaj ur po slavnostni prireditvi je sedla v avto in se zapeljala na prizorišče današnje tekme v italijanski Carezzi. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Carezzi v Italiji se danes nadaljuje sezona deskanja v alpskih disciplinah. Na startu paralelnega veleslaloma bo tudi Gloria Kotnik, ki je v lanski sezoni slovensko in širšo javnost navdušila z osvojitvijo bronaste olimpijske medalje v Pekingu, številne simpatije pa si je pridobila s čustvenim proslavljanjem največjega uspeha v karieri. Olimpijski bron ji je prinesel četrto mesto v izboru za Športnika leta 2022, v katerem je največ glasov dobila smučarska skakalka Urša Bogataj. Kotnikova je le nekaj ur po slavnostni prireditvi v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma sedla v avto in se sredi noči odpeljala na prizorišče današnje tekme.

Kvalifikacije paralelnega veleslaloma v Carezzi se bodo začele ob 9.00 za ženske in ob 9.30 za moške, izločilni boji najboljše šestnajsterice pa bodo na sporedu ob 13.15. Poleg Glorie Kotnik, edine slovenske ženske predstavnice na startni listi, bodo v kvalifikacijah nastopili še Tim Mastnak, odličen drugi na uvodni tekmi paralelnega slaloma v Winterbergu v Nemčiji, Žan Košir in Rok Marguč. Deskarji se nato selijo v Cortino d´Ampezzo, kjer bo v soboto (17.12.) na sporedu druga tekma v paralelnem veleslalomu.

V izboru za športnico leta po izboru glasovanja članov Društva športnih novinarjev Slovenije ste osvojili 4. mesto. Kako komentirate izbor in svojo uvrstitev. Janja Garnbret, druga v letošnjem izboru, je denimo izjavila, da je zelo pozitivno presenečena, da je bila v tako močnem naboru športnih dosežkov uvrščena na drugo mesto. Kako gledate na to?

Da, strinjam se z Janjino izjavo. V tako močni konkurenci stati ob boku takšnim vrhunskim športnicam, sploh pa Janji, za katero res lahko rečemo, da je ena največjih športnic v Sloveniji, je res velika čast. Zelo sem hvaležna za vsak glas, ki sem ga prejela.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj vse je bilo treba uskladiti, da ste se sredi sezone lahko udeležili prireditve Športnik leta 2022? Vemo, da so številni deskarji s tekme v Winterbergu v Nemčiji pot nadaljevali kar na prizorišče v italijanskih Dolomitih.

Res je, kar precej stvari je bilo treba uskladiti, sem pa postanek doma izkoristila še za specialistični pregled, saj imam zadnje čase težave s hrbtom. Tako sem dva dneva, ki sem ju preživela doma, izkoristila še za to, da se prepričam, kako je s tem.

Ste kolebali nad tem, ali se prireditve udeležiti ali ne? Treba je poskrbeti za svečano obleko, se slavnostno urediti, časa pa ni na pretek in je še posebej sredi sezone zelo dragocen, po drugi strani pa je to enkratna priložnost za druženje s športniki kolegi, ki jih ne srečate pogosto, in športnimi novinarji.

Da, razmišljala sem o tem, ali naj se prireditve udeležim ali ne, saj smo sredi sezone, a po drugi strani je to tako lep dogodek in je hkrati tudi znak spoštovanja vam športnim novinarjem, ki poročate o nas in skrbite za to, da nas imajo športniki še raje. Iz tega vidika se je bilo kar treba potruditi, se je pa izplačalo.

Kotnikova se je slavnostnega večera v Cankarjevem domu udeležila s partnerjem Željkom Stevićem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dogodek je bil res zelo lep, in vsi, ki so poskrbeli za to, da sem bila na slovesni prireditvi videti tako, kot sem, so se mi prilagoditi, za kar sem jim zelo hvaležna. Vse se je dogajalo v zadnjem hipu. Je pa to zelo podobno situacijam na športnem področju, ko za športnikom stoji ekipa, ki pomaga in se prilagaja, podobno je bilo v tem primeru.

Še posebej bi izpostavila obleko, ki je delo GGW by Gordana Grandošek Whiddon, ki sem ji zelo hvaležna, saj me je opogumila, da oblečem nekaj tako posebnega, kot je ta obleka, ki je precej izven mojega območja udobja. Čeprav na zunaj morda delujem samozavestno, nikoli ne kličem po pozornosti, bolj mi odgovarja, da sem nekje v ozadju.

Sezono 2022/2023 je začela z osmim mestom v posamični konkurenci in šestim na ekipni tekmi z Žanom Koširjem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sezona v alpskem deskanju se je začela prejšnji konec tedna v Winterbergu v Nemčiji. Začeli ste jo s 6. mestom na ekipni tekmi skupaj z Žanom Koširjem in osmim v posamični konkurenci. Kako ste zadovoljni s tem uvodom, ali bosta s Koširjem celo sezono nastopala na ekipni preizkušnji?

Z Žanom bova nastopila tudi na naslednji ekipni tekmi v Bad Gasteinu (10. in 11. 1. 2023), potem pa bo sestava ekipe odvisna od rezultatov, ki jih bodo fantje dosegli na posamičnih tekmah. Ekipa se bo lahko v sezoni spremenila. Kar pa zadeva moje osmo mesto, sem ga vesela, ker je to potrditev na uvodu sezone, da sem hitra in da sem delala v pravi smeri.

Priznam pa, da tudi meni ni bilo najlažje vstopiti v sezono, saj vsi vemo, da so letos pričakovanja zaradi olimpijskega uspeha precej večja, kot so bila v prejšnjih letih. In ne samo pričakovanja okolice, tudi sama do sebe sem precej stroga. Upam, da bo šlo od zdaj naprej rezultatsko samo še navzgor

Kotnikova se je decembra lani po letu odsotnosti zaradi materinstva v karavano vrnila prav v Carezzi, kjer je osvojila 18. mesto.