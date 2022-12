Izbor je vedno bogat, a "Darling of Jugoslavia" so poklicali največkrat

V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo danes že 55. razglasili najboljše športnike v državi. Najboljšo športnico, športnika in ekipo leta izbirajo člani Društva športnih novinarjev Slovenije in bodo razglašeni pozno popoldne, mi pa smo preverili, katera slovenska športnica si je naziv najboljše športnice v državi prislužila največkrat.

Člani Društva športnih novinarjev Slovenije najboljšo športnico in športnika leta izbirajo od leta 1968, ko sta si ta naziv prislužila telovadca Miroslav Cerar in atletinja Marjana Lubej.

Pravljičnih sedem nazivov v nizu

Največkrat, kar sedemkrat, in sicer v letih od 1984 do 1990, je bila za najboljšo slovensko športnico leta razglašena Mateja Svet, alpska smučarka, ki je orala ledino slovenskega oziroma jugoslovanskega ženskega smučanja.

V zgolj sedmih sezonah je osvojila naslov svetovne prvakinje in olimpijske podprvakinje (na olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988 so jo poimenovali Darling of Yugoslavia ("ljubljenka Jugoslavije"), sedemkrat zmagala v svetovnem pokalu in še 22-krat stala na stopničkah svetovnega pokala. Ko je junija 1990, pri zgolj 21 letih, sporočila, da zaključuje športno kariero, so slovenski ljubitelji smučanja in teh je bilo v tistem obdobju ogromno, ostali brez besed.

Mateja Svet na podelitvi medalj v veleslalomu na svetovnem prvenstvu v Crans Montani. Svetova je takrat osvojila srebro, zlato pa je romalo okrog vratu izjemne Švicarke Vreni Schneider. Foto: Reuters

Mnogi njene odločitve niso razumeli, mnogi je niso želeli sprejeti, a sama je zaprtje smučarske knjige takrat videla kot edino možnost. Kot je pojasnila v začetku decembra, na novinarski konferenci, namenjeni odprtju razstave Mateja je zlata!, na kateri so razstavljeni najpomembnejši materialni spomini, ki jih je predala Slovenskemu smučarskemu muzeju v Tržiču, je bilo slovo od smučanja vse prej kot enostavno.

"Ko sem končala smučarsko kariero, je bilo, kot bi postala vdova. Nič ni moglo nadomestiti smučanja. Morala sem 'odžalovati'. Mislim, da se ničesar več v življenju nisem lotila s tako strastjo, kot sem se smučanja. Toliko sebe nisem vložila nikamor več," je iskreno strnila občutke, ki jih je doživljala v obdobju, ko je prekinila popkovino z njeno največjo ljubeznijo − smučanjem.

Najpomembnejše lovorike iz časov kariere Mateje Svet so na ogled v Slovenskem smučarskem muzeju v Tržiču. Foto: Grega Valančič/Sportida

Priznala je, da včasih pogreša tekmovalno obdobje. "In to zelo pogrešam. Pri športu je super to, da je merljiv, merljiv v smislu, da so merila jasna, v vsakdanjem življenju pa ni vedno tako."

Danes 54-letnega Mateja Svet si je drugo kariero ustvarila daleč stran od športa. Na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana je zaposlena kot delovna terapevtka.

Tina Maze je bila šestkrat razglašena za najboljšo športnico Slovenije. Foto: Reuters

Šest nazivov za Mazejevo in Urbančičevo

Šestkrat sta bili za športnici Slovenije razglašeni najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze, ki je z 2.414 osvojenimi točkami v svetovnem pokalu v sezoni 2012/2013 postavila težko dosegljiv mejnik, in atletinja Nataša Urbančič, najboljša metalka kopja v zgodovini slovenske atletike, ki je bila za najboljšo športnico izbrana še v času nekdanje Jugoslavije.

Metalka kopja Nataša Urbančič (na desni) je bila za najboljšo športnico Slovenije izbrana med letoma 1969 in 1974. Foto: Guliverimage

Pet laskavih nazivov za Brigito Bukovec

V času Jugoslavije sta bila za slovenskega športnika leta petkrat razglašena alpski smučar Bojan Križaj in plavalec Borut Petrič, v času samostojne Slovenije pa atletinja Brigita Bukovec, ki se je v zgodovino slovenskega športa zapisala z osvojitvijo srebrne olimpijske medalje v Atlanti leta 1996.

Nekdanja šprinterka čez ovire z družino trenutno živi v Nyonu v Švici, kjer je njen partner Željko Pavlica vodja varnosti pri Aleksandru Čeferinu, predsedniku Evropske nogometne zveze, in bo na današnji prireditvi ena od podeljevalk priznanj.

Foto: Reuters

Štirje nazivi za Mimo in Petra

Člani Društva športnih novinarjev Slovenije so za najboljšo športnico leta štirikrat izbrali teniško igralko Mimo Jauševec (v času nekdanje skupne države, v letih 1975, 1976, 1977, 1980), za najboljšega športnika pa smučarskega skakalca Petra Prevca (2013, 2014, 2015, 2016).

Najstarejši od treh (skakalnih) bratov Prevc se je z zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pekingu vrnil z dvema olimpijskima medaljama. Srebru in bronu iz Sočija je dodal še dve ekipni kolajni, zlati z mešane ekipne tekme in srebru iz moške ekipne preizkušnje.

Teniška igralka je bila za najboljšo športnico Slovenije okronana štirikrat, leta 1975, 1976, 1977 in 1980. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Trikrat so bili za športnika leta razglašeni:

Atletinja Jolanda Čeplak je bila za športnico leta razglašena tri leta zapored, med letoma 2002 in 2004. V teku na 800 metrov je osvojila več evropskih naslovov, kariero pa kronala z bronasto olimpijsko medaljo iz Aten. Po razkritju dopinške afere se je povsem umaknila iz javnosti. Mama dvojčic Zale in Evelin v okviru Atletskega kluba Kladivar otroke uvaja v prve atletske korake, dela pa tudi kot posrednica pri dobavi športne opreme.

Primož Kozmus, športnik Slovenije v letih 2007, 2008, 2009, je svoje kladivo dokončno postavil v kot oktobra 2015. Triinštiridesetletni Brežičan je vrhunec kariere dosegel na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008, kjer je osvojil zlato odličje, leto pozneje je v Berlinu dosegel še naslov svetovnega prvaka. Trenutno se ukvarja s turizmom in Centrom za mete na Senovem.

Smučarska tekačica Petra Majdič je bila za naj športnico Slovenije razglašena trikrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Smučarska tekačica Petra Majdič, športnica Slovenije v letih 2006, 2007 in 2009, je težko pričakovano olimpijsko medaljo osvojila leta 2010 na olimpijskih igrah v Vancouvru. Čeprav je bila bronastega leska vesela, je zaradi neverjetne kalvarije na progi – Majdičeva je tekla s štirimi zlomljenimi rebri – za tekačico iz Brinja vredna toliko kot diamantna.

To je bila tudi prva medalja za Slovenijo v disciplini tek na smučeh. Odločna in preudarna športnica ter zaželena sogovornica se ukvarja z vodenjem trgovine s športno opremo in team buildingom.

Trikrat (2018, 2019, 2021) se je naslova najboljše športnice v državi razveselila tudi Janja Garnbret, športna plezalka, ki vsako leto zgodovino športnega plezanja spiše na novo. Lani se je v zgodovino zapisala kot prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju, letos pa je navdušila s kar tremi naslovi evropske prvakinje, 37. zmago v svetovnem pokalu in deseto zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Njen glas ima vse večjo veljavo tudi izven tekmovališč. Jasno in glasno namreč opozarja na problem motenj hranjenja, ki je pereč v številnih športnih panogah. Triindvajsetletna Korošica je bila leta 2016 razglašena tudi za obetavno športno osebnost leta.

Tudi športna plezalka Janja Garnbret ima doma tri kipce za naziv najboljše slovenske športnice leta. Foto: Sportida

Slovenski športniki, ki so bili večkrat razglašeni za športnika oz. športnico leta:

