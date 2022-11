Franjo Bobinac vnovič poziva k pošteni tekmi

Na torkovi novinarski konferenci je Sodržnik ponovil trditve o vročem dogajanju pred volitvami za predsednika OKS, zdajšnji Bogdan Gabrovec se letos poslavlja s položaja. "Pričakoval sem, da bo volilna kampanja dostojna, a doslej ni bilo tako," je ocenil Sodržnik.

Pri tem je pokazal na svoja protikandidata. "Obsojam in obžalujem neetično ravnanje preostalih dveh kandidatov, saj na terenu prihaja tudi do groženj, da bo kdo izgubil službo, kar je bilo najbolj opazno pri občinskih volitvah za predstavnike OKS na skupščini," je zatrdil Sodržnik.

Bobinac je v današnjem odzivu za STA dejal, da je sam tako v poslovnem kot športnem svetu vedno močno zagovarjal in podpiral visoke etične standarde, transparentnost in fair play, zato je njegovo stališče jasno.

"Kakršnekoli neetične pritiske, grožnje ali nezakonita ravnanja športnikov ali športnih funkcionarjev ostro obsojam. Takšen odnos ne sodi v športno sfero in je do tega treba imeti ničelno toleranco. V primeru groženj in drugih nezakonitih ravnanj je nujno potrebno nemudoma sprožiti preiskavo ter takšna ravnanja nemudoma sankcionirati," je za STA povedal Bobinac.

"Razdvajanje in nasprotovanje, ki smo mu priča na OKS v zadnjih letih, ne dela usluge slovenskemu športu in športnikom, kar me je tudi še dodatno spodbudilo, da sem na predstavitvah svoje vizije razvoja športa in OKS večkrat poudaril, da morajo biti dialog, sodelovanje in povezovanje v centru delovanja prihodnjega vodstva OKS," je pojasnil Bobinac.

Sodržnik se je v torek obregnil tudi na dogajanje na OKS in širše v krogih državnih športnih organizacij pred volitvami. Foto: Bor Slana/STA

Sodržnik se je obregnil ob OKS

Sodržnik se je v torek obregnil tudi na dogajanje na OKS in širše v krogih državnih športnih organizacij pred volitvami. "Obsojam enostransko podporo vodstva OKS in tudi javno lobiranje sedanjega predsednika OKS za Barado. To se ne bi smelo početi. Tako ravnanje oba preostala kandidata postavlja v nemogoč položaj," je še povedal Sodržnik.

Bobinac s Sodržnikom deli mnenje glede očitkov o javnem lobiranju aktualnega predsednika OKS Gabrovca za enega izmed kandidatov.

"Menim, da je takšno ravnanje v prvi vrsti nehigienično in neprimerno. To sem tudi Gabrovcu neposredno povedal. Funkcija predsednika OKS ne sme biti zasledovanje osebnih ambicij in interesov, saj s seboj nosi tudi določeno odgovornost do vseh članic OKS in tudi do ljudi, ki tam delujejo," je zatrdil Bobinac in še enkrat pozval k pošteni tekmi, da "bodo v ospredju naši programi, osebne kvalitete, izkušnje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter kompetence in znanja celotne ekipe, s katerimi smo se podali na to pot".

Pri STA smo za odziv na izjave Sodržnika zaprosili tudi OKS.