Slavnostni Športnik leta 2022 letos prej kot običajno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnja slavnostna prireditev Športnik leta bo v torek, 13. decembra, v Cankarjevem domu v Ljubljani z neposrednim prenosom na Televiziji Slovenija. Začela se bo že ob 17.30, nekoliko prej kot običajno, saj bo večerni termin rezerviran za polfinalno nogometno tekmo v Katarju. Kdo bo na prestolu najboljših športnikov nasledil Janjo Garnbret, Tadeja Pogačarja in slovenske košarkarje, ki so bili najboljši v letu 2021?

Razglasitev najboljših športnic, športnikov in ekip v državi je bila predlani zaradi epidemije covid-19 v studiu RTV Slovenija prvič v zgodovini brez gledalcev, lani pa sredi decembra zaradi omejitvenih ukrepov pred polovično zasedeno Gallusovo dvorano in brez družabnega srečanja. To letos bo, prav tako bodo lahko zasedeni vsi sedeži največje dvorane največjega kulturnega hrama v državi.

Lani je bil za športnika leta razglašen Tadej Pogačar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Spomnili se bomo tudi velikanov iz prvega obdobja samostojne Slovenije, ki bodo podelili priznanja naslednikom. Med nekdanjimi izjemnimi športniki bodo atletinja Brigita Bukovec, veslač Iztok Čop, kajakaš Andraž Vehovar, rokometaša Tanja Polajnar in Rolando Pušnik, skakalec Franci Petek, telovadec Lojze Kolman, alpska smučarka Nataša Bokal ter košarkarja Sabina Felc in Peter Vilfan.

Kdo je za vas športnica leta 2022? Janja Garnbret 2 glasov + 100,00%

Nika Križnar 0 glasov + 0,00%

Gloria Kotnik 0 glasov + 0,00%

Urša Bogataj 0 glasov + 0,00%

Ema Kozin 0 glasov + 0,00%

Anja Osterman 0 glasov + 0,00%

Tina Šutej 0 glasov + 0,00%

V mislih imam drugo ime. 0 glasov + 0,00% Oddanih 2 glasov

Pahor se bo še zadnjič srečal s športniki

Na prireditvi bo tudi predsednik države Borut Pahor, ki bo ob 15. uri pripravil tudi svoj zadnji sprejem za športnike v predsedniški palači.

Voditelja tokratnega osrednjega športnega dogodka v državi ob koncu leta bosta športna novinarja Gašper Bolhar in Irena Shyama Hlebš. Za glasbeno spremljavo bo skrbela skupina Lačni Franz, ki se po več kot štirih desetletjih ustvarjanja poslavlja od odrov. Režiserka je Urška Žnidaršič, karikature letošnjih dobitnikov bo tako kot lani izdelala nekdanja košarkarica Danica Nana Guberinič, za videovsebine na zaslonih pa bo skrbel Miha Mramor.

Nika Križnar je lani prejela kipec za tretje mesto med slovenskimi športnicami. Foto: Grega Valančič/Sportida

Priznanja Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ, Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je Luka Tratnik.

Kdo si najbolj zasluži naziv Športnik leta 2022? Tadej Pogačar 0 glasov + 0,00%

Kristijan Čeh 0 glasov + 0,00%

Žan Kranjec 0 glasov + 0,00%

Tim Mastnak 0 glasov + 0,00%

Luka Potočar 1 glasov + 100,00%

Benjamin Savšek 0 glasov + 0,00%

Tim Gajser 0 glasov + 0,00%

Darko Jorgić 0 glasov + 0,00%

Toni Vodišek 0 glasov + 0,00%

Nekdo drug. 0 glasov + 0,00% Oddanih 1 glasov

DŠNS bo prireditev tudi letos organiziralo z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ta bo ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja v olimpijskem letu, olimpijske plamenice za olimpijske medalje, zlate plakete pa bodo dobili trenerji teh športnikov.