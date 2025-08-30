Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
30. 8. 2025,
10.00

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
dobrodelnost veslanje

Sobota, 30. 8. 2025, 10.00

27 minut

Veslanje čez Pacifik

Bratje Maclean najhitreje doslej preveslali Pacifik

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jamie, Ewan in Lachlan Maclean | Jamie, Ewan in Lachlan Maclean. | Foto Guliverimage

Jamie, Ewan in Lachlan Maclean.

Foto: Guliverimage

Bratje Jamie, Ewan in Lachlan Maclean so postavili svetovni rekord v veslanju čez Pacifik. Pot od Južne Amerike do Avstralije so preveslali v 139 dneh, petih urah in 52 minutah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Janja Garnbret 24-urni dobrodelni maraton
Sportal Magičnih sto smeri v 24 urah! Z Janjo v steno tudi Borut Pahor. #video

S tem so za 20 dni podrli prejšnji rekord, ki ga je postavil Rus Fedor Konjukov, ki je 11.898 kilometrov dolgo pot od Čila do Avstralije preveslal v 159 dneh, 16 urah in 58 minutah.

Bratje Maclean so se na pot odpravili aprila in svojo nenavadno pustolovščino začeli v Peruju. Na dolgo potovanje jih je pospremilo več sto podpornikov ob igranju orkestra perujske mornarice, medtem ko je drugi najstarejši izmed bratov Jamie igral na tradicionalno škotsko glasbilo dude.

Macleanovi sicer izvirajo iz Edinburgha, pot pa so začeli v 280 kilogramov težkem čolnu, v katerem so izmenjaje veslali v dveh dvournih izmenah. Na krovu so imeli 500 kg hrane, vključno s 75 kg ovsa ter menijem visokokaloričnih obrokov.

Že omenjeni Jamie je potovanje čez Tihi ocean opisal kot eno izmed najbolj neverjetnih, neusmiljenih in nadrealističnih izkušenj v svojem življenju. "Proti koncu smo se zbali, da nam bo zmanjkalo hrane, zato smo morali pospešiti, preden bi nam zmanjkalo zalog, a zdaj lahko jemo običajno hrano," je povedal po koncu potovanja.

Dodal je še, da so ob veslanju čez ocean začeli ceniti vsakdanje stvari, kot sta tuširanje in ležanje v postelji.

Najstarejši član posadke je bil s 33 leti Ewan Maclean. Slednji je omenjeni podvig označil za eno najtežjih preizkušenj v svojem življenju. "Soočali smo se s težkimi trenutki, v katerih smo se nekateri enostavno izgubili, a smo drug drugega bodrili. Potočili smo solze sreče in se smejali dokler nas niso bolela lica."

Svojo pot so začeli 12. aprila v Peruju. | Foto: Guliverimage Svojo pot so začeli 12. aprila v Peruju. Foto: Guliverimage

Pot z dobrodelno noto

Njihova pot je imela dobrodelno noto, saj so zbirali denar za fundacijo, ki so jo ustanovili skupaj z njihovim očetom, sicer pridelovalcem viskija Charlesom Macleanom. Fundacija sicer podpira projekte, ki so povezani z zagotavljanjem čiste pitne vode v različnih predelih sveta.

Po podatkih z njihove spletne strani so doslej zbrali okrog 913.000 evrov.

Bratje so danes z enodnevno zamudo prispeli v pristanišče v mestu Cairns ob severovzhodni obali Avstralije, kjer so jih pričakali prijatelji in družina z njihovo mamo Sheilo.

Na poti so jih spodbujale tudi številne znane osebnosti, kot sta igralec Mark Wahlberg in basist skupine Red Hot Chili Peppers Michael Balzary, bolj znan pod vzdevkom Flea.

Janja Garnbret
Sportal Plezalni maraton z Janjo Garnbret: skupaj za Botrstvo in športne sanje otrok
press_24urnimaraton-104 (1)_1200
Novice 24-urni plezalni maraton z Janjo Garnbret
Janja Garnbret Plezalni center Slovenska Bistrica
Sportal Dobrodelni maraton Janje Garnbret: Spanec šele po 45 preplezanih smereh oz. po 2. uri zjutraj
Janja
Sportal Zakulisje unikatnega dobrodelnega projekta Janje Garnbret, ki bo za olimpijsko prvakinjo test posebne vrste
dobrodelnost veslanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.