Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik se bodo 16. decembra na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije potegovali za mesto predsednika. Svoja stališča so predstavili na soočenju Slovenske tiskovne agencije, vsak pa je prepričan, da bo prav on novi prvi mož oziroma novi "glavni trener" slovenskega športa.

Kandidati so na soočenju odgovarjali na vprašanja o prihodnosti slovenskega športa. V ospredju so bili finančni prilivi s strani države ter razdelitvi sredstev znotraj krovne športne organizacije.

"Mislim, da bosta dva kroga, nihče ne bo zmagal v prvem. Vrstni red: jaz bom imel nekaj odstotnih točk prednosti, onadva pa bosta relativno blizu," je razplet napovedal Franjo Bobinac. "Sem optimist, da lahko zmagam v prvem krogu. Če ne bo tako, ne bo zmanjkalo veliko. Vrstni red za menoj pa bo Tomaž, Franjo," je bila ocena Janeza Sodržnika. "Nobene borbe še nisem izgubil, ne športne ne funkcionarske. Moja napoved: če ne bom imel v prvem krogu največjega števila podpornikov, si niti ne želim biti predsednik, ker imamo potem veliko ljudi, ki so mi segli v roko in lagali. Drugega v tej zgodbi za mano pa vidim Janeza," pa je dodal Tomaž Barada.

Franjo Bobinac Foto: STA Kandidati so ocenili finančno kondicijo OKS, podali smernice za prihodnost organizacije in povedali, kaj nameravajo kot bodoči predsednik storiti z bežigrajskim stadionom. Barada in Sodržnik sta podobno ocenila, da je OKS v dobri kondiciji zaradi dobrega dela v preteklosti ter da s pogodbami tudi za naslednji cikel kaže dobro. Edina sta si bila tudi na temo stadiona za Bežigradom - za Sodržnika je ta "kamen za vratom", za Barado pa "nočna mora" krovne zveze. Oba predlagata prodajo deleža v stadionu državi in uporabo kupnine za prostore OKS oziroma olimpijsko središče.

Finančno stanje OKS je za dobro ocenil tudi Bobinac, a dodal, da nekaj ni v redu, če je obenem podhranjen slovenski šport. Poudaril je, da bo prav to treba bistveno izboljšati. O Plečnikovem stadionu pa pravi, da bo, če bo izvoljen, stvari skušal hitro urediti. Da se vse skupaj vleče toliko časa ocenjuje kot neuspeh vseh vpletenih v tem projektu.

Kot prva stvar, ki jo bodo naredili v vlogi predsednika, je Barada izpostavil analizo vsega, kar ni bilo narejeno v tem mandatu, ter prevetritev. Bobinac bo ob zanj dobrem razpletu z ekipo analiziral dogajanje ter se odločil za naslednje korake. Sodržnik pa je že za dan po volilnem dnevu, 17. december, napovedal kolegij najožjih sodelavcev.

Tomaž Barada Foto: STA Tisti, ki bo predsednik, morda zaradi nove funkcije ne bo imel več časa za vse, s čimer se ukvarja doslej. Čemu bi se izvoljeni kandidat moral odpovedati? "Odstopil sem kot trener v vseh kategorijah, odločil sem se, da bom dal večino seminarjev po svetu na stran. V ospredju bo OKS, vsak dan ne bom tam, bom pa tam, ko me bo potreboval. Imel bom dovolj časa, da bom popeljal ladjo naprej še bolj uspešno," je dejal Barada.

"Po 14 letih se čez nekaj dni končuje moj mandat na čelu RZS. To sem že napovedal, ne glede na izid nisem želel špekulirati. V naslednjem letu bom v vsakem primeru dopolnil 40 let delovne dobe in se bom lahko kot prvi dirigent slovenskega športa temu posvetil, a funkcija mora ostati neprofesionalna, to mora biti prostovoljna funkcija," je o tej temi dejal Bobinac.

Janez Sodržnik Foto: STA "Zame se ne bo veliko spremenilo, že zdaj moram razlagati županom, da nisem zaposlen na OKS, čeprav športu namenim toliko časa. Ves čas imam na razpolago in ga bom lahko še naprej investiral v slovenski šport," je dejal Sodržnik.

Za konec so se kandidati dotaknili še načinu glasovanja o predsedniku OKS. Postopek je dokaj zapleten, gre pa za tajno glasovanje. Vsi so se strinjali, naj tako tudi ostane in da ni potrebe po javnem glasovanju.

Za zmago bodo sicer kandidati potrebovali podporo večine prisotnih delegatov na volilni skupščini. To sestavlja 117 delegatov, predstavnikov različnih športnih zvez.