Predsednik Pahor še zadnjič sprejel najboljše slovenske športnike #foto

V nagovoru je Pahor, ki se poslavlja od predsedniške funkcije, malo v šali obljubil, da tokrat desetič in zadnjič prireja takšen sprejem. Poudaril je, da so prav športniki tisti, ki v svetu najbolj skrbijo za ugled in prepoznavnosti Slovenije, izpostavil pa še en pomemben vidik delovanja športnikov v družbi.

"Zahvalil bi se vam, da opravljate to pomembno poslanstvo"

"V vaši družbi sem vedno čutil, da sem blizu ljudem, ki imajo posebno vlogo, ki je mnogi nimajo, tudi če bi jo hoteli imeti. Da so vzor našim otrokom. Mlade sem v pogovorih o vaših uspehih opozoril, da so bili vmes tudi porazi in da so nekateri zmagovalci, redki pa tudi šampioni. To je nekaj, kar je del vašega poslanstva, čeprav se morda tega niti ne zavedate," je Pahor dejal o vplivu, ki ga imajo športniki na otroke in mladino.

Fotogalerija s sprejema (Grega Valančič/Sportida):

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Opozoril je, da so prav mladi najbolj dovzetni za vpliv športnikov, ti jih navdušujejo z zmagami, pokažejo pa tudi to, da se lahko po porazih spet dvignejo.

"Zahvalil bi se vam, da opravljate to pomembno poslanstvo. V zadnjih desetih letih sem na tem srečanju pred novim letom in pred vašo prireditvijo bil v družbi ljudi, ki opravljajo poslanstvo, ki ga nihče drug ne more, in se vam želim kot predsednik republike v imenu vseh naših ljudi zahvaliti," je še dodal Pahor.

Športno leto 2022 je bilo spet bogato pri slovenski beri medalj in uspehov, je dejal Pahor in obenem izpostavil Slovenijo tudi kot odlično prirediteljico športnih tekmovanj. Že kmalu se bo lahko izkazala na enem največjih doslej, svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici čez dobra dva meseca.

Še naprej se bodo trudili, da bodo najboljši ambasadorji Slovenije

Janja Garnbret, najboljša slovenska športna plezalka, lani dobitnica prvega olimpijskega zlata v tej disciplini ter tudi športnica leta 2021, je v zahvalnem nagovoru tudi izpostavila vlogo Pahorja kot navdušenega podpornika slovenskega športa.

"Šport je v predsedniški palači vedno našel svoje mesto, upam, da bo tako tudi v prihodnje." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Deset let ste predsednik države, prvi navijač Slovenije in nas športnikov. V teh desetih letih smo tudi športniki pokazali, da imamo neizmerno moč povezovanja Slovencev. Po mojem skromnem mnenju smo bili kar dobra konkurenca pri prepoznavanju Slovenije v svetu. Zato se v imenu vseh športnikov in parašportnikov zahvaljujem, da ste nas vedno in povsod podpirali in cenili vrednote, ki jih predstavljamo," je dejala Garnbret in dodala: "Šport je v predsedniški palači vedno našel svoje mesto, upam, da bo tako tudi v prihodnje. Mi pa se bomo trudili, da bomo najboljši ambasadorji Slovenije.

Sprejem pri predsedniku republike je tradicionalen uvod v podelitev priznanj najboljšim slovenskim športnikom v iztekajočem se letu. Nagrade za leto 2022 bodo najboljši dobili na popoldanski prireditvi Športnik leta. Na njej bodo znani nasledniki Janje Garnbret, Tadeja Pogačarja in slovenske moške košarkarske reprezentance, ki so bili najboljši leta 2021.

Preberite še: