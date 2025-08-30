Bratje Jamie, Ewan in Lachlan Maclean so postavili svetovni rekord v veslanju čez Pacifik. Pot od Južne Amerike do Avstralije so preveslali v 139 dneh, petih urah in 52 minutah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

S tem so za 20 dni podrli prejšnji rekord, ki ga je postavil Rus Fedor Konjukov, ki je 11.898 kilometrov dolgo pot od Čila do Avstralije preveslal v 159 dneh, 16 urah in 58 minutah.

Bratje Maclean so se na pot odpravili aprila in svojo nenavadno pustolovščino začeli v Peruju. Na dolgo potovanje jih je pospremilo več sto podpornikov ob igranju orkestra perujske mornarice, medtem ko je drugi najstarejši izmed bratov Jamie igral na tradicionalno škotsko glasbilo dude.

Macleanovi sicer izvirajo iz Edinburgha, pot pa so začeli v 280 kilogramov težkem čolnu, v katerem so izmenjaje veslali v dveh dvournih izmenah. Na krovu so imeli 500 kg hrane, vključno s 75 kg ovsa ter menijem visokokaloričnih obrokov.

Že omenjeni Jamie je potovanje čez Tihi ocean opisal kot eno izmed najbolj neverjetnih, neusmiljenih in nadrealističnih izkušenj v svojem življenju. "Proti koncu smo se zbali, da nam bo zmanjkalo hrane, zato smo morali pospešiti, preden bi nam zmanjkalo zalog, a zdaj lahko jemo običajno hrano," je povedal po koncu potovanja.

Dodal je še, da so ob veslanju čez ocean začeli ceniti vsakdanje stvari, kot sta tuširanje in ležanje v postelji.

Najstarejši član posadke je bil s 33 leti Ewan Maclean. Slednji je omenjeni podvig označil za eno najtežjih preizkušenj v svojem življenju. "Soočali smo se s težkimi trenutki, v katerih smo se nekateri enostavno izgubili, a smo drug drugega bodrili. Potočili smo solze sreče in se smejali dokler nas niso bolela lica."

Svojo pot so začeli 12. aprila v Peruju. Foto: Guliverimage

Pot z dobrodelno noto

Njihova pot je imela dobrodelno noto, saj so zbirali denar za fundacijo, ki so jo ustanovili skupaj z njihovim očetom, sicer pridelovalcem viskija Charlesom Macleanom. Fundacija sicer podpira projekte, ki so povezani z zagotavljanjem čiste pitne vode v različnih predelih sveta.

Po podatkih z njihove spletne strani so doslej zbrali okrog 913.000 evrov.

Bratje so danes z enodnevno zamudo prispeli v pristanišče v mestu Cairns ob severovzhodni obali Avstralije, kjer so jih pričakali prijatelji in družina z njihovo mamo Sheilo.

Na poti so jih spodbujale tudi številne znane osebnosti, kot sta igralec Mark Wahlberg in basist skupine Red Hot Chili Peppers Michael Balzary, bolj znan pod vzdevkom Flea.