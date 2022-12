Ko slovenske športnice in športniki oblečejo večerne toalete #foto

Gala prireditev Športnik leta ni le zbor najboljših slovenskih športnic in športnikov na enem mestu, temveč tudi priložnost, da jih vidimo v nekoliko drugačni luči (in opravi), kot smo jih vajeni sicer.

Danes bo Društvo športnih novinarjev Slovenije v Cankarjevem domu razkrilo, kateri slovenski športnik, športnica in športna ekipa so si letos prislužili naziv najboljših v državi. Vajeni smo že, da na tej gala prireditvi športnice in športniki vsaj za en večer pozabijo na športna oblačila in pokažejo, kako so videti v elegantnih opravah.

Tako so navduševali v preteklih letih:

Leto 2021: plezalka Janja Garnbret Foto: Grega Valančič/Sportida

Leto 2021: smučarska skakalka Nika Križnar Foto: Grega Valančič/Sportida

Leto 2019: kolesar Primož Roglič Foto: Grega Valančič/Sportida

Leto 2016: motokrosist Tim Gajser Foto: Grega Valančič/Sportida

Leto 2015: smučarka Tina Maze Foto: Vid Ponikvar

Leto 2016: smučarski skakalec in trener Primož Peterka ter judoistka Anamarija Velenšek Foto: Grega Valančič/Sportida

Leto 2015: Mateja Pintar Pustovrh, paraolimpijska prvakinja v namiznem tenisu Foto: Vid Ponikvar

Leto 2010: smučarska tekačica Petra Majdič Foto: Vid Ponikvar

Leto 2010: smučarka Tina Maze Foto: Vid Ponikvar

Leto 2008: plavalka Sara Isaković Foto: Vid Ponikvar