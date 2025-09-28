Filip Pfeifer na SP v veslanju na koncu 12.

Slovenski predstavnik Filip Matej Pfeifer je na svetovnem prvenstvu v veslanju v kitajskem Šanghaju v enojcu zasedel končno 12. mesto. Danes je na zadnji dan tekmovanja v finalu B zasedel zadnje, šesto mesto. Že z uvrstitvijo v polfinale je izpolnil svoj cilj na SP.

Pfeifer danes v finalu B ni imel pravih možnosti proti tekmecem, ki so si hitro nabrali prednost in jo tudi zadržali do prečkanja ciljne črte. Uvrstitev med najboljših 12 kljub temu predstavlja izpolnjen cilj, kot je pred dnevi po polfinalu dejal 26-letnik.

Edini slovenski predstavnik na Kitajskem sicer ni najbolje začel sporeda SP, potem ko je bil drugi dan prvenstva v predtekmovanju peti v svoji skupini, s čimer se je za las izognil finalu E. V četrtfinalu je po določenih spremembah v taktiki zanesljivo prišel do polfinalnega nastopa, v njem pa je bil proti močnejšim tekmecem na koncu šesti, s čimer je danes nastopil še v finalu B.

Naslov svetovnega je danes v finalu A pripadel Grku Stefanosu Ntouskosu, ki je za štiri desetinke sekunde ugnal olimpijskega prvaka, Nemca Oliverja Zeidlerja. Tretje mesto je pripadlo Belorusu Jeugeniju Zalatiju z zaostankom slabih dveh sekund.

Na SP je bila najbolj uspešna Nizozemska s štirimi zlatimi kolajnami. Po tri sta osvojili Velika Britanija in Kitajska, po dve pa Romunija, Irska in ZDA.

